Domenica 18 ottobre la 10^ Corsa dei Castelli, si corre in memoria di Giorgio Rossi  

TRIESTE – La Sala del Trono del Castello di Miramare a Trieste è stata la cornice perfetta per presentare oggi la « 10^ Corsa dei Castelli », manifestazione organizzata da ASD Promorun, con la coorganizzazione del Comune di Trieste e Regione Friuli Venezia Giulia, che si svolgerà domenica 18 ottobre su percorso omologato FIDAL 10 km.

Il decimo compleanno della Corsa dei Castelli è dedicato alla memoria di Giorgio Rossi, Assessore allo Sport del Comune di Trieste recentemente scomparso e che ha ideato l'evento e il tracciato di gara, affidando sin dalla prima edizione all’ex azzurro Michele Gamba, oggi direttore di gara degli eventi Promorun, l’impegno di organizzarla. Tra gli obiettivi dell’Assessore Rossi, quello di coinvolgere la popolazione, stimolare l’interesse per lo sport a tutte le età e a tutti i livelli, trasformare l’evento in un’occasione di vivere e raccontare la città, promuovere temi del sociale e vivere una grande festa.

Entra nella famiglia degli eventi Promorun anche BCC Venezia Giulia che si fa promotrice dell’anima della corsa sposando e titolando la gara popolare. BCC Venezia Giulia Family Run 8 km è l’evento per tutti, come testimonia il fiume allegro e colorato di partecipanti che invade pacificamente la città, edizione dopo edizione e che sfila lungo i luoghi più rappresentativi del capoluogo giuliano. Ricchissimo il palinsesto che prevede anche la Non Competitiva Ten, ad entrambe le manifestazioni non competitive si può parteciparesenza obbligo di tesseramento e certificato medico agonistico.

Pochi minuti prima dello start della Corsa dei Castelli, la 4^ International Road Race Running Match u.23 10k, gara frutto della collaborazione FIDAL, inserita nel calendario della Federazione Mondiale di atletica leggera e che gode della Label Road Race di World Athletics.

Promorun per l’inclusione, lo sport come strumento di integrazione

Grazie alla collaborazione con l’Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), continua l’impegno di Promorun sul tema della sicurezza sul lavoro, un cammino iniziato nel 2025 nell’ambito della manifestazione Friuli DOC RUN e proseguito lo scorso 13 giugno.

Un tema che, nella Corsa dei Castelli trova interesse anche in considerazione del grande numero di aziende di caratura nazionale ed internazionale, come Coop, BCC Venezia Giulia, Dole, Barilla ed altre, partner della manifestazione e certamente molto sensibili in merito e che trova ulteriore riscontro nella memoria di Lorenzo Parelli, studente di 18 anni venuto a mancare durante un percorso di alternanza scuola-lavoro. Grazie all’impegno dei genitori Dino e Maria Elena Parelli, quanto accaduto a Lorenzo ha portato alla stesura dello strumento disciplinare «Carta di Lorenzo».

Corsa dei Castelli è un’occasione per toccare con mano l’impegno di INAIL grazie alla presenza, durante l’evento, di assistiti INAIL che saranno testimonial. Di pari passo, dunque, il concetto di sport come strumento di inclusione, un tema che abbraccia diversi ambiti ma che trova la massima espressione nella disabilità, per la sua capacità di forgiare il carattere, insegnare la disciplina per perseguire i propri obiettivi.

Promorun per l’ambiente

L’evento è reso possibile anche dalla collaborazione attiva di tantissime Istituzioni per le quali la Corsa dei Castelli è diventata un simbolo di virtù essendo un’occasione per dare nuova linfa al territorio in diversi ambiti. Nelle ultime due edizioni si è assistito alla nascita ed al consolidamento della collaborazione con AcegasApsAmga, grazie alla quale l’evento è stato trasformato in un’occasione per fare informazione, soprattutto tra i giovani, sul tema del riciclo e del rispetto dell’ambiente.

ASD Promorun lavora per ridurre l’impatto ambientale della manifestazione mettendo in campo diverse strategie: materiale promozionale dell’evento, striscioni TNT, vele gadget quasi completamente in materiale ecosentenibile, trasporto gratuito degli atleti alla partenza mediante navetta per ridurre le emissioni di un numero consistente di vetture; smaltimento dei rifiuti operato in maniera differenziata e l’erogazione di acqua attraverso dispenser posizionati nelle aree nevralgiche di gara. Ancora, vengono privilegiati fornitori di beni e servizi locali e prodotti sostenibili, realizzati con materiali riciclati o prodotti ecologici certificati, mentre il pacco gara gestito con imballaggi riciclabili. I partner dell’evento sono stati selezionati tenendo conto anche del loro impegno ambientale, etico e sociale.

La T-shirt tecnica in materiale riciclato

Un compleanno speciale prevede un regalo speciale, così ASD Promorun ha trasformato la T-shirt tecnica in un concentrato di energia, a partire dai colori blu e fucsia che vibrano alternandosi e conferiscono movimento al tessuto anche grazie ad una grafica fluida.

Sul fronte i loghi dei partner dell’evento, il nome della gara e la scritta «Trieste», quest’ultima in continuità con il retro della T-shirt. Sul retro, la data della gara mentre la manica destra è impreziosita dalla scritta «10° anniversary». A questi elementi grafici, si aggiunge che la T-shirt è un capo tecnico di altissima qualità, prodotto in materiale riciclato ecosostenibile, confermando la grande attenzione che Promorun ha per l’ambiente. Da diversi anni, Promorun ha sposato il tema dell’ambiente attraverso la limitazione dell’uso di imballaggi o in materiale ecosostenibile, agevolando la riduzione di emissioni di CO2 grazie al trasporto gratuito degli atleti, operando un controllo attento sullo smaltimento dei rifiuti così come mettendo in campo diverse altre attività virtuose. La T-shirt tecnica è un gadget sempre molto atteso da tutti i runner che ad esso affidano le emozioni di gara.

Il percorso

Confermato il bellissimo percorso di gara, condiviso anche dalle gare popolari, studiato per raccontare il capoluogo giuliano mettendone sotto i riflettori i simboli: il Castello di Miramare, che domina il golfo di Trieste, la sfavillante Piazza Unità, la più grande d’Europa ad affacciarsi sul mare, la nuova area riqualificata di Porto Vecchio – Porto Vivo, con l’Adriatico blu sempre sullo sfondo.

Bellezza che si unisce anche a velocità, l’ultima edizione ha visto trionfare il sudafricano primatista nazionale 5 e 10 km su strada Maxime Chahumeton e la vicecampionessa olimpica e mondiale, nonché campionessa europea, plurititolata e pluriprimatista italiana Nadia Battocletti (GS Fiamme Azzurre), alla sua prima gara popolare, aperta anche ad agonisti amatori. Entrambi gli atleti sono stati protagonisti di una eccellente prestazione che li ha portati a siglare i nuovi primati di gara. Chaumeton scrive il crono di 27’50” in un albo d’oro in cui compaiono i nomi di Edris Muktar, Ezekiel Kemboi, Hagos Gebrhiwet e Birhanu Balew, mentre Nadia Battocletti è regina dell’evento tagliando il traguardo in 32’52”.

Iscrizioni

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