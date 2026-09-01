Bossoni Brescia Art Marathon: al via le iscrizioni per la 25ª edizione 

BRESCIA – Domenica 14 marzo 2027 la Bossoni Brescia Art Marathon celebrerà un traguardo speciale: venticinque edizioni vissute sul territorio, scandite dalle storie e dalle emozioni di migliaia di runner che in questi anni hanno animato le vie della città. Un compleanno che il comitato organizzatore dell’ASD Rosa Running Team vuole trasformare in una grande festa con iniziative dedicate ed eventi collaterali. Tante sorprese, per atleti e cittadini, che si intrecciano con i punti fermi che hanno reso la maratona di Brescia un appuntamento fisso per migliaia di podisti. Tra tutti, le distanze e il percorso.

Distanze per ogni sfida e per tutte le età

L’identità della BAM è legata a una formula capace di coinvolgere ogni tipo di runner. Accanto alla prova regina, la maratona (42,195 km), si confermano la mezza maratona (21,097 km) e la BCCBrescia 10K.

Non mancheranno poi gli appuntamenti dedicati al grande pubblico e alla promozione del movimento: la Sportland Easy Run (10 km) offrirà la possibilità di vivere il fascino del tracciato cittadino in chiave non competitiva e a passo libero, mentre la Family Walking (circa 5 km) accoglierà famiglie e bambini per rendere la giornata in un grande momento di festa condivisa.

Percorso confermato: tra bellezza e velocità, con arrivo in Piazza Loggia

Confermato anche l’iconico tracciato cittadino: un percorso totalmente urbano, pianeggiante, veloce e certificato, pensato sia per chi cerca il primato personale, sia per chi vuole godersi la corsa a ritmi più sostenibili.

I runner attraverseranno i luoghi più suggestivi di Brescia: dalle rovine romane del Capitolium al fascino del Museo Mille Miglia, dalla maestosità di Piazza Paolo VI con i suoi due Duomi all’Arco del Broletto. I chilometri snoderanno la gara anche tra quartieri residenziali, aree verdi e piste ciclabili, fino all’emozionante traguardo nel cuore di Piazza Loggia.

I numeri del successo dell’ultima edizione

A testimonianza della crescita costante dell’evento, l’edizione dello scorso 8 marzo ha fatto registrare 4.323 iscritti complessivi sulle tre gare agonistiche: 2.220 sulla mezza maratona, 1.289 sulla 10 km e 814 sulla maratona. Un risultato che ha confermato il forte radicamento sul territorio – guidato da oltre 2.000 bresciani e da una folta rappresentanza dalle province vicine di Milano, Bergamo, Cremona e Mantova – unito a un richiamo nazionale che ha visto al via atleti arrivati in particolare da Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Trentino-Alto Adige.

Di rilievo anche la proiezione internazionale della BAM, con oltre 350 podisti arrivati dall’estero, guidati dalla numerosa delegazione irlandese (con più di 100 partecipanti) e da presenze da Francia, Croazia, Polonia, Regno Unito e Paesi Bassi. Sulla sola distanza dei 42,195 km, la quota di atleti stranieri ha sfiorato il 16%.

La manifestazione si è distinta infine per la sua grande trasversalità anagrafica e di genere: dai 19 anni del più giovane iscritto alla mezza maratona fino agli 84 anni della partecipante più anziana sulla 10 km, con la fascia 35-55 anni a fare da spina dorsale. Significativo, infine, il dato sulla presenza femminile, che ha visto al via complessivamente oltre 1.100 donne tra le tre distanze.

Iscrizioni aperte dal 1° settembre

A partire dal 1° settembre, gli atleti possono assicurarsi il proprio posto al via di tutte e tre le distanze agonistiche registrandosi sulla piattaforma Endu oppure tramite il sito ufficiale.

Informazioni e dettagli su www.bresciamarathon.it