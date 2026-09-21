Giacomotti e Porokhnavets sul tetto della 16^ Salomon Running Milano  

MILANO – Corsa gravel, sfide per il podio o con gli amici e tanto divertimento. Questa mattina la 16^ Salomon Running Milano ha trasformato la città in un vero “parco giochi” per gli amanti di salite, sterrati e cambi di pendenza, regalando a tutti i partecipanti uno scorcio poco conosciuto della metropoli.

Organizzata da Sportitude A&C Consulting con Team OTC, con il patrocinio del Comune di Milano e l’approvazione del Comitato Regionale FIDAL Lombardia, la manifestazione ha visto al via 3.000 atleti in rappresentanza di 44 nazioni distribuiti sulle quattro distanze in programma: la 20 km competitiva e le tre non competitive: 19,9 km, 15 km e 10 km.

A firmare la 20 km competitiva sono stati l’azzurro di skyrunning e corsa in montagna Roberto Giacomotti, nel tempo di 1h09’21”, e l’ucraina Sofiia Porokhnavets, in 1h24’13”, entrambi atleti del Team Salomon.

20 km competitiva: risultati e dichiarazioni

Gara maschile e femminile hanno seguito lo stesso copione: un uomo e una donna soli al comando, con il gap sugli avversari a crescere chilometro dopo chilometro.

Tra gli uomini, Roberto Giacomotti (Sport Project VCO-Team Salomon) ha tagliato il traguardo dopo 1h09’21”, precedendo Manuel Molteni (S.Coop Arl SD GS Villa Guardia), secondo in 1h13’40”, e l’ex triatleta Davide Ingrillì (Runaway Milano), compagno nel Team Salomon e terzo in 1h14’28”.

«Sono partito al mio ritmo, l’obiettivo era portare a casa la vittoria in un buon tempo. Sono in un periodo di transizione, quindi la priorità assoluta è macinare chilometri e ci sono riuscito. Milano e la Salomon Running sono stati una bella sorpresa: non avrei mai pensato di trovarmi ad affrontare un percorso così muscolare e vario. Tra oggi e ieri, quando ho fatto una ricognizione del tracciato, mi sono davvero goduto i luoghi che questo evento tocca», ha dichiarato il vincitore.

In campo femminile, l’ucraina Sofiia Porokhnavets ha dominato la gara fermando il cronometro a 1h24’13”, davanti a Marina De Cesare (Road Runners Team Milano), seconda in 1h30’32”, e Francesca Boselli (Gruppo Podisti San Bernardo), terza in 1h31’02”.

La vincitrice, atleta del Team Salomon e medico anestesista residente in Italia da 4 anni, con all’attivo due partecipazioni ai Mondiali di trail running, dopo il traguardo ha commentato: «È la mia prima volta alla Salomon Running ma anche a Milano. È stata una bella esperienza. Sono molto contenta della vittoria, vuol dire che sto lavorando bene».

Un percorso, una festa

Tra i 3.000 partecipanti di questa edizione anche Martina Riva, Assessora allo Sport del Comune di Milano, e Linus, amatissimo speaker radiofonico e appassionato runner.

Queste le parole di Ilaria Cestonaro, Marketing Manager Italia, title sponsor dell'evento: «Salomon Running Milano 2026 si conferma un appuntamento di riferimento per la community running italiana. Con quasi 3.000 partecipanti, l'evento ha trasformato Milano in un grande percorso condiviso attraverso i suoi luoghi più iconici, offrendo un'esperienza che ha unito sport, esplorazione urbana e senso di appartenenza. Il nostro obiettivo era far vivere la città attraverso il movimento e la passione per la corsa, e la straordinaria partecipazione ci conferma di aver raggiunto questo risultato».

Il percorso ha riservato un’anteprima assoluta con il transito sotto la maestosa Canopy di CityWave, nuovo punto di riferimento per l’architettura e la sostenibilità del quartiere CityLife, accostando questa grande novità agli storici e iconici passaggi, ormai marchio di fabbrica dell’evento: dal Fossato del Castello Sforzesco al Velodromo Maspes-Vigorelli, passando per il Parco Alfa Romeo-Portello e la scalata del Monte Stella, fino al ritorno sul traguardo di via Cassiodoro.

«La Salomon Running si conferma ogni anno una grande festa dedicata allo sport capace di coinvolgere migliaia di runner e di far vivere CityLife e Milano da una prospettiva diversa. Vedere oggi i partecipanti attraversare per la prima volta la Canopy di CityWave ha reso questa edizione ancora più speciale, anticipando simbolicamente un nuovo spazio che presto entrerà a far parte della vita del quartiere e della città», ha dichiarato Roberto Russo, Amministratore Delegato di SmartCityLife.

Salute e prevenzione con l’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio

Nuovamente Scientific Partner della manifestazione, l’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio del Gruppo San Donato ha garantito un importante presidio dedicato alla salute e alla preparazione dei runner. All’interno dello spazio allestito al village di piazza Tre Torri, l’équipe di medici e professionisti sanitari ha effettuato 120 screening e analisi podologiche gratuite.

Nella giornata di sabato, inoltre, gli iscritti hanno potuto usufruire del servizio di personalizzazione della t-shirt ufficiale.

Corsa e solidarietà: il successo del progetto “Valetudo”

La Salomon Running Milano ha rinnovato il proprio impegno verso la prevenzione affiancando la Fondazione Cesare Bartorelli ETS in qualità di Charity Partner dell’evento. Tutti i partecipanti, al momento dell’iscrizione, hanno avuto la possibilità di sostenere il progetto “Valetudo”, un’innovativa ricerca focalizzata sull’applicazione dell’intelligenza artificiale all’elettrocardiogramma per ottimizzare lo screening cardiovascolare negli atleti.

Per l’intero fine settimana, il personale medico della fondazione è stato presente al village offrendo consulenze gratuite: sono state ben 150 le misurazioni della pressione e le sessioni di counseling cardiovascolare effettuate.