Francesco Puppi d'argento alla Western States Endurance Run 2026

Si è da poco conclusa la Western States 100-Mile Endurance Run 2026 , evento sponsorizzato da HOKA, nella quale ha trionfato il campione UTMB 2024 Vincent Bouillard , stabilendo il nuovo record di 13:46:15. Alle sue spalle Francesco Puppi , in una gara combattuta e dai ritmi serrati dall’inizio alla fine,

Entrambi gli atleti hanno indossato calzature HOKA Tecton, un prototipo per Bouillard e la Tecton X3 per Puppi. In un esordio alla Western States di grande livello, la prestazione di Puppi ha rappresentato un traguardo fondamentale nella sua carriera e ne ha ulteriormente dimostrato il talento all’interno del roster HOKA.

Credits HOKA