Due mesi alla quinta edizione di Challenge Sanremo del weekend del 3-4 ottobre

Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, le registrazioni complessive segnano il +55% rispetto allo stesso periodo. Maggiore fiducia da parte dei triatleti italiani e internazionali nei confronti dell’evento organizzato dalla Riviera Triathlon 1992, voglia di pianificare in anticipo un appuntamento agonistico in coda all’estate in un’area geografica dal clima e dall’ambiente favorevole e un’offerta ricettiva adatta agli appassionati di multisport, sono alcuni dei fattori che hanno contribuito alla crescita.

Alcuni numeri

Lo slittamento in calendario, da settembre al primo fine settimana di ottobre, ha stimolato ulteriormente i possibili partecipanti, attirati da un contesto ancora più orientato ai triatleti, con maggiore disponibilità alberghiera e un meteo ideale. Al momento, sono 29 le nazionalità rappresentate nella start list provvisoria. Per quanto riguarda il triathlon di media distanza, l’evento principale del weekend, è già stato raggiunto il numero di iscritti dello scorso anno, con nove settimane di anticipo. Nella distanza sprint, rispetto ad agosto 2025, al momento ci sono il doppio degli iscritti. Grande attesa anche per la gara giovanile e per il Nuota e Corri “Side by Side”, i due appuntamenti che animeranno la giornata di sabato e che rappresentano un passaggio fondamentale verso la promozione e la diffusione dello sport. Inoltre, si espande anche l’interesse per la formula Aquabike (nuoto + ciclismo) sugli stessi tracciati della gara di distanza media e sull’iniziativa promossa da Challenge Family Tri Together, l’occasione perfetta per condividere in staffetta la sfida con amici, familiari o compagni di squadra e tagliare insieme a loro il traguardo dopo aver condiviso la fatica.

Conferme e miglioramenti

Tra i fattori che hanno stimolato i triatleti a iscriversi, c’è sicuramente la conferma della location di gara: Portosole. Oltre alla possibilità di nuotare in uno specchio d’acqua trasparente e calmo, allo sfidante e variegato percorso ciclistico sulle orme della Milano-Sanremo e al fascino del tracciato podistico sulla pista ciclopedonale della Riviera dei Fiori, il quartier generale dell’evento ospitato da uno dei più affascinanti porti turistici del Mediterrano stimola la curiosità degli sportivi. Davvero suggestive le immagini dello scorso anno, con la partenza all’alba, le centinaia di triatleti che animano strade e banchine di Portosole, la zona cambio e la finish-line incorniciate da barche e yacht ormeggiati.

Inoltre, la qualità organizzativa che con dedizione e continui investimenti cresce anno dopo anno, rende questo appuntamento sempre più ambito anche dagli atleti dei paesi stranieri, vogliosi di vivere un’esperienza sportiva tutta italiana.

Infine, grazie alla stretta collaborazione con le istituzioni del territorio, continua il processo di rinnovamento e manutenzione del manto stradale coinvolto dai tracciati di gara, aspetto che rende più sicura e piacevole la gara per tutti i partecipanti e rappresenta un beneficio tangibile per gli sportivi che vivono queste strade tutto l’anno.