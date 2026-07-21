Joma Sport è partner tecnico della 25^ Eurospin Verona Run Marathon di domenica 15 novembre

Quattro mesi alla 25^ Eurospin Verona Run Marathon 42K/21K e Family Run di domenica 15 novembre, evento organizzato da Gaac 2007 Veronamarathon Asd in collaborazione con Infront Italy e che gode del patrocinio di Regione Veneto, Comune di Verona e della collaborazione di Città Sane, del Comune di San Martino Buon Albergo ed Esercito Italiano. La manifestazione è inserita nel calendario Fidal come evento Silver e nei calendari internazionali Aims e World Athletics.

Joma Sport

Un compleanno speciale, come quello delle nozze d’argento, merita un’attenzione speciale anche nei dettagli, così la T-shirt tecnica, appositamente realizzata per l’evento, rafforza il legame con il territorio, celebrando l’Anfiteatro Arena, simbolo principe della città scaligera. L’idea alla base è che i grandi monumenti abbiano fondamenta storiche, così come i grandi atleti fondano la propria forza nel coraggio.

Migliaia di atleti, provenienti da tutta Italia e da tutto il mondo, vestiranno la T-shirt tecnica ufficiale che presenta sul fronte una stilizzazione delle fondamenta dell'Arena, accompagnata dai loghi dei partner di gara. T-shirt che sarà declinata in colorazioni diverse in base alla distanza prescelta: una base blu, di tonalità diverse, accompagna i colori porpora, arancione e verde, rispettivamente per maratona, mezza maratona e Family Run, che danno luce proprio all’icona dell’Arena.

"Siamo contenti di tornare a Verona dopo qualche anno, eravamo già stati partner in precedenza, diversi anni fa, ma ora l'azienda è più consapevole e con più esperienza – ha affermato Alessandro Annibale Responsabile Commerciale Italia di Joma Sport –. Continuiamo a crescere all'interno del panorama running perché riteniamo fortemente che attraverso le maratone, e con la nostra presenza nei luoghi dove gli appassionati convergono, sia per noi l'occasione per dialogare con il popolo dei runner e crescere sotto tutti i punti di vista. A Verona saremo presenti con uno stand e con i nostri prodotti, cercheremo, grazie alla maratona di Verona e anche alle altre che sosteniamo, di accrescere il nostro appeal e a dare continuità ai risultati che al momento nel mondo del running ci stanno premiando perché siamo in crescita continua e desideriamo continuare su questa traiettoria".

"Avere ancora una volta Joma Sport quale partner tecnico della maratona di Verona ci rende orgogliosi – ha detto Stefano Stanzial Direttore Generale Gaac 2007 Veronamarathon Asd -. Grazie anche a questa rinnovata partnership sarà una 25^ edizione del nostro evento in grande stile, con un importante brand tecnico ad accompagnarci in quella che sarà probabilmente la più grande maratona di Verona della nostra storia. Gli atleti di tutto il mondo e i nostri volontari indosseranno i capi Joma con rappresentate le fondamenta dell'Anfiteatro Arena, portando poi i colori e le emozioni vissute a Verona nelle loro città, per sempre".

La T-shirt realizzata da Joma per la 25^ Eurospin Verona Run Marathon è un capo progettato per portare le prestazioni dei runner a un livello superiore, unendo innovazione e funzionalità in ogni dettaglio. Con un design versatile e una costruzione di assoluta qualità, è il capo ideale per i runner che prenderanno parte all’evento.

Realizzata con materiali di ultima generazione, la t-shirt della 25^ Eurospin Verona Run Marathon è stata progettata appositamente per ottimizzare velocità e comfort durante la competizione. La sua struttura innovativa massimizza la traspirabilità e la libertà di movimento, garantendo ai runner una sensazione di freschezza anche nei tratti più impegnativi.

Sviluppata con passione e orientata alle alte prestazioni, la maglia ufficiale della 25^ Eurospin Verona Run Marathon combina comfort e tecnologia in un unico capo. È una maglia ultraleggera e altamente traspirante, progettata per ottimizzare le prestazioni. È caratterizzata da un tessuto molto leggero ed elastico, per permettere ai runners di concentrarsi solo sui propri obiettivi. Il modello con maniche raglan permette di avere un’ergonomia ottimale e una maggiore libertà di movimento. La Tecnologia Micro-Mesh System è in grado di regolare la sudorazione e migliorare la traspirabilità, per una sensazione di pelle sempre asciutta. Le cuciture sono termosaldate per eliminare i punti di attrito e prevenire possibili sfregamenti sulla pelle, offrendo così un comfort superiore.

Non solo T-shirt

L’evento si veste della qualità tecnica Joma Sport anche con le canotte appositamente realizzate per i pacer di gara e per l’abbigliamento dei 500 volontari che presteranno servizio nei giorni gara.

Palinsesto gare

Al via domenica 15 novembre la 25^ Eurospin Verona Run Marathon 42K da Piazza Bra - Corso di Porta Nuova e la Eurospin Verona Run Marathon 21 k, certificate Fidal. Confermata anche la Eurospin Verona Family Run, senza obbligo di tesseramento e certificato medico agonistico, di circa 5 km tutta nel centro storico, che permetterà a tutti, famiglie, bambini, adulti di ogni età, di essere protagonisti in una Verona vestita a festa.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte sul sito fino alle 23:59 di mercoledì 11 novembre. Prossimo cambio tariffa per maratona e mezza maratona martedì 1 settembre, tariffa unica per Family Run. Sarà possibile iscriversi anche nella giornata di venerdì 13 e sabato 14 Novembre presso l'area EXPO (AGSM FORUM - Piazzale Atleti Azzurri D'Italia), salvo chiusura anticipata in caso di esaurimento pettorali. Non si effettuano iscrizioni nella giornata di domenica 15 novembre.