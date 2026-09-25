I top runner della Trento Half Marathon, sette uomini e nove donne per la vittoria  

TRENTO – Si avvicina a grandi passi il BTS – Trento Running Festiva l, manifestazione organizzata da ASD Città di Trento. I primi riflettori sono puntati sulla kermesse del 79° Giro al Sas , la gara dei campioni che nell’ultima edizione ha festeggiato il nuovo primato di gara, nelle gambe dell’azzurro Yeman Crippa (GS Fiamme Oro Padova), al via la sera di sabato 26 settembre. Nel pomeriggio il Giro al Sas KIDS e le gare di categoria del CSI , che accenderanno il centro cittadino.

Domenica 27 settembre 15^ Trento Half Marathon e 10K Città del Concilio, quest’ultima in modalità competitiva e non competitiva, oltre alla Happy Family Run 5 km, manifestazione destinata alle famiglie, ai più piccoli e a chi voglia vivere il centro di Trento senza lo stress del cronometro.

I top runner half marathon

La start list conta sette uomini e nove donne che si sfideranno fino all’ultima goccia di sudore per scrivere il proprio nome nell’albo d’oro di questa 15^ Trento Half Marathon.

Gli uomini

Nella storia della Trento Half Marathon, al maschile, due vittorie per l’Italia (Boudalia – El Abbass), sette, tra cui l’ultima, per il Kenya, quattro per l’Etiopia e una per l’Uganda.

Sulle strade del capoluogo trentino si sono sfidati nomi stellari, come testimonia il primato del percorso di 59’49” che appartiene al plurititolato etiope Tamirat Tola, vincitore della New York City Marathon 2023, medaglia d’oro e di argento ai Campionati del Mondo di Maratona nel 2022 e 2017, rispettivamente, e Campione olimpico di Maratona a Parigi 2024.

Sulla carta, la vittoria è nelle gambe del keniano Levy Kibet, bronzo ai Campionati Mondiali U20 5000m nel 2021 e al primato personale, lo scorso anno, con 1h00’45”. Un compito non facile, dovrà infatti difendersi dall’attacco del connazionale Samuel Limo Naibei che, nel 2023, ha firmato il crono di 1h01'07" a Gqeberha (RSA), e di quel tale Charles Rotich che ha già infiammato il pubblico del Giro al Sas. Rotich ha conquistato il gradino più alto del podio del blasonato Giro, nel 2024, e si è dovuto accontentare della piazza d’onore, lo scorso anno, quando l’azzurro Yeman Crippa lo ha messo a dura prova con la sua cavalcata finale che gli è valsa il primato di gara. Rotich si presenta al via con il primato personale di 1h01’39”, strappato lo scorso anno e promette di vendere cara la pelle per un posto d’onore.

Ancora Kenya con Collins Kipkosgei, al debutto in una mezza maratona di respiro internazionale ma che a Eldoret, lo scorso anno, ha dimostrato di poter correre i 10 km su strada in 29’55”.

A difendere i colori nazionali dovranno pensarci Gianluca Ferrato (Atl. Saluzzo) e Luis Matteo Ricciardi (Asd Dinamo Running), volti noti nel panorama podistico nazionale, entrambi alla loro prima esperienza sulle strade di Trento e già capaci, nel 2025, di staccare il crono di 1h03’58” e 1h05’49”, rispettivamente.

Al debutto in una mezza maratona internazionale, dopo la cavalcata della sera precedente al Giro al Sas, prima gara in assoluto fuori dai confini africani, il keniano Brian Kipmwetich.

Le donne

L’albo d’oro femminile recita due vittorie per l’Italia (Bergamo – Carlin), sette per l’Etiopia, tra cui quella dell’ultima edizione, quattro per il Kenya ed una per il Bahrein. Il primato di gara è dell’etiope Worknesh Debele che nel 2022 ha tagliato il traguardo in 1h07’48”. Il duro compito di limarlo tocca alla vincitrice dell’edizione 2024, l’etiope Yalemget Yaregal, che lo aveva avvicinato in 1h07’56” ma che porta in dote 1h06’27” dalla mezza di Berlino nel 2023. Il fiato sul collo nella cavalcata verso la medaglia d’oro è quello della keniana Nancy Sang, già capace, nel 2024, di 1h06’52”.

Più staccata la coppia etiope costituita da Netsanet Desta e Yergaalem Kidane, entrambe recentemente al personal best di 1h08’10” e 1h10’26”, rispettivamente.

L’Italia schiera l’ex azzurra di corsa in montagna e campionessa italiana in carica di mezza maratona Sara Bottarelli (Free Zone), volto noto del running italiano che qui, lo scorso anno, ha conquistato la piazza d’onore e che può contare sul crono di 1h11’09” dalla mezza di Crema 2025.

Nell’ultimo gruppo di inseguitrici, Sara Ceccolini (Cesena Triathlon ASD) e Annamaria Gozzano (CUS Pro Patria Milano), che portano in dote, dallo scorso anno, i primati di 1h17’04” e 1h19’58”.

Al debutto sulla distanza le etiopi Meron Getachew e Bizunesh Getahun.

Associazione Lotus – Oltre il Tumore al Seno

Dopo l’esperienza di successo della scorsa edizione, torna in gara lo speciale team dell’Associazione Lotus – Oltre il Tumore al Seno, nata nel 2023, Ass. Lotus offre alle donne che combattono contro il tumore al seno una guida verso il cammino di cura, rinascita e nuova consapevolezza, oltre che un supporto per la conoscenza dei diritti in ambito lavorativo, sanitario e sociale.

Sulla scorta dei risultati di numerosi studi scientifici che dimostrano che, nelle pazienti, lo sport contribuisce al benessere fisico e psicologico e migliora la tolleranza al trattamento terapeutico, sono diverse le attività sportive praticate da pazienti dell’Ass. Lotus, spesso in condivisione con personale sanitario e non sanitario coinvolto nel percorso di guarigione dalla malattia.

“Come dirigente medico presso la Breast Unit dell'ASUIT (Azienda Sanitaria Universitaria Integrata del Trentino) seguo queste pazienti e so quanto sia importante praticare sport, compatibilmente con le diverse fasi della malattia” – fa sapere la Dr.ssa Giulia Armatura, Chirurga Oncoplastica specializzata in tumori della mammella. “Fare sport attiva dei meccanismi biologici che migliorano l’efficacia della cura e la tolleranza alla terapia, oltre che avere un impatto sul piano psicologico e sociale”.

“Come lo scorso anno, ciascuna di noi percorrerà uno dei 10 chilometri di gara, consegnando il testimone, in maniera alternata, ad un paziente e ad un operatore – ha commentato Chiara De Pol, Presidente Ass. Lotus. “Si tratta di un cammino che ha un forte simbolismo, medici, operatori e pazienti lo percorrono insieme, ciascuno contribuendo, per la propria parte, a raggiungere il traguardo della guarigione”, ha aggiunto. “La nostra partecipazione ci carica di emozioni e allo stesso tempo vuole diventare un messaggio per sensibilizzare tutti verso la prevenzione, per invitare chi affronta la malattia a far parte della nostra famiglia, a farsi guidare in questo difficile cammino. Noi ci saremo, con una T-shirt fucsia e con tutto il nostro entusiasmo”, ha concluso.

I numeri

Con le iscrizioni ancora aperte sul posto nelle giornate di venerdì 25 e sabato 26 settembre, sono circa 2.700 gli atleti delle che prenderanno parte alle manifestazioni competitive, di questi, ben il 33% sono donne, un dato che piace sempre perché testimonia come l’evento sia in linea con il trend degli eventi di running.

Tutta l’Italia ha risposto all’appello, dopo la regione ospitante, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna salgono sul podio, dati che fanno il paio con la numerosità per provincia, dove Verona, Brescia e Bologna occupano un posto tra le prime otto.

Tanti anche gli stranieri, ben 70 le bandiere che sventolano sulla linea di partenza e che contano per il 15% dei partecipanti. Sul podio Germania, USA e Austria, ben 15 atleti dal Brasile ma anche da altre nazioni lontanissime, come Corea del Sud e Nuova Zelanda.

Curiosità

In gara 298 squadre, capofila Trentino Running Team seguita da Atletica Rotaliana e Asd Città di Trento ex aequo con Limena Run Asd. Le categorie più rappresentate sono SM e SF ma non mancheranno i giovanissimi, prossimi a compiere 18 anni Ernis Tafa e Katja Mitterhofer, e i più esperti, Zeffirino Castellani e Fiorella Bonnin, rispettivamente 77 e 76 anni.

Approfitteranno della grande festa del BTS Trento Running Festival per compiere gli anni Paola Alvisi, Stefano Barbiero, Cosimo Damiano Carlà, Barbara Centellegher, Sara Lucidi, Christoph Pechlaner, Klára Penková, Sylvie Florence Anne Pighini, Giulia Vicentini e Ivana Zocca, tutti insieme spegneranno 464 candeline.

Iscrizioni

Le iscrizioni online sono chiuse, sarà possibile iscriversi sul posto, in area Expo.