Presentato il BTS Trento Running Festival, al via sabato 26 e domenica 27 settembre 2026  

TRENTO – E’ stato presentato oggi a Trento, presso la Sala Nones di Palazzo Benvenuti, il BTS Trento Running Festival in programma questo sabato 26 e domenica 27 settembre. La manifestazione è frutto dell’impegno di Asd Città di Trento , società presieduta da Gianni Valler con la continuativa collaborazione dell’ex presidente Ferruccio Demadonna, e va in scena con una settimana di anticipo rispetto alla data tradizionale. Con le iscrizioni ancora aperte, ma prossime al sold out, già toccata la quota di 3mila, con atleti provenienti da tutte le regioni italiane e da oltre 25 Paesi esteri con la quota rosa che tocca il 32%.

Sono intervenuti:

Franco Ianeselli, Sindaco di Trento: “La forza della corsa non sta nell’infrangere i record (alla portata solo di una ristretta minoranza), ma nell’obiettivo di migliorare sé stessi, di essere costanti, di misurarsi con la solitudine della strada. Su questo fascino innegabile è stato costruito il Trento Running Festival, capace di unire competizioni storiche e blasonate con il Giro al Sass a sfide più recenti come la Mezza Maratona, la 10 e la 5 km, pensata per le famiglie e per i runner “della domenica”. Grazie alla passione e alle capacità organizzative del team che da anni lavora alla manifestazione, il Festival è cresciuto diventando un punto di riferimento per i podisti non solo italiani, che arrivano a Trento con l’obiettivo di attraversare la città di corsa, misurandola un passo dopo l’altro, assaporandola metro dopo metro fino al traguardo. La nostra riconoscenza va dunque agli organizzatori e ai tantissimi volontari che contribuiscono a questo evento. E un applauso a tutti i runner pronti alla partenza!”

Mattia Gottardi, Assessore provinciale all’urbanistica, energia, trasporti, sport e aree protette: “Questa manifestazione è veramente speciale, si parte da un evento sportivo ma diventa una festa dello sport, sempre ben accolta dalla città, dalla comunità trentina e da atleti che arrivano da tutta Italia e tante nazioni. Si parte con il Giro al Sas Kids, una festa per i bambini e, alla sera, una vetrina di atleti internazionali. Con le gare della domenica, competitive e non competitive, e la Happy Family Run si chiude il ventaglio di opportunità per tutti. Il Giro al Sas racconta una storia lunga 79 anni il che significa che la città risponde bene, che l’evento è spettacolare. Lo scorso anno Yeman Crippa ha aggiunto al clima di grande festa anche il primato del percorso. Tutto questo è possibile grazie al lavoro di ASD Città di Trento che ha deciso di continuare, consapevole delle difficoltà e della responsabilità di farlo, con il supporto di una macchina organizzativa consolidata e grazie all’impegno dei volontari, capaci di trasformare il centro città in poco tempo”.

Gianni Valler, Presidente ASD Città di Trento: “Un sentito ringraziamento alle autorità presenti, ai rappresentanti delle istituzioni, agli sponsor, agli organi di informazione e a tutte le persone che sono qui a vivere le emozioni della presentazione del BTS Trento Running Festival di sabato 26 e domenica 27 settembre. Ci aspetta un weekend di sport di alto livello, attività giovanile, solidarietà e coinvolgimento delle famiglie e, soprattutto, una grande festa della città, a partire dalle emozioni delle gare dei bambini del sabato pomeriggio, per proseguire con lo spettacolo del Giro al Sas e le gare popolari della domenica, dove quest’anno avremo ancora al via della Trento 10K, dieci donne dell’associazione «Lotus – Oltre il tumore al seno». La nostra manifestazione è anche attenzione all’ambiente, grazie all’erogazione di acqua di fonte e all’uso di bicchieri compostabili, attenzione ai partecipanti, con tanti servizi offerti in area expo, l’area massaggi e il pasta party, un lavoro che è frutto dell’impegno di oltre 400 volontari ai quali va il mio sentito ringraziamento. Siamo ormai vicini al grande fine settimana. La fatica organizzativa è tanta, ma ancora più grande è la soddisfazione di vedere Trento prepararsi ad accogliere migliaia di persone nel segno dello sport. Vi aspettiamo sabato 26 e domenica 27 settembre. Buon BTS Trento Running Festival a tutti e, naturalmente, buona corsa!”

Giorgio Fracalossi, Presidente BTS: “Il sentimento che provo di più è l’orgoglio, quando, come Banca, abbiamo deciso di acquistare il marchio del Giro al Sas, abbiamo condiviso una scelta, volevamo che questo evento fosse un patrimonio della città, un risultato che è merito dell’impegno dei fratelli Gianni e Ferruccio Demadonna. Il BTS Trento Running Festival è una due giorni di gare, sport, solidarietà, condivisione, è un’occasione per manifestare la nostra vicinanza al territorio. Grazie al Presidente Asd Città di Trento Gianni Valler, ai 400 volontari che sono il motore dell’evento che hanno contribuito a tanti anni felici e che alla crescita della manifestazione. Tutto questo ci riempie di soddisfazione. Invito tutti a venire, la città merita un evento di successo”.

Yeman Crippa: “Come ogni anno è bellissimo essere qui, il Giro al Sas è tra le gare che mi hanno lanciato, ho iniziato a farla dal momento in cui partecipavo come CSI e ho sempre partecipato, facendo la gavetta, dai posti più bassi in classifica, fino a vincerla lo scorso anno e far segnare un nuovo record del percorso. Sabato sera sarò in gara per correre forte, come tappa di avvicinamento alla maratona di New York, ma anche per godermi il pubblico di casa, so che tutto il tifo è dedicato a me ed è un’emozione speciale. Sabato sarà una bella sfilata e farò di tutto per vincere e dedicare la vittoria alla mia città”.

Gianni Demadonna, Responsabile atleti e Presidente Onorario Trento Running Festival: “Sono 30 anni che lavoriamo per il Festival, poi nel 2014 abbiamo preso in mano anche la mezza maratona, scoprendo che per farla crescere era necessario tanto impegno. I nostri sforzi sono stati ripagati, anche grazie all’intuizione di inserire la gara popolare di 10 km nel parterre di eventi, siamo in crescita costante, questo è bello anche per la città.

In merito al Giro al Sas, la gara è impostata come una sfida tra Yeman e l’etiope Telahun Bekele, atleta molto forte e vincitore nel 2019, che saranno disturbati dall’ugandese Leonard Chemutai, campione africano 3000s, oltre che da due ragazzi giovani, come da nostra tradizione, siamo sempre alla ricerca di nuovi talenti, come era accaduto con Kenenisa Bekele e Jacob Kiplimo. L’Italia si difende anche con Francesco Guerra, terzo lo scorso anno, e Ahmed Ouhda, entrambi reduci dalle fatiche di Birmingham. Per la mezza maratona ci saranno aggiornamenti nei prossimi giorni.”

A chiusura degli interventi, il Presidente ASD Città di Trento Gianni Valler ha salutato il vicepresidente Ferruccio Demadonna, che oggi non ha potuto essere presente.

Il format dell’evento

Invariato il palinsesto gare, con il 79° Giro al Sas pronto ad accogliere le stelle internazionali che, al calar della sera di sabato 26 settembre, rinnoveranno la magia di un evento dalla lunga tradizione. L’ultima edizione ha regalato le emozioni della assegnazione della World Athletics Heritage Plaque, speciale riconoscimento per gli eventi che hanno fatto la storia dell’atletica internazionale. L’onorificenza è stata ulteriormente arricchita dal nuovo primato del percorso, 27’59” il crono dell’azzurro pluripremiato Yeman Crippa (CS Polizia), che ha vinto in scioltezza, confermando di essere un fuoriclasse dal talento cristallino.

Perché il Giro al Sas possa continuare ad accogliere grandi campioni, è fondamentale coltivare e far crescere le nuove leve. Per questo, il pomeriggio di sabato 26 settembre sarà interamente dedicato ai più giovani, con il Giro al Sas KIDS e con le gare di categoria del CSI, che animeranno il centro città per tutto il pomeriggio.

Domenica 27 settembre ancora sfida tra i grandi campioni e le migliaia di atleti master impegnati nella Trento Half Marathon e 10k Città del Concilio, eventi che, nel 2025, hanno fatto segnare il primato di partecipazione in termini di numeri assoluti ma anche di stranieri.

BTS – Trento Running Festival per il sociale

ASD Città di Trento rinnova l’impegno per il sociale collaborando al progetto dell’Università di Trento «Curiamo la nostra Terra – Dalla scienza, una soluzione naturale all’inquinamento».

Il progetto pone l’accento sull’importanza di avere rispetto del suolo in quanto organismo vivo da cui dipendono la qualità del cibo, dell’acqua e la salute delle specie viventi. Oggi, però, il suolo è sempre più compromesso a causa della presenza di residui chimici e inquinanti che si accumulano nel tempo, alterando l’equilibrio naturale e mettendo a rischio ecosistemi e persone. L’Università di Trento ha allo studio alcuni microrganismi capaci di degradare gli inquinanti e ripristinare la vitalità del suolo in modo naturale e sicuro, mettendo così a punto una soluzione che lavora con la natura, non contro di essa.

Gli iscritti al BTS – Trento Running Festival possono donare seguendo la procedura guidata – CLICCA QUI – per maggiori info scrivere a fundraising@unitn.it

L’impegno per l’ambiente

In linea con il progetto dell’Università di Trento, prosegue l’impegno di ASD Città di Trento per l’ambiente attraverso la gestione dei punti di ristoro lungo il percorso e all’arrivo mediante acqua prelevata direttamente dalla rete idrica e l’impiego di bicchieri compostabili al posto delle abituali bottigliette in plastica. Un percorso iniziato nel 2024 che ha trovato il favore degli atleti, sempre più responsabili, partecipi ed attenti nei confronti dell’ambiente.

La festa della domenica è di tutti con la 15^ Trento Half Marathon e 10K Città del Concilio, quest’ultima in modalità competitiva e non competitiva, e Happy Family Run, manifestazione destinata alle famiglie, ai più piccoli e a chi voglia vivere il centro di Trento senza lo stress del cronometro.

La T-shirt tecnica

Nella tradizione degli eventi targati ASD Città di Trento, la T-shirt tecnica che gli atleti di Trento Half Marathon e 10 k Città del Concilio troveranno nel proprio pacco gara, pronta a vestire le emozioni dell’evento e ad accompagnare le fatiche degli allenamenti.

Una gadget di grande qualità che, per questa edizione, incontra l’eleganza ed una nota di stile e di orgoglio nazionale. Per gli atleti della mezza maratona, toni di blu e giallo, per richiamare il logo dell’evento che, sul fronte, si staglia sul profilo della città, e sul retro è in linea con il tricolore. La grafica è condivisa con le T-shirt destinate agli atleti della 10k Città del Concilio che, però, si vestono di colori caldi, toni di arancio e giallo, e quelle destinate agli angeli del cronometro, dai toni cangianti di viola con inserti verdi e bianchi, con la scritta «Pacer», un marchio che racconta la generosità di chi la indossa.

La medaglia

C’è un premio che i runner amano più di ogni altro, un simbolo che racchiude in sé tutte le fatiche, l’impegno, l’entusiasmo degli allenamenti e che consacra la gioia del traguardo, la medaglia finisher, memoria preziosa della partecipazione ad una gara. Quello che salta subito all’occhio è l’eleganza, un oggetto di forma rotonda, impreziosito da fini decori. Per la Trento Half Marathon i decori rappresentano due monumenti della Città di Trento. Da un lato Nettuno che troneggia sulla fontana dedicatagli, con il suo tridente in mano, e guarda verso la Torre Aquila del Castello del Buonconsiglio, sul lato opposto. Il contorno della medaglia è accompagnato da un decoro raffinato a forma di ramo.

Sulla medaglia della 10K Città del Concilio è rappresentata solo la Fontana di Nettuno, completata da intarsi geometrici. Su entrambe è riportato il nome della relativa manifestazione

In entrambi gli oggetti, il color argento della medaglia è intervallato da toni di blu e note di giallo, colori che richiamano il logo dell’evento e che sono sviluppati, in pendant, anche sul cordino abbinato.

I pacer

Squadra che vince non si cambia, così il capitano dell’allegra brigata dei pacer è ancora il «naso rosso» da clown di Antonangelo «Neno» Bragalini, Consigliere di Asd Città di Trento. Divertimento ma anche tanta generosità verso gli atleti che vogliono raggiungere il traguardo della Trento Half Marathon in un tempo prefissato. Al via con i palloncini di 1h30’ Manuel Sportelli, Marco Pozzebon e Federico Pozzato, con 1h40’ Maurizio Vacca, Gilles Nardelli e Giuseppe Tanzi, con 1h45’ Fabrizio Defant e Piero Valenti, con 1h50’ Giancarlo Calliari, Gaetano De Berti, Riccardo Ruffinengo, con 2h00’ Enzo Moggio, Lucia Terlizzi, Daniele Zampedri e Adriano Molteni, con 2h15’ Guido Miniotti, Barbara Largher, Massimo Salerno e Antonangelo Bragalini.

Turismo nell’area

Partecipare all’evento è anche un’occasione per addentrarsi in storia, cultura e natura, i tre pilastri su cui si fonda la città di Trento, capoluogo del Trentino-Alto Adige. Una passeggiata verso la piazza principale per ammirare il Duomo stesso, le mura merlate della Torre Civica, il Palazzo Pretorio e la Fontana del Nettuno e i bellissimi affreschi rinascimentali delle case Cazuffi Rella, sui temi della Giustizia e della Fortuna, in una cartolina che ha sullo sfondo imponenti montagne, alberi e parchi che fanno respirare il centro cittadino e la cascata di Sardagna, che rende unico il panorama dalla città. Ancora arte con gli affreschi di palazzo Alberti Colico, palazzo Thun e palazzo Geremia così come non può mancare una visita al Castello del Buonconsiglio e la Torre dell’Aquila, le cui pareti ospitano il ciclo del Mesi, pregiata testimonianza di arte gotica. Dall’antico al nuovo con un tuffo nel quartiere "Le Albere" dove è ubicato il Muse, il famoso museo di scienze naturali, disegnato dall’architetto Renzo Piano.

Gli organizzatori hanno stipulato convenzioni con i Friendly Hotels.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte sul sito fino a giovedì 24 settembre 2026. La chiusura iscrizioni potrà avvenire anticipatamente al raggiungimento del numero massimo di iscritti.