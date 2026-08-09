E' sold out la 40^ Wizz Air Venicemarathon

Venezia - A 3 mesi dall'importante appuntamento di domenica 25 ottobre, in casa Venicemarathon è già tempo di brindare allo straordinario risultato del sold out generale di tutte e tre le distanze organizzate sotto il cappello della 40esima Wizz Air Venicemarathon, ovvero maratona, mezza maratona e 10 chilometri.

Gli iscritti complessivi sono dunque 23.000, di cui 10.000 solo nella gara regina (record assoluto), mentre sono 6.000 quelli della distanza intermedia, la 21K, inserita solo dal 2022 e 7.000 quelli nella 10 chilometri.

Oltre il 50% degli atleti è costituito da stranieri e i più affezionati alla maratona in laguna sono i francesi che saranno al via in 2.900, seguiti dai britannici (1.800). Una presenza straniera cresciuta molto soprattutto negli ultimi anni, anche grazie allo sviluppo di uno strategico piano di comunicazione integrata internazionale. Inoltre, si fa sempre più forte la partecipazione femminile che supera quest'anno il 41% di presenze.

Questo straordinario risultato farà ulteriormente impennare anche il valore dell’indotto economico prodotto dalla manifestazione, che nel 2025 è stato di 13.063.000 euro.

Venicemarathon è quindi pronta a celebrare, domenica 25 ottobre, lo speciale compleanno di una maratona davvero unica, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo non solo per l’ineguagliabile fascino del suo percorso intriso di arte, storia e cultura, ma anche per la meticolosa cura e attenzione che gli organizzatori riservano all’atleta e a tutti i servizi a lui dedicati.

"Il raggiungimento dei 23.000 iscritti tre mesi prima dell'evento è un successo straordinario, che ci riempie di orgoglio e di responsabilità. Nonostante le richieste di iscrizione che continuano a pervenire, la decisione di porre un tetto limite conferma ancora una volta la nostra filosofia: sostenibilità e qualità per i runners, per il territorio che ci ospita e per la struttura organizzativa. Voglio ringraziare tutti i componenti del nostro comitato organizzatore, del team operativo, le istituzioni e gli sponsor che ci stanno accompagnando in questo anno così impegnativo per la migliore celebrazione del 40esimo della Venicemarathon". - così il presidente di Venicemarathon Piero Rosa Salva.

Per maggiori informazioni: www.venicemarathon.it