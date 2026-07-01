Presentata in Regione Veneto la 25^ Eurospin Verona Run Marathon di domenica 15 novembre

Fervono i preparativi per una manifestazione che ha già le carte in regola per essere la più grande maratona di Verona di sempre, con i numeri partecipativi che sono ad oggi più del doppio rispetto al luglio 2025. Si attendono per novembre almeno 15mila persone, provenienti da circa 100 nazioni del mondo, schierate sulla nuova linea di partenza dei vari eventi e distanze in programma.

Confermato il title sponsor Eurospin, che darà la titolazione alla gara che nel segno della continuità sarà presente per i prossimi anni. Eurospin Verona Run Marathon 42K/21K e Family Run gode del patrocinio di Regione Veneto e Comune di Verona e della collaborazione di Città Sane, del Comune di San Martino Buon Albergo, Esercito, oltre ad essere un evento Silver Fidal ed inserito nei calendari internazionali Aims e World Athletics.

Si stima in 10 milioni di euro l’impatto economico complessivo generato sul territorio dai partecipanti e dai loro accompagnatori per la Eurospin Verona Run Marathon 2025, indotto che in questa speciale edizione in virtù di un considerevole aumento dei partecipanti, potrebbe crescere in maniera significativa. Importanti, dunque, le ricadute economiche e promozionali dei tanti atleti che tornano a casa con un bagaglio di esperienze straordinario, diventando essi stessi strumento di pubblicizzazione dell’evento.

Forse è presto per parlare di grande successo, quel che appare oggi è comunque il frutto della qualità organizzativa di Gaac 2007 Veronamarathon Asd che ha organizzato l'evento in questi decenni e che da questa edizione, e per i prossimi anni, vedrà anche la coorganizzazione nell'evento con Infront Italy, società già organizzatrice dal 2019, insieme a Corriere dello Sport – Stadio, di Run Rome The Marathon, maratona di Roma cresciuta esponenzialmente e ormai entrata in maniera continuativa tra le dieci più grandi maratone del mondo.

Le 4 maratone della Regione Veneto

Eurospin Verona Run Marathon, insieme alla 40^ Wizz Air Venicemarathon, alla Padova Marathon e alla Conegliano Valdobbiadene Prosecco Running Festival, è inserita nel progetto delle quattro grandi maratone della Regione Veneto, oggi in sala erano presenti i rappresentati di questi grandi eventi internazionali, che portano agonismo, socialità, benessere, solidarietà e turismo. Grandi eventi sempre pronti al dialogo per incrementare le proprie attività insieme alla Regione Veneto.

Palinsesto gare e prima novità

Al via domenica 15 novembre la 25^ Eurospin Verona Run Marathon 42K, la maratona che corre nella città dell’amore, con la prima grande novità che riguarda la sede di partenza. Negli ultimi anni a causa di importanti lavori sulle vie cittadine veronesi, la partenza era stata trasferita in zona Stadio Bentegodi.

Per festeggiare al meglio questa 25esima edizione si torna in centro, nel cuore della città. Il via sarà da Piazza Bra - Corso di Porta Nuova e come sempre si snoderà su un percorso che attraverserà le piazze e le vie più belle e rinomate del centro storico, dichiarato Patrimonio Unesco, ma come sempre attraverserà tutta Verona, sia nella parte ovest con il Lungadige e non solo, sia nella parte est andando fino al Comune di San Martino Buon Albergo. Confermatissimo anche il passaggio, atteso ed emozionante, all'interno della Caserma G. Duca dell'Esercito sede dell'85° Reggimento Addestramento Volontari.

La grande novità per i maratoneti, sebbene ancora in attesa di conferma ufficiale, è che potrebbe avverarsi il grande sogno di concludere le proprie fatiche all'interno dell’Anfiteatro Arena, un suggello speciale per festeggiare al meglio il 25° anniversario e rendere la memoria della partecipazione ancora più indimenticabile nel cuore di migliaia di atleti da tutto il mondo. Più di sempre sarà, dunque, un viaggio speciale e unico lungo 42,195km, dove turismo, cultura, storia, luoghi simbolo della città, si uniranno definitivamente all’agonismo, al benessere e alla forte ed irrefrenabile passione per la corsa.

Domenica 15 novembre al via anche la Eurospin Verona Run Marathon 21 k, mezza maratona ufficiale Fidal sempre con partenza da Piazza Bra - Corso di Porta Nuova e arrivo in piazza Bra. Confermata e attesissima la Eurospin Verona Family Run, senza obbligo di tesseramento e certificato medico agonistico, di circa 5 km tutta nel centro storico, che permetterà a tutti, famiglie, bambini, adulti di ogni età, di essere protagonisti in una Verona vestita a festa.

Eurospin Verona Run Marathon per l’ambiente

Prosegue l’impegno di Eurospin Verona Run Marathon per l’ambiente, un cammino iniziato con AMIA Verona diversi anni fa e che si fa sempre più ricco di iniziative, quest’anno, infatti, l’attenzione alla sostenibilità ritroverà una collaborazione anche con Acque Veronesi.

VeronaRun tour by ArcheoRunning

Corsa, storia, cultura, turismo si concretizzeranno grazie a Verona Run Tour by Archeorunning, progetto nato dalla collaborazione con la guida turistica storica dell'arte e runner Isabella Calidonna fondatrice di ArcheoRunning che darà la possibilità di partecipare a diverse sessioni di running o visite in modalità walking lungo il centro storico di Verona.

Gli atleti-turisti, correranno circa 5km con diverse soste fermandosi per ascoltare nozioni storico-culturali. Previsto il passaggio nei punti più iconici della città scaligera. Partenza e arrivo da Piazza Bra, per ammirare l’anfiteatro Arena, Porta Leoni, la Casa di Giulietta, Piazza delle Erbe, Torre Lamberti, Piazza dei Signori, Arche Scaligere, la Basilica di Santa Anastasia, Ponte di Pietra, poi attraverso la pista ciclabile lungo l'Adige si andrà verso il Ponte della Vittoria, Porta Borsari, Arco dei Gavi e Castelvecchio prima di rientrare all’arrivo in Piazza Bra dove si condividerà un rinfresco finale.

Verona Christmas Run e Centri Giovanili don Mazzi

Gaac 2007 Veronamrathon Asd organizza ogni anno anche la Romeo&Giulietta Run Half Marathon, la Verona Run Fast e la Verona Christmas Run. E proprio su quest'ultimo evento dello scorso 21 dicembre 2025 è andata l'attenzione per qualche minuto durante la conferenza stampa.

Verona Christmas Run portava in seno un progetto solidale con i Centri Giovanili don Mazzi, nati dall’intuizione di don Antonio Mazzi con l’obiettivo di anticipare e prevenire il disagio giovanile, evitando situazioni di sofferenza e percorsi di recupero complessi per ragazzi e famiglie. L’intento dei Centri è quello di “fare squadra” attraverso quattro ruote educative: musica, sport, arte e volontariato. In particolare a dicembre l'attenzione fu rivolta al progetto nazionale ABC dello sportivo, con il patrocinio morale del CONI Nazionale, che mira a valorizzare i valori educativi dello sport (educazione, legalità, tolleranza) e a promuovere il benessere fisico e sociale attraverso il gioco e la competizione sana.