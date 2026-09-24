Commonwealth War Cemeteries Trail Run: numeri record per l'edizione 2026 

Organizzato da Trail Running 7C, sotto l’egida dell’ASI - Associazioni Sportive Sociali Italiane, l’appuntamento prevede quattro percorsi: 42, 21, 12 e 7 km.

La vocazione internazionale

In ottica di valorizzazione della memoria storica della Prima Guerra Mondiale, il comitato organizzatore ha rinnovato il legame con la Commonwealth War Graves Commission, che anche quest’anno ha scelto di patrocinare l’evento, contribuendo alla visibilità internazionale dell’evento e allo sviluppo di iniziative culturali abbinati all’evento sportivo. Quest’anno, nella giornata di venerdì 2 ottobre, la Commonwealth War Graves Commission (che gestisce i cimiteri di guerra britannici presenti nella vasta area di gara - Boscon, Barenthal, Cavalletto, Granezza e Val Magnaboschi British Cemetery) incontrerà, insieme agli organizzatori, le amministrazioni locali e gli stakeholder del territorio altopianese per confrontarsi su un ulteriore sviluppo futuro e trasversale di questo evento.

Evento in crescita

“Siamo soddisfatti della crescita diffusa della Commonwealth War Cemeteries Trail Run, sia in relazione all’andamento dei numeri dei partecipanti, sia per le aspettative su questa gara e sugli altri eventi sportivi che organizziamo sull’Altopiano dei 7 Comuni, in diversi periodi dell’anno - spiega Leonardo Franco, presidente di Trail Running 7C - Arriva apprezzamento anche dalle autorità coinvolte ed è sempre più proficua la collaborazione con la Commonwealth War Graves Commission che si impegna molto per la promozione e investe con la presenza fisica durante l’evento: per questo voglio ringraziare in nostro riferimento Giordano Righetti con cui da un paio d’anni collaboriamo in maniera molto costruttiva. Pur aspettando ancora le iscrizioni della passeggiata storica che arriveranno direttamente alla partenza, stiamo viaggiando verso il sold out con le preiscrizioni delle altre distanze (600 pettorali disponibili): per noi è davvero stimolante far conoscere alcuni scorci dell’Altopiano ai runner che arrivano da più lontano, ma siamo certi che la particolarità dei nostri percorsi è apprezzata anche da chi conosce bene queste zone, sempre in grado di sorprenderci”.

I percorsi

Partenza e arrivo a Cesuna per tutti i tracciati.

42K - Trail Marathon – dislivello +1.148 metri, partenza ore 8:00

21K - Trail Half-Marathon – dislivello +497 metri, partenza ore 9:00

12K - Entry Trail Run – dislivello +354 metri, partenza ore 10:00

7K - Historical Walk – dislivello +243 metri, partenza ore 10:05 (camminata aperta a tutti)

"Abbiamo messo a punto i percorsi dopo la prima edizione dello scorso anno, proponendo delle distanze iconiche della corsa come la 42 e la 21 km - spiega Piergiorgio Rebeschini, che si è occupato della tracciatura dei percorsi - I tracciati di quest’anno, danno ancora più risalto alle aree dei cimiteri inglesi dell’Altopiano; inoltre, abbiamo aggiunto un passaggio dal cimitero austro-ungarico di Campiello e il rientro verso l’arrivo sulla strada del Trenino, per rendere ancora più concreta la valorizzazione dei luoghi della memoria della Grande Guerra”. Prosegue la volontà di rispettare e tutelare l’ambiente in cui si svolgono gli eventi marchiati Trail Running 7C. “Ormai nel trail running c’è molta sensibilità su questo tema - aggiunge Rebeschini - noi facciamo dei controlli su gel e barrette che i corridori portano con sé, chiedendo di riportare i rifiuti all’arrivo e di usare bicchieri e borracce riutilizzabili. Anche il posizionamento dei ristori è studiato in modo che i nostri volontari possano mantenere perfettamente pulite le zone durante e dopo la gara”.