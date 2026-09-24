Nadia Battocletti alla 10^ Corsa dei Castelli di domenica 18 ottobre

L’evento, organizzato da ASD Promorun, con la coorganizzazione del Comune di Trieste e Regione Friuli Venezia Giulia, si svolgerà domenica 18 ottobre su percorso omologato FIDAL 10 km, e ha già vissuto le emozioni della partecipazione di Nadia Battocletti lo scorso anno, quando l’azzurra lo scelse, appunto, per gareggiare per la prima volta in una manifestazione popolare.

Nadia Battocletti

Un curriculum immenso, sempre ricco di nuovi onori e medaglie luccicanti, una carriera in cui a sorprendere sono la continuità e l’apparente scioltezza a cui Nadia ci ha abituati, quando sul finale accende i motori di riserva con uno sprint asfissiante, lasciando le avversarie senza speranze.

Solo nel 2026, «StraordiNadia» ha messo a segno le medaglie d’oro ai campionati mondiali indoor 3000m, ai campionati europei 5000 e 10000m, la vittoria alla Diamond League 5000m, i titoli di campionessa nazionale 1500 e 5000m, e, ancora, ha fatto segnare nuovi primati nazionali sulle distanze di 1500m e 3000m indoor, 1500m e 10 km su strada.

Sue anche la medaglia d'argento alle Olimpiadi Parigi 2024 nei 10000m, dove ha conquistato un validissimo e storico 4° posto nei 5000. Ancora medaglie importanti sono l'oro ai Campionati Europei nei 5000 e 10000m 2024 oltre al quinto posto ai Campionati Mondiali 5 km 2023 e la medaglia di bronzo e quella di argento ai Campionati Mondiali 5000m e 10000m, rispettivamente.

Nadia inoltre ha vinto ben sei medaglie d'oro ai Campionati Europei di corsa campestre, 2 titoli Assoluti (Senior) nel 2024 e 2025, 2 titoli Under 23 nel 2021 e 2022 e 2 titoli Juniores nel 2018 e 2019.

Il Castello di Miramare, sede di partenza della gara, dunque, saluterà nuovamente la campionessa azzurra, in gara sul veloce percorso che termina in Piazza Unità. Trieste sogna, chissà che non sia l’occasione per assistere ad un nuovo primato europeo di specialità, attualmente nelle gambe della slovena Klara Lukan che ha fermato il cronometro a 29’51” ad aprile a Laredo.

Un crono che sulla carta è assolutamente alla portata di Nadia, visti il recente stato di forma, il jackpot di medaglie collezionate nell’ultima stagione e il suo personal best di 30’08” staccato a Lille lo scorso aprile.

“Partecipare alla Corsa dei Castelli nel 2025 è stato emozionante, l’atmosfera è stata magica, a cominciare dalla partenza sotto lo sguardo del Castello di Miramare per poi sfilare sul lungomare ed addentrarmi nei vicoli, ricchi di botteghe. Tanto tifo e con grande piacere ho rivisto tanti miei compagni di scuola che ora studiano a Trieste”, ha detto Nadia. “Ho scelto di tornare, non solo perché il percorso è velocissimo, ma anche perché ho grande stima della qualità organizzativa degli eventi di ASD Promorun. Invito tutti a partecipare per correre insieme”, ha concluso.

L’annuncio del ritorno di Nadia porta con sé anche la notizia della collaborazione di Asics Europe con la Corsa dei Castelli, un sodalizio che vedrà diversi frutti ed attività che saranno comunicati prossimamente.

Gli eventi di domenica 18 ottobre

Al via la «10^ Corsa dei Castelli», dedicata alla memoria dell’Assessore Giorgio Rossi, su percorso omologato FIDAL 10 km, la Non Competitiva Ten e la BCC Venezia Giulia Family Run 8 km, questi ultimi due eventi per tutti, a carattere non competitivo, senza obbligo di tesseramento e certificato medico agonistico.

Pochi minuti prima dello start della Corsa dei Castelli, la 4^ International Road Race Running Match u.23 10k, gara frutto della collaborazione FIDAL, inserita nel calendario della Federazione Mondiale di atletica leggera e che gode della Label Road Race di World Athletics alla quale hanno già aderito diverse nazionali.

Iscrizioni

Le iscrizioni alla 10^ Corsa dei Castelli e Non Competitiva Ten sono aperte sul sito. Cambio tariffa a slot.

Le iscrizioni alla BCC Venezia Giulia Family Run 8 km sono aperte sul sito. Per i bambini/ragazzi fino ai 18 anni l’iscrizione è gratuita, la t-shirt tecnica è garantita in omaggio ai primi 500 iscritti, superata questa quota, sarà possibile acquistarla al costo di € 10.00. Due adulti che accompagnano un minore di 16 anni pagheranno una sola quota di iscrizione e avranno diritto a tre pettorali. Fino al raggiungimento del numero di 500 iscritti, l’atleta under 16 avrà diritto alla T-shirt tecnica dell’evento, i due adulti potranno acquistarla al costo di 10€ fino ad esaurimento scorte.

Le iscrizioni online verranno chiuse il giorno 13 ottobre 2026 alle ore 23:59. Sarà possibile iscriversi nei giorni gara con modalità da verificare sul sito in prossimità dell’evento.