Maratona di Palermo 2026, la maglia racconta la città

PALERMO - Organizzata dall’ ASD MEDIA@ , inserita nel calendario nazionale FIDAL e insignita della Bronze Label, la Maratona di Palermo torna domenica 15 novembre e comincia a prendere forma anche attraverso la sua maglia tecnica ufficiale.

A caratterizzarla è una base cromatica intensa, con tonalità che sfumano dal rosso-arancio al blu, accompagnate da una grafica che richiama lo skyline monumentale di Palermo. Cupole, profili architettonici e linee riconoscibili del patrimonio cittadino, diventano parte integrante del disegno, quasi a voler trasferire sulla maglia una sintesi visiva del percorso e del contesto urbano attraversato dagli atleti.

Il risultato è una maglia fortemente identificativa, che evita soluzioni decorative fini a se stesse e punta invece sul legame con Palermo. Sul tessuto tecnico trovano spazio anche il numero dell’edizione, il 31, i riferimenti istituzionali e dello sponsor tecnico Joma.

Una scelta grafica, firmata da Manfredi Alaimo, che conferma uno degli elementi distintivi della Maratona di Palermo: raccontare la città anche attraverso dettagli e sfumature che accompagnano gli atleti e le atlete prima, durante e dopo la gara.

Le iscrizioni sono aperte, cambio tariffa da martedì 15 settembre.