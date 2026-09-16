Fondazione Telethon presenta la “Walk Of Life” di Roma per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche

ROMA ­– È stato presentato oggi al Municipio di Roma VII il programma della Walk of Life di Roma , evento di raccolta fondi promosso da Fondazione Telethon che tornerà il prossimo 27 settembre 2026 e animerà il suggestivo scenario del Parco degli Acquedotti . L’organizzazione della manifestazione sarà supportata dall’esperienza di Run Rome The Marathon in un appuntamento che unisce ancora una volta sport, solidarietà e partecipazione.

L’apertura del Villaggio di Fondazione Telethon inaugurerà l’evento sabato 26 settembre con una serie di attività, incontri e momenti di condivisione per famiglie, bambini, volontari e sostenitori. Il giorno della corsa competitiva e non competitiva di 9,9 km e della passeggiata di 3 km sarà invece domenica 27 settembre, due occasioni pensate per permettere a chiunque di partecipare e contribuire alla mission.

"Siamo onorati di ospitare nel nostro territorio un’iniziativa di così grande valore umano e sociale”, afferma Francesco Laddaga, Presidente del VII Municipio. “La Walk of Life unisce sport, partecipazione e solidarietà con una finalità fondamentale: sostenere concretamente la ricerca sulle malattie genetiche rare e offrire nuove speranze alle persone che ne sono affette e alle loro famiglie. Il Parco degli Acquedotti, luogo simbolo del Municipio VII, diventerà per questa occasione il punto di incontro di una comunità capace di camminare e correre insieme verso un traguardo che riguarda tutti: la cura".

"Il traguardo non è l'arrivo, è la cura". Questo è il messaggio che accompagnerà l’intero evento e con cui la Walk of Life vuole sottolineare come ogni passo compiuto durante la manifestazione possa concretizzarsi in un supporto per finanziare la ricerca e fornire nuove speranze a coloro che convivono con una malattia genetica rara e alle loro famiglie.

“Partecipare alla Walk of Life significa compiere un gesto concreto a sostegno della ricerca e delle persone con una malattia genetica rara e delle loro famiglie. Ogni partecipante e ogni donazione, grande o piccola, contribuiscono a dare continuità al lavoro dei ricercatori e a trasformare la solidarietà in nuove possibilità di cura. Il traguardo non è l’arrivo, ma il contributo che tutti possiamo dare, insieme, al percorso verso la cura”, dichiara Alessandro Betti, Direttore Raccolta Fondi di Fondazione Telethon ETS.

Lorenzo Benfenati Senior Manager Infront Italy, Race Director & Project Manager di Run Rome The Marathon: "Entrare nel vivo della Walk of Life insieme a Fondazione Telethon a pochi giorni dal via è per tutti noi motivo di grande orgoglio, ma soprattutto una responsabilità che sentiamo profonda. Quando abbiamo deciso di mettere la macchina organizzativa di Run Rome The Marathon a disposizione di questo evento, l'obiettivo non era solo supportare una manifestazione sportiva, ma amplificare al massimo un messaggio chiaro: "Il traguardo non è l'arrivo, è la cura". Chi corre o passeggia il 27 settembre non lo fa per battere un record personale, ma per spingere la ricerca verso una meta fondamentale. Vedere Roma rispondere con tanto entusiasmo e trasformare uno dei suoi parchi più iconici in una grande piattaforma di solidarietà dimostra quanto la nostra community sportiva sia viva e generosa. Invito davvero tutti — che si tratti di affrontare la 10 km o di fare una passeggiata di 3 km in famiglia — a venire al Villaggio sabato 26 e a correre domenica 27: insieme possiamo trasformare la passione per lo sport nel motore concreto per la ricerca sulle malattie genetiche rare”.

Le iscrizioni alla manifestazione sono già aperte e tutti possono scegliere di correre, camminare o semplicemente vivere una giornata all'insegna dell'inclusione e della ricerca scientifica.

Per informazioni e iscrizioni visitare il sito