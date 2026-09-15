Salomon Running sempre nuova, per la prima volta sotto la canopy di CityWave

MILANO – Chi immagina Milano come una città piatta e dominata solo dall’asfalto è costretto a ricredersi. A smentire il luogo comune è la Salomon Running Milano . Domenica 20 settembre l’iconico urban trail torna con la sua 16ª edizione e un tracciato che si snoda tra cambi di pendenza, scalinate e tratti gravel.

L’evento è organizzato da Team OTC, con il patrocinio del Comune di Milano e l’approvazione del Comitato Regionale FIDAL Lombardia.

Di percorsi e dettagli tecnici si è parlato anche al Social Meet Salomon Running Milano, ospitato venerdì 11 settembre nella sede di Palazzo Edison a Milano. Main sponsor dell’evento, l’azienda italiana farà sentire il proprio supporto anche sul percorso portando al via 150 dipendenti.

Le gare

Quattro le distanze previste. Alle 8.15 prenderà il via la 20 km competitiva, riservata ai tesserati FIDAL e ai runner in possesso di certificato medico agonistico. A seguire partiranno le tre prove non competitive, per le quali non è richiesto tesseramento o certificato medico: alle 8.30 la 19,9 km, per chi desidera misurarsi sulla lunga distanza in totale libertà, alle 9.00 la 15 km, per un percorso intermedio tra monumenti e parchi cittadini, e alle 9:30 la 10 km, la distanza alla portata anche dei meno allenati.

La novità del percorso: il passaggio sotto la grande canopy di CityWave

Ogni anno la Salomon Running Milano si rinnova proponendo un tracciato differente, capace di regalare ogni volta una novità esclusiva ai partecipanti. Nell’edizione 2026 la gara toccherà CityLife per un passaggio di assoluta eccezione sotto la grande canopy di CityWave, il nuovo iconico edificio progettato dallo studio internazionale BIG – Bjarke Ingels Group. La grande onda che unisce i due edifici, elemento distintivo del progetto e simbolo di innovazione architettonica e sostenibilità, sarà aperta esclusivamente in occasione della Salomon Running, per poi essere richiusa e aperta definitivamente nel momento dell’inaugurazione ufficiale.

“Ogni anno cerchiamo di regalare ai nostri runner un’esperienza unica e memorabile, ma il 2026 segna un traguardo speciale: i runner che prenderanno parte alla Salomon Running Milano saranno in assoluto i primi ad attraversare il passaggio sotto la maestosa canopy di CityWave. È un privilegio straordinario offrire ai partecipanti questa anteprima esclusiva, permettendo loro di correre sotto la grande 'onda' dell’edificio CityWave prima della sua apertura ufficiale”, ha dichiarato Roberto Russo, Amministratore Delegato di Smart CityLife.

Accanto a questa anteprima, si confermano i grandi passaggi-simbolo che caratterizzano da sempre l’evento: dalle pendenze del Monte Stella al Castello Sforzesco con l’attraversamento del Fossato, dal Velodromo Maspes-Vigorelli al Parco del Portello. Il tracciato unisce i luoghi storici ed emblematici della metropoli, con partenza e arrivo allestiti nel controviale di viale Boezio.

Il village

La logistica dell’evento farà capo a due piazze simbolo del quartiere CityLife: piazza Burri ospiterà i servizi pre e post gara, mentre piazza Tre Torri accoglierà il villaggio commerciale con spazi espositivi dedicati al running, ma anche alla salute, al benessere e alla prevenzione.

Il village sarà aperto sabato 19 settembre dalle 10.00 alle 20.00 e domenica 20 dalle 7.00 alle 13.00.

T-shirt e medaglia

Curate nei dettagli anche t-shirt ufficiale e medaglia. La maglia tecnica, firmata Salomon, è impreziosita da una grafica dinamica a testimoniare come “tutte le strade portano alla Salomon Running Milano”.

Ai finisher di tutte le distanze verrà consegnata la medaglia, caratterizzata da un design rinnovato in linea con l’identità dell’evento e realizzata in zinco combinato a un cordino interamente riciclati, a testimonianza di una concreta attenzione alla riduzione dell’impatto ambientale.

IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio: consulenze e personalizzazione

L’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio (Gruppo San Donato) affianca la manifestazione in qualità di Scientific Partner, confermando l’impegno verso la prevenzione e la salute degli sportivi.

All’interno del village, nello spazio espositivo dell’istituto, alcuni professionisti saranno a disposizione degli atleti per consulti e analisi podologiche. Inoltre, verrà offerto agli iscritti un servizio esclusivo di personalizzazione della t-shirt ufficiale.

“Sostenere la Salomon Running significa promuovere la cultura della prevenzione e del benessere, che passa attraverso le scelte di ogni giorno. Lo sport e l’attività fisica regolare sono alleati fondamentali della salute, capaci di ridurre i fattori di rischio e migliorare il benessere psicofisico. Per una struttura sanitaria come la nostra, leader nazionale nell’ambito della cardiologia dello sport e dell’ortopedia, il compito non è solo curare, ma anche accompagnare le persone verso stili di vita più sani. Essere al fianco di questa manifestazione significa essere vicini alla comunità, condividendo un momento di sport che è anche un’importante occasione di sensibilizzazione” afferma il dottor Roberto Crugnola, Amministratore unico dell’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano.

Corsa e solidarietà: il progetto “Valetudo”

Anche quest’anno la Salomon Running Milano sostiene la ricerca scientifica al fianco della Fondazione Cesare Bartorelli ETS, Charity Partner dell’evento. In fase di iscrizione, tutti i partecipanti hanno la possibilità di sostenere con una donazione libera il progetto “Valetudo”, un'innovativa ricerca scientifica focalizzata sull’applicazione dell’intelligenza artificiale all’elettrocardiogramma per migliorare lo screening cardiovascolare negli atleti.

Presso il village, inoltre, sia sabato sia domenica il personale medico della onlus sarà inoltre a disposizione per consulenze cardiovascolari.

“Camminare, correre e praticare attività fisica con regolarità significa intervenire concretamente su alcuni dei principali fattori di rischio cardiovascolare, come ipertensione, colesterolo elevato, sovrappeso e sedentarietà. Le malattie cardiovascolari rappresentano una delle principali sfide per la salute pubblica e, accanto ai progressi della ricerca, della diagnostica e delle terapie, la prevenzione resta uno degli strumenti più efficaci che abbiamo a disposizione per proteggere la salute del cuore. Come cardiologo e presidente della Fondazione Cesare Bartorelli, impegnata nello sviluppo della ricerca in ambito cardiovascolare, ritengo fondamentale sostenere iniziative come la Salomon Running, capaci di avvicinare le persone al movimento attraverso un’esperienza concreta e partecipata. Lo sport diventa così un importante veicolo di educazione alla salute: promuove corretti stili di vita, accresce la consapevolezza sui fattori di rischio e ci ricorda che la prevenzione si costruisce giorno dopo giorno, attraverso le nostre scelte e i nostri comportamenti. Ogni chilometro percorso oggi rappresenta, in questo senso, un investimento sulla salute cardiovascolare di domani”, afferma il professor Antonio Bartorelli, presidente della Fondazione Cesare Bartorelli per lo sviluppo della ricerca e della terapia cardiovascolare ETS.

EDISON e la sua Società Sportiva: promozione dello sport a 360 gradi, team building e “lotta” alla sedentarietà

Da oltre 10 anni Edison promuove attivamente l’attività sportiva verso i propri Dipendenti, proponendo eventi e manifestazioni che interessano oltre 30 discipline differenti: dal running alla vela, dal calcio al padel e molto altro.

La sua Società Sportiva conta ad oggi circa 900 iscritti e gestisce quasi 200 appuntamenti sportivi all’anno, con particolare attenzione anche verso l’inclusività di genere organizzando eventi sia maschili che femminili.

“Siamo allineati in tutto e per tutto alle parole del dott. Crugnola, la nostra Società Sportiva è nata soprattutto per promuovere in Azienda lo sport come forma di benessere fisico e psicosifico e fare “gruppo” fuori dall’ambiente di lavoro, fornendo anche l’occasione di conoscere di persona colleghi con i quali si hanno solo contatti via mail o telefonici. Quale occasione migliore della SALOMON RUNNING? Abbiamo sempre partecipato alle edizioni precedenti con un buon numero di partecipanti, e dallo scorso anno abbiamo deciso di sostenere concretamente l’Organizzazione di questa importantissima manifestazione in qualità di Main Sponsor, ed avere così anche visibilità in quanto la nostra partecipazione testimonia che se c’è da fare sport Edison è sempre presente” queste le parole di Alessandro Rossi, Direttore Esecutivo di SSD EDISON.

Salomon Running Milano Training Tour: la tradizione degli allenamenti di gruppo

Condividere le emozioni e la fatica della corsa è una tradizione ben consolidata della Salomon Running Milano, che anche quest’anno ha confermato il successo del suo format di allenamenti di gruppo. La marcia d’avvicinamento al grande evento del 20 settembre si è infatti conclusa sabato 12 settembre con la terza e ultima tappa del Salomon Running Milano Training Tour.

Iscrizioni

Le iscrizioni online sono aperte fino alle 23.59 di giovedì 17 settembre, salvo raggiungimento anticipato del tetto massimo di partecipanti fissato dall’organizzazione.