5 medaglie. 5 mezze maratone d'autunno. 5 conquiste

Alcune sono autentici oggetti di design , altre raccontano la storia e l'identità del territorio che le ospita, la nostra selezione di medaglie finisher attraversa l' Italia da nord a sud , privilegiando eventi che sanno coniugare medaglie dal forte valore artistico , organizzazioni di qualità e destinazioni capaci di trasformare una gara in un autentico weekend di sport e turismo .

Trento Half Marathon — 27 settembre

Ci sono prospettive diverse per osservare il mondo. Sylvester Stallone, in Cliffhanger – L'ultima sfida, ha scelto le vette. I runner della Trento Half Marathon preferiscono conquistarle da una prospettiva diversa: correndo ai piedi delle Dolomiti. Il risultato è lo stesso, la meraviglia.

Ad attenderli al traguardo c'è una medaglia imponente e tridimensionale, quasi un piccolo bassorilievo. Al centro domina Nettuno, uno dei simboli della città, che emerge dal metallo tra elementi architettonici, corona d'alloro e inserti blu. Un frammento della Trento monumentale da portare al collo.

Pisa Half Marathon — 11 ottobre

La Torre di Pisa è sopravvissuta a secoli di storia, a Superman che l'ha raddrizzata e ai burloni di «Amici miei» che volevano salvarla con funi e travi. Noi non avremo superpoteri, ma possiamo aggiungere un'altra impresa alla sua storia: correrle intorno per 21 chilometri.

La Torre domina anche la medaglia, una piccola tela quadrata dai colori accesi e dal linguaggio quasi pop. Accanto a lei corre Daniele Meucci, al quale è dedicato un omaggio alla splendida carriera sportiva. Città e atleta finiscono così nello stesso quadro: un ricordo che racconta Pisa attraverso uno dei suoi monumenti e uno dei suoi campioni.



Palermo International Half Marathon — 18 ottobre

Con Johnny Stecchino scoprimmo che, secondo lo zio di Dante, il più grande problema di Palermo fosse il traffico. Per un giorno, però, le auto lasciano davvero spazio ai runner, che possono vivere la città con un ritmo completamente diverso, tra lungomare, centro storico e profumi dello street food.

Anche la medaglia parla siciliano: prende direttamente la forma dell'isola, con il blu del profilo che incontra il fondo dorato e una successione di motivi decorativi dai colori vivaci. Un oggetto immediatamente riconoscibile, capace di custodire il ricordo di una trasferta fatta di mare, cultura e affascinanti contraddizioni.



Venice Half Marathon — 25 ottobre

“Venice, the Moon and You”, esclamava quel Casanova di Alberto Sordi per conquistare le turiste tra gondole e canali. Oggi è la Venice Half Marathon a sedurre runner provenienti da tutto il mondo, grazie a un percorso che attraversa uno degli scenari più affascinanti del pianeta.

Venezia affida la sua medaglia a un simbolo che non ha bisogno di presentazioni: il Leone di San Marco. Il grande rilievo, le ali e la criniera emergono dal metallo argentato trasformandola quasi in un sigillo contemporaneo della Serenissima. Classica, solenne e inequivocabilmente veneziana.

Ravenna Half Marathon — 8 novembre

Le atmosfere sospese de Il deserto rosso di Michelangelo Antonioni prendono vita tra la Darsena, Porto Corsini e le aree industriali che fecero da sfondo al capolavoro con Monica Vitti. Oggi la Half Marathon attraversa una Ravenna dai mille volti, dove la città contemporanea dialoga con il patrimonio UNESCO dei mosaici.

Ed è proprio il mosaico a diventare medaglia. La creazione firmata dall'artista Anna Fietta rende omaggio al Mausoleo di Teodorico attraverso tessere, colori, materiali e superfici differenti. La tradizione musiva ravennate non viene semplicemente raffigurata: entra fisicamente nell'oggetto consegnato al finisher. Non soltanto il ricordo di 21 chilometri, dunque, ma una piccola opera artigianale nella quale sport, arte e territorio diventano una cosa sola.