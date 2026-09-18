5^ CMP Venice Lido Beach Trail del Lido di Venezia, si corre domenica 20 settembre

VENEZIA - Sono già 2.000 i runners che domenica 20 settembre daranno vita alla quinta edizione del CMP Venice Lido Beach Trail nella suggestiva cornice del Lido di Venezia , con le sue lunghe spiagge dorate, la pineta e la lunga diga bianca che si protrae sul mare per circa 3 chilometri fino al faro di San Nicolò. Un contesto naturalistico molto suggestivo e davvero eccezionale, che anno dopo anno attira sempre più appassionati da tutt’Italia e dall’estero. Si attesta attorno al 10% la presenza degli atleti stranieri partecipanti, con la Francia, Stati Uniti, Austria, Germania e Gran Bretagna in testa alla classifica dei paesi più rappresentati, mentre è del 53% la percentuale degli iscritti da fuori provincia con al provincia di Treviso a fare da capolista e la Lombardia che rappresenta la seconda regione dopo il Veneto. Infine, è del 42% la percentuale di donne in gara. Le iscrizioni online sono ancora aperte fino a venerdì 18 settembre e disponibili al sito www.venicelidobeachtrail.it

La manifestazione proporrà come sempre tre distanze: la 11K e 5K che si svilupperà lungo un percorso piuttosto tecnico ed impegnativo, con diverse tipologie di suolo e difficoltà naturalistiche da superare e la Alì Family Run di 1 chilometro circa che si disputerà completamente sulla spiaggia, dove i protagonisti saranno le famiglie e i bambini. La partecipazione ad Alì Family Run sarà ad offerta libera e l’intero ricavato devoluto alla Associazione di Volontariato Nucleo Protezione Civile Lido di Venezia.



Le tre corse partiranno dallo stabilimento balneare Blue Moon, quartier generale della manifestazione grazie alla collaborazione del Comune di Venezia e di Venezia Spiagge. La prima a partire sarà Alì Family Run alle ore 10, mentre alle ore 10.30 ci sarà lo start della 5K e 11K e a seguire il tanto atteso Beach & Pasta Party del dopo gara che offrirà momenti di relax e svago sulla spiaggia per tutti.

Soddisfatto il presidente di Venicemarathon Piero Rosa Salva per il successo raggiunto: “L’idea di organizzare questa manifestazione è nata subito dopo il Covid, cogliendo al volo le nuove tendenze di gare magari meno 'ortodosse', ma comunque molto aggregative. Abbiamo poi individuato un percorso all’interno di contesto paesaggistico straordinario e unico nel suo genere, che rappresenta un grande valore aggiunto. L’edizione in programma domenica sarà come sempre una grande festa per tutti, grazie all’ospitalità di Venezia Spiagge e alla preziosa collaborazione del Comune di Venezia, delle Forze dell’Ordine, la Municipalità Lido - Pellestrina della Capitaneria di Porto, dell’Associazione di Volontariato Nucleo Protezione Civile Lido di Venezia e di tutti i volontari”.

"Il Lido di Venezia è un territorio dalle grandi potenzialità ed eventi come questo ne risaltano le qualità. Lancio però un suggerimento per il futuro, invitando l’organizzazione a considerare anche l’isola Pellestrina come teatro per eventi di questo genere”. – ha detto Marina Faraguna, presidente della Municipalità Lido-Pellestrina.

“La quinta edizione segna l’inizio della maturità di quest’evento, che è diventato ormai un appuntamento fisso e con una sua precisa identità all’interno del calendario dei runner di tutt’Italia e non solo. Ma il CMP Venice lido Beach Trail è diventato anche un piacevole appuntamento da non perdere per famiglie, bambini e appassionati di sport che possono partecipare alla Family Run, godendo di una sana giornata di sport e divertimento in una cornice davvero spettacolare” - così il presidente di Venezia Spiagge Pierluigi Padovan.

Nel suo intervento, Lorenzo Cortesi ha messo in luce i punti di forza dell'evento: “Anche quest’anno abbiamo raggiunto i nostri obiettivi in termini numerici, seppur contingentati nel rispetto dell’ecosistema in cui il trail si svolge e dei servizi che vogliamo offrire. Siamo soddisfatti anche del processo di internazionalizzazione della manifestazione e, al tempo stesso, della risposta di famiglie, studenti e bambini che affolleranno la Alì Family Run. Come in ogni nostro format organizzativo, la gara sarà soprattutto una grande festa con musica, djset, pasta party e tanto relax nel pomeriggio in una spiaggia colorata e festosa”.

"Essere title sponsor della CMP Venice Lido Beach Trail per il terzo anno consecutivo conferma la solidità del rapporto costruito con Venicemarathon e la nostra volontà di continuare a sostenere iniziative uniche, proprio come questa corsa, che unisce sport, natura e scoperta del territorio. Vogliamo essere al fianco di tutti coloro che vivono con passione le attività outdoor, qualsiasi esse siano - afferma Fabio Campagnolo, CEO di CMP - Auguriamo a tutti i partecipanti di godersi questa esperienza al Lido di Venezia e speriamo che la maglia realizzata per l'occasione possa essere un ricordo di questa giornata da continuare ad indossare”.

Il percorso

Dopo la partenza dallo stabilimento Blue Moon, i primi due chilometri si svilupperanno tra spiaggia e dune sabbiose, per poi addentrarsi nell'oasi protetta della pineta, dove gli atleti dovranno correre lungo sentieri ben segnalati, per non danneggiare il delicato ecosistema. Terminato il tratto di vegetazione, i concorrenti torneranno di nuovo sulla spiaggia. A questo punto potranno scegliere se deviare per la 5K e quindi ritornare al Blue Moon oppure imboccare la lunga lingua di massi bianchi, la Diga di San Nicolò, che si protrae sul mare per circa 3 chilometri fino a raggiungere il faro. Il tragitto correrà poi di nuovo tra le dune e, nell’ultimo chilometro, sulla battigia fino al traguardo del Blue Moon.

Il percorso sarà ben segnalato da oltre 100 volontari della grande famiglia Venicemarathon, che si avvalgono del prezioso supporto della Polizia Locale, dell’Associazione di Volontariato Nucleo Protezione Civile Lido di Venezia e della Capitaneria di Porto. I volontari, oltre ad indicare la strada ai concorrenti, faranno anche rispettare alcune buone regole comportamentali come non correre sugli scogli, non uscire dai sentieri o rispettare l'ambiente.

Curiosità iscritti

Gli atleti più maturi nella gara competitiva sono Dorino Paccagnella (78 anni) e Liviana Piccolo (78 anni), mentre in quella ludico motoria sono Carlo Passadore (82 anni) e Marisa Scarpa (81 anni).

Canotta e medaglia

L’iscrizione comprende: la canotta ufficiale firmata CMP, un capo in jersey di poliestere extra leggero con tecnologia dry function, che garantisce una rapida evaporazione del sudore per mantenere il corpo asciutto. La grafica presenta una trama composta da tanti piccoli rombi che sfumano le tonalità dell’azzurro, verde, arancione e giallo. Al centro, il logo dell’evento con gli elementi più iconici del Lido di Venezia, come il mare, la spiaggia e il faro di San Nicolò.Molto sgargiante è anche la medaglia, realizzata con un legno al 95% riciclato e con colori stampati a zero emissioni, grazie ad un’avanzata tecnologia UV. Tutti i partecipanti della Alì Family Run riceveranno la t-shirt offerta da Alì e il ristoro finale al termine della corsa-camminata.

Beach & Pasta Party

Al termine, sarà proposto anche quest'anno il tanto apprezzato Beach & Pasta Party del dopo gara, che offrirà momenti di relax e svago sulla spiaggia per tutti. Per rendere ancora più completa e ricca l’esperienza, è già possibile prenotare ombrellone e lettini al Blue Moon attraverso il sito www.venicelidobeachtrail.it.

Il 5^ CMP Venice Lido Beach Trail è organizzato da Venicemarathon in collaborazione con il Comune di Venezia e Venezia Spiagge.