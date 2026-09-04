Cagliari Urban Trail, via al countdown: Velatta e Abdelkader garanzia di spettacolo

Cagliari – Velatta chiama, Abdelkader risponde. A dieci giorni dall'evento, in programma sabato 12 settembre, la start list del Cagliari Urban Trail si impreziosisce con due nomi di rilievo, protagonisti a più riprese sulle strade del capoluogo sardo. Oualid Abdelkader, 44 anni tra pochi giorni, è il campione uscente della gara competitiva di 10 km, che ha conquistato l'anno scorso per la quarta volta. Tesserato per il Cagliari Marathon Club , podista ormai da un quarto di secolo, l'atleta nato in Marocco ma sardo d'adozione (nel 2006 il suo trasferimento a Olbia) si era infatti imposto nelle edizioni 2018, 2019 e 2022.

Fra i rivali più accreditati potrebbe esserci Stefano Velatta, 50 anni, piemontese, ex ciclista e ultramaratoneta di grande sostanza ed esperienza. Al Cagliari Urban Trail Run è stato protagonista nel 2022 di un'ottima prova, prima di un errore di percorso nel chilometro conclusivo che ha compromesso la rincorsa su Abdelkader e le speranze di podio (fu quarto). Nel suo apprezzato palmares, Velatta annovera i successi alla 100 km delle Alpi (due volte), alla Sorrento Positano Ultramarathon, al Campionato italiano Ultra Trail Iuta e alla Maratona di Ragusa.

Tra gli iscritti figurano anche Michele Cuccu, che ha concluso quinto nella stessa edizione, e Riccardo Pilloni, quarto classificato lo scorso anno. In campo femminile ci sarà sicuramente Enrica Pintor, habitué dell'Urban Trail e del podio: nel suo palmares un successo nel 2024 e tre terzi posti (2022, 2023 e 2025).

Torneranno su un percorso che è stato ulteriormente migliorato e che attraversa in notturna il centro della città di Cagliari con una corsa competitiva (10 km) e con una camminata non competitiva (6 km e, novità, 3,5 km) in programma il prossimo 12 settembre. Non solo agonismo, anzi: il Cagliari Urban Trail rappresenta l'occasione per una serata diversa, divertente, all'aria aperta. Con il valore aggiunto dello stare assieme facendo qualcosa di piacevole e al contempo utile per la salute, come camminare. Sarà anche l’occasione per scoprire o riscoprire Cagliari, fra strade, giardini, scale e fuoristrada nei quartieri di Villanova, Stampace, Marina e Castello, per curiosare nel centro storico o fare un tuffo nel mare del Poetto.

Fino al 6 settembre il costo dell´iscrizione alla Race è di 22 euro per Tesserati Fidal / Runcard, Tesserati EPS e atleti stranieri, quello della Walk è di 16 euro. I "ritardatari" potranno aggiudicarsi eventuali residui pettorali a 28 euro per la Race e a 18 per la Walk, qualora dovessero esserci posti disponibili.

È possibile iscriversi alla 12esima edizione del Cagliari Urban Trail entro domenica 6 settembre 2026 online e nei punti vendita di Deriu Sport in viale Colombo 290 a Quartu Sant’Elena, The Runaway in via Salvatore Farina, 44 a Cagliari e Foniù in via Sonnino 88 a Cagliari.