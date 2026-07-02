2^ Friuli DOC RUN «Memorial Lorenzo Parelli» e Promorun insieme per il progetto Frame Runner  

UDINE – Sono trascorsi pochi giorni dalla 2^ Friuli Doc Run «Memorial Lorenzo Parelli» , evento che ha visto sfilare centinaia di atleti nel centro cittadino di Udine sotto lo sguardo della campionessa azzurra Nadia Battocletti .

Accanto alle gesta sportive di atleti élite, degli amatori e della partecipazione di tanti alle non competitive, dai bambini agli adulti, con e senza disabilità, la manifestazione si è fatta promotrice di tanti messaggi del sociale e di solidarietà.

In memoria di Lorenzo Parelli

Presente e, come sempre, molto attiva, la famiglia di Lorenzo Parelli, studente di 18 anni venuto a mancare durante un percorso di alternanza scuola-lavoro, promotrice del messaggio di migliorare la sicurezza sul lavoro.

Inclusione

Con la collaborazione di INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e di ANMIL (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro), hanno preso parte alla gara anche atleti paralimpici, assistiti INAIL, un messaggio, quello dell’inclusione, che Promorun abbraccia, facendosi testimone di inclusività.

Solidarietà – Il Progetto «Frame Runner»

Per questa edizione, Asd Promorun, con la collaborazione di Asd Atletica 2000, associazione impegnata nell’organizzazione di meeting nazionali FIDAL ed internazionali FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali), ha sposato il progetto «Frame Runner», allo scopo di acquistare un dispositivo speciale che permetta a persone con problemi di mobilità e/o di equilibrio (come ad es. paralisi cerebrale, e atassia) di correre, sia in modo agonistico, in pista, che all’aperto. Il Frame Runner, infatti, permette di garantire un adeguato supporto ai vari segmenti corporei, in base alle necessità, consentendo agli atleti di spingersi con i piedi e esercitare la corsa.

Accanto ai benefici di tipo fisico-motorio, il Frame Runner migliora anche e soprattutto lo stato emotivo e consente una migliore integrazione sociale, permettendo, a chi ne fa uso, di partecipare a manifestazioni podistiche tradizionali.

Grazie alla raccolta fondi attivata con le iscrizioni, ad un importante contributo economico di Promorun ed alla vicinanza di Ormesa, azienda specializzata nella progettazione e produzione di ausili per la mobilità, la postura e la riabilitazione di bambini, adulti e anziani con disabilità, è stato raggiunto l’importo per l’acquisto di un Frame Runner Ormesa, con il quale l’atleta paralimpico azzurro Carlo Calcagni, alle paralimpiadi di New Delhi 2025, ha conquistato due medaglie d’oro. Il Frame Runner ha ricevuto la Menzione d’Onore al Compasso d’Oro International Award 2025, il più prestigioso riconoscimento mondiale nel campo del design, conferito a Ormesa a Osaka in occasione dei Expo 2025, premio che celebra al contempo innovazione, qualità e visione Made in Italy.

A ricevere il Frame Runner, a breve sarà è l’Associazione «La Nostra Famiglia di Pasian di Prato-Udine», che lo gestirà presso le sue strutture.

Così Alessandro Giardina, per l’Associazione «La Nostra Famiglia di Pasian di Prato-Udine»: “Siamo molto contenti di questo risultato e ancora di più per questa collaborazione che nasce con Asd Promorun che speriamo possa continuare anche in futuro; i valori profondi che animano questa corsa e il legame con la famiglia di Lorenzo Parelli ci fa, ancora una volta, sottolineare come sia importante per una realtà come quella che rappresento fare cultura della riabilitazione, della prevenzione ma soprattutto delle pari opportunità per tutti e per ciascuno. Il frame runner che ci sarà consegnato rappresenta un importante tassello di questo processo culturale e un valido strumento a sostegno del quotidiano impegno degli operatori.”

“Siamo felicissimi di aver raggiunto l’obiettivo di consegnare a «La Nostra Famiglia di Pasian di Prato-Udine» un Frame Runner, un risultato che è frutto delle donazioni di atleti che hanno preso parte alla gara, della vicinanza dell’azienda produttrice e distributrice Ormesa e dell’impegno in prima linea di noi tutti di Asd Promorun”, ha commentato Silvia Gianardi, Presidente di Asd Promorun, visibilmente emozionata. “Affidare questo dispositivo a La Nostra Famiglia di Pasian di Prato – Udine è per noi una garanzia di buon uso, siamo felici di poter contribuire, nel nostro piccolo, ad una migliore qualità della vita per tante persone”, ha concluso.

Chi è Ormesa - Una storia di ricerca e innovazione lunga quarantacinque anni

In Ormesa, qualità, ricerca e innovazione sono processi attivi che coinvolgono ogni reparto dell’azienda. I nostri ausili per l’autonomia, la mobilità e la postura di persone con disabilità sono il frutto di un costante impegno verso l’eccellenza, che si esprime attraverso soluzioni tecniche e materiali in grado di superare gli standards internazionali di qualità e sicurezza. Nel corso degli anni non abbiamo mai cambiato visione: creare prodotti originali in grado di migliorare la vita dei nostri utenti e dei loro caregiver.

Prossimi appuntamenti

Asd Promorun dà appuntamento alla 10^ Corsa dei Castelli. Le iscrizioni sono aperte sul sito fino alle ore 23:59 del 13 ottobre 2026 o al raggiungimento del numero massimo di iscritti. In caso di disponibilità di pettorali, sarà possibile iscriversi nei giorni gara con modalità che saranno indicate sul sito in prossimità dell’evento.