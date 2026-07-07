16^ Jesolo Moonlight Half Marathon & 10K, apertura iscrizioni. Si corre sabato 22 maggio 2027
Venezia - La Jesolo Moonlight Half Marathon & 10K, la gara internazionale di corsa su strada organizzata da Venicemarathon in collaborazione con la Città di Jesolo, dopo aver dato la possibilità a tutti i ‘finishers’ dell’edizione 2026 di iscriversi in anticipo, da oggi apre ufficialmente le iscrizioni della sua 16esima edizione in programma sabato 22 maggio 2027.
La spettacolare gara in notturna, che parte con le luci del tramonto e finisce al chiaro di luna, sviluppandosi lungo un tracciato scenograficamente ricco di aspetti naturalistici diversi tra loro come fiume, pineta, lungomare e spiaggia, sarà anche quest’anno a numero chiuso con a disposizione 4.500 posti per la mezza maratona e 3.000 nella 10K.
Completerà il ricco programma la 7^ Alì Family Run, la corsa-camminata solidale di circa 3 chilometri dedicata a bambini, famiglie e accompagnatori che avrà luogo nel pomeriggio di sabato 22 maggio e farà respirare a grandi e piccini l'atmosfera del grande evento.
Le iscrizioni alla 16^ Jesolo Moonlight Half Marathon & 10K sono disponibili sul sito www.moonlighthalfmarathon.it