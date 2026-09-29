Geoplin Challenge Sanremo sempre più internazionale: 800 atleti da 31 nazioni in gara nel weekend del 3-4 ottobre

Più di un triathlon internazionale, oltre lo sport: l’evento, ospitato da Portosole, inserito nel calendario delle manifestazioni del Comune di Sanremo , unisce culture, passioni, avvicina sportivi esperti e neofiti, unisce i giovani e le generazioni.

In tutto, saranno 800 gli atleti al via, un numero che supera consistentemente il record dello scorso anno (erano 670 in tutto il weekend).

Il programma prevede le Gare Giovanili (100 atleti al via) e il Nuota e Corri (60 iscritti) nella giornata di sabato 3, il Triathlon Medio - la gara principale con 390 atleti al via - e il Triathlon Sprint (con 250 triatleti) nella giornata di domenica. Inoltre, venerdì 2 ottobre, alle ore 12, sarà organizzata una pedalata aperta a triatleti e appassionati “Sulle strade della Milano-Sanremo” con l’ex ciclista professionista Niccolò Bonifazio; a seguire (ore 17:30) si svolgerà una tavola rotonda sulla Dual Career Studenti-Atleti, a Portosole.

Davvero numerose le bandiere rappresentate: al via ci saranno triatleti provenienti da 31 nazioni (Francia, Germania, Svizzera, Gran Bretagna e Olanda le più rappresentate, oltre ovviamente all’Italia, sino ad arrivare a Cina, Cile, Sudafrica e Australia) a testimonianza della spiccata connotazione internazionale dell’evento e della destinazione.

Geoplin Challenge Sanremo, che fa parte del circuito Challenge Family, sarà una gara qualificante per The Championship, la finale mondiale su distanza media che si svolgerà a maggio del prossimo anno.

“Per il quinto anno consecutivo vivremo le emozioni di Geoplin Challenge Sanremo, con centinaia di atleti provenienti da tutto il mondo che raggiungeranno la Regione Liguria per vivere un fine settimana internazionale - dice Daniele Moraglia, presidente della Riviera Triathlon 1992 e Race Director - Saranno giorni di condivisione, di passione per il triathlon e per il multisport, di grande divertimento. Sono entusiasta di accogliere atleti, allenatori, familiari e amici, semplici appassionati e curiosi nel nostro quartier generale di Portosole e lungo i percorsi che attraversano dieci comuni della Provincia di Imperia. Ogni anno, il comitato organizzatore compie sforzi maggiori per garantire la sicurezza sui percorsi, tanto affascinanti quanto impegnativi, e per regalare un weekend indimenticabile a tutti i presenti. Per questo devo ringraziare le amministrazioni e le istituzioni del territorio per la sensibilità sempre maggiore nei confronti della manifestazione e Geoplin Italia, title sponsor dell’evento che quest’anno ha creduto in noi. Con tutto il Core Team e tutti i volontari ci impegneremo al massimo per farvi vivere giornate straordinarie, ancora dal sapore estivo, nella magnifica Riviera dei Fiori”.

L’evento in sintesi

Geoplin Challenge Sanremo è una tappa italiana del circuito internazionale Challenge Family che si svolge a Sanremo, in Portosole, nel cuore della Riviera Ligure. Giunto alla sua quinta edizione, il weekend di gare comprende la prova Middle Distance (1,9 km di nuoto, 81 km di ciclismo, 21,1 km di corsa), il Triathlon Sprint (0,75 km di nuoto, 20 km di ciclismo, 5 km di corsa), il Nuota e Corri (previste le formule SwimRun e Aquathlon, individuale e a squadre) e le Gare Giovanili. La frazione ciclistica, impegnativa, tecnica e spettacolare, ripercorre il tratto finale della Milano-Sanremo, rendendo il percorso unico nel panorama internazionale del triathlon. Geoplin Challenge Sanremo, che negli ultimi anni ha registrato una crescita costante delle iscrizioni, si conferma come una delle tappe più amate del calendario internazionale per paesaggio, ospitalità e atmosfera di gara.

Il legame con il territorio

La gara attraversa 11 comuni della provincia di Imperia (Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Terzorio, Pompeiana, Castellaro, Badalucco, Bajardo, Ceriana, Ospedaletti) confermando il legame con tutto il territorio del Ponente Ligure, nella Provincia di Imperia. Pur essendo un appuntamento destagionalizzato rispetto ai consueti flussi turistici, rappresenta un’opportunità di visibilità e promozione globale per tutti i territori interessati dall’evento sportivo.

Il quartier generale dell’evento sarà Portosole. Oltre alla possibilità di nuotare in uno specchio d’acqua trasparente e calmo e al fascino della pista ciclopedonale della Riviera dei Fiori, il race office, la zona cambio e la finish line saranno allestiti in uno dei più affascinanti porti turistici del Mediterrano, aspetto che stimola la curiosità degli sportivi, attratti dalle suggestive le immagini dello scorso anno con da barche e yacht ormeggiati a fare da sfondo e da cornice.

Inoltre, la qualità organizzativa che con dedizione e continui investimenti cresce anno dopo anno, rende questo appuntamento sempre più ambito anche dagli atleti dei paesi stranieri, vogliosi di vivere un’esperienza sportiva tutta italiana.

Infine, grazie alla stretta collaborazione con le istituzioni del territorio, continua il processo di rinnovamento e manutenzione del manto stradale coinvolto dai tracciati di gara, aspetto che rende più sicura e piacevole la gara per tutti i partecipanti e rappresenta un beneficio tangibile per gli sportivi che vivono queste strade tutto l’anno.

Programma completo

VENERDÌ 2 OTTOBRE

12:00 Sulle strade della Milano-Sanremo: pedalata in compagnia di Niccolò Bonifazio, ex atleta Pro, alla scoperta del Cipressa e del Poggio Portosole

17:30 Tavola rotonda sulla Dual Career Studente-Atleta, con sportivi di rilevanza nazionale e autorità locali Portosole

SABATO 3 OTTOBRE

dalle 10:00 alle 15:30 Gare Giovanili Portosole

15:30 premiazioni gare giovanili Portosole

16:30 Nuota e Corri Portosole

18:00 premiazioni Nuota e Corri Portosole

DOMENICA 4 OTTOBRE

09:00 partenza Geoplin Challenge Sanremo - Middle distance Spiaggia dell’Antenna

10:00 partenza Triathlon Sprint Portosole

10:55 arrivo triathlon Sprint Portosole

13:00 arrivo primo concorrente Geoplin Challenge Sanremo - Middle distance Portosole

14:00 Premiazioni Triathlon Sprint Portosole

17:30 Cerimonia di premiazione Challenge Sanremo – Middle distance e consegna slot The Championship Portosole