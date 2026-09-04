Cagliari Urban Trail, via al countdown: Velatta e Abdelkader garanzia di spettacolo
Cagliari – Velatta chiama, Abdelkader risponde. A dieci giorni dall'evento, in programma sabato 12 settembre, la start list del Cagliari Urban Trail si impreziosisce con due nomi di rilievo, protagonisti a più riprese sulle strade del capoluogo sardo. Oualid Abdelkader, 44 anni tra pochi giorni, è il campione uscente della gara competitiva di 10 km, che ha conquistato l'anno scorso per la quarta volta. Tesserato per il Cagliari Marathon Club, podista ormai da un quarto di secolo, l'atleta nato in Marocco ma sardo d'adozione (nel 2006 il suo trasferimento a Olbia) si era infatti imposto nelle edizioni 2018, 2019 e 2022.
Fra i rivali più accreditati potrebbe esserci Stefano Velatta, 50 anni, piemontese, ex ciclista e ultramaratoneta di grande sostanza ed esperienza. Al Cagliari Urban Trail Run è stato protagonista nel 2022 di un'ottima prova, prima di un errore di percorso nel chilometro conclusivo che ha compromesso la rincorsa su Abdelkader e le speranze di podio (fu quarto). Nel suo apprezzato palmares, Velatta annovera i successi alla 100 km delle Alpi (due volte), alla Sorrento Positano Ultramarathon, al Campionato italiano Ultra Trail Iuta e alla Maratona di Ragusa.
Tra gli iscritti figurano anche Michele Cuccu, che ha concluso quinto nella stessa edizione, e Riccardo Pilloni, quarto classificato lo scorso anno. In campo femminile ci sarà sicuramente Enrica Pintor, habitué dell'Urban Trail e del podio: nel suo palmares un successo nel 2024 e tre terzi posti (2022, 2023 e 2025).
Torneranno su un percorso che è stato ulteriormente migliorato e che attraversa in notturna il centro della città di Cagliari con una corsa competitiva (10 km) e con una camminata non competitiva (6 km e, novità, 3,5 km) in programma il prossimo 12 settembre. Non solo agonismo, anzi: il Cagliari Urban Trail rappresenta l'occasione per una serata diversa, divertente, all'aria aperta. Con il valore aggiunto dello stare assieme facendo qualcosa di piacevole e al contempo utile per la salute, come camminare. Sarà anche l’occasione per scoprire o riscoprire Cagliari, fra strade, giardini, scale e fuoristrada nei quartieri di Villanova, Stampace, Marina e Castello, per curiosare nel centro storico o fare un tuffo nel mare del Poetto.
Fino al 6 settembre il costo dell´iscrizione alla Race è di 22 euro per Tesserati Fidal / Runcard, Tesserati EPS e atleti stranieri, quello della Walk è di 16 euro. I "ritardatari" potranno aggiudicarsi eventuali residui pettorali a 28 euro per la Race e a 18 per la Walk, qualora dovessero esserci posti disponibili.
È possibile iscriversi alla 12esima edizione del Cagliari Urban Trail entro domenica 6 settembre 2026 online e nei punti vendita di Deriu Sport in viale Colombo 290 a Quartu Sant’Elena, The Runaway in via Salvatore Farina, 44 a Cagliari e Foniù in via Sonnino 88 a Cagliari.
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