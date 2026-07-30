La “Walk of Life” di Fondazione Telethon torna a Roma  

ROMA – Sport , solidarietà e partecipazione tornano a incontrarsi con la Walk of Life di Roma , l'evento di raccolta fondi promosso da Fondazione Telethon che il prossimo 27 settembre 2026 animerà il suggestivo scenario del Parco degli Acquedotti. Un appuntamento aperto a tutti che unisce il piacere di stare insieme all'impegno concreto per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. L’organizzazione della manifestazione si avvale inoltre del supporto e dell’esperienza di Run Rome The Marathon.

L’evento prenderà il via già da sabato 26 settembre con l'apertura del Villaggio di Fondazione Telethon, uno spazio dedicato ad attività, intrattenimento, incontri e momenti di condivisione per famiglie, bambini, volontari e sostenitori. Domenica 27 settembre sarà invece il momento della corsa competitiva e non competitiva di 9,9 km e della passeggiata di 3 km, pensata per permettere a chiunque di partecipare e contribuire alla mission.

Con il messaggio "Il traguardo non è l'arrivo, è la cura", la Walk of Life vuole ricordare che ogni passo compiuto durante l'evento può trasformarsi in un aiuto concreto per finanziare la ricerca e offrire nuove speranze alle persone che convivono con una malattia genetica rara e alle loro famiglie.

L'Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma Capitale Alessandro Onorato: “Walk of Life è un’iniziativa preziosa per sostenere la ricerca scientifica per le malattie rare in un luogo, il Parco degli Acquedotti, che dal nostro arrivo stiamo valorizzando sempre di più. Run Rome The Marathon non è solo grande evento sportivo internazionale, ma un appuntamento chiave che genera anche importanti ricadute sociali grazie ai tanti progetti benefici che supporta durante l’anno. Complimenti agli organizzatori e soprattutto grazie a Telethon e a tutti i ricercatori per ciò che fanno per il nostro Paese".

"Siamo orgogliosi di affiancare Fondazione Telethon come partner organizzativo per il grande ritorno della 'Walk of Life' a Roma. La Run Rome The Marathon non è mai stata semplicemente una corsa, ma un progetto civico e sportivo che pone da sempre al centro della propria visione valori imprescindibili come l'inclusione, la solidarietà e la sostenibilità, sia sociale che ambientale. Mettere a disposizione la nostra esperienza organizzativa per un evento così significativo, capace di unire chiunque — dalle famiglie ai runner più esperti — in nome della ricerca sulle malattie genetiche rare, rappresenta per noi la naturale estensione del nostro impegno quotidiano. Crediamo in uno sport accessibile a tutti, capace di unire la comunità nel meraviglioso scenario del Parco degli Acquedotti, promuovendo salute e benessere in armonia con il territorio" ha detto Lorenzo Benfenati Senior Manager Infront Italy, Race Director & Project Manager di Run Rome The Marathon.

Le iscrizioni alla manifestazione sono già aperte e tutti possono scegliere di correre, camminare o semplicemente vivere una giornata all'insegna dell'inclusione e della ricerca scientifica.

Per informazioni e iscrizioni: endu.net/it/events/walk-of-life-fondazione-telethon-roma/