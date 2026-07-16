Corsa e palestra, un binomio possibile?

Cresce la passione per la corsa, un fenomeno sempre più consolidato anche tra i più giovani che vivono il mondo del running come esperienza di community. Allenamenti di gruppo, condivisione di fatica e divertimento, spesso come parte di un’esperienza più grande, fatta anche di veri e propri eventi il cui obiettivo è quello di unire le persone nel nome di una passione comune, lo sport.

In palestra

Molte palestre hanno trovato nella corsa una nuova sinergia, un’occasione di crescita in termini di proposte verso i propri associati e di vicinanza a grandi eventi sportivi.

Anytime Fitness, il più grande franchising del fitness al mondo, sta lavorando sempre di più sul running, non solo attraverso la partecipazione ad alcuni eventi, tra cui Wings for Life World Run, collaborazione già consolidata in tre edizioni, ma anche tramite attività più continuative nate direttamente nei club, con gruppi di iscritti che si ritrovano per correre insieme nelle aree limitrofe alle palestre o per prepararsi a corse cittadine/locali.

Così si assiste alla nascita di veri e propri running team interni, guidati dai rispettivi Club Manager e pensati per creare una community più attiva anche fuori dalla palestra.

A proposito di corsa, cardio e dimagrimento

Un tema che letteralmente scotta, in estate, è la corsa al dimagrimento ed allo stato di forma che, nei periodi più freddi, viene più facilmente trascurato. Falsi miti, gravi errori o fretta, possono portare a frustrazione, risultati scadenti e a rinuncia alla possibilità di raggiungere l’obiettivo, un rischio che, grazie alla possibilità di affidarsi a professionisti nel settore del fitness e della nutrizione, può essere prevenuto.

Con l’obiettivo di costruire un approccio consapevole, i professionisti delle palestre Anytime Fitness invitano a mettere nel mirino un percorso che migliori salute, energia e benessere complessivo percorso nel quale c’è posto per attività cardio ma che, allo stesso tempo, preservi la massa muscolare, fondamentale per risultati duraturi e tono fisico, soprattutto durante un deficit calorico.