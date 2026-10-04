Festa per 10mila runner alla Monza Half Marathon, l'Autodromo Nazionale va di corsa

MONZA – Una giornata dal clima perfetto ha illuminato la Monza Half Marathon , l'Autodromo Nazionale Monza lascia spazio ai 10mila partecipanti scattati allo spegnimento del semaforo proprio come le gare automobilistiche, con l'adrenalina altissima e un'energia contagiosa.

Un fiume di persone che ha riempito tutto il rettilineo, 10mila partecipanti con il 32% provenienti dall'estero, pronti a correre, o camminare, nelle quattro distanze previste: la 5km, la 10km, 21,097km e la 30km. Famiglie, bambini, cagnolini, atleti amatori agonisti, tutti sono stati protagonisti.

Forte il richiamo della Monza Half Marathon e poter correre nel Tempio della Velocità, una pista che ha fatto la storia dell'automobilismo, tra cordoli e varianti come la Roggia o la Ascari, tra mitiche curve come la Lesmo o la Parabolica oppure ancora nel vecchio anello ad alta velocità con la curva rialzata. Inusuale e unico, per poi affrontare il percorso anche nel verde del Parco di Monza.

Organizzata da MG Sport, Monza Half Marathon rimarrà nella storia, penultimo appuntamento di questo 2026 per il circuito FollowYourPassion che vedrà il suo epilogo finale il 22 novembre con Milano Half Marathon.

Nel parterre di partenza, l’Assessore allo Sport del Comune di Monza Viviana Guidetti: “Come rappresentante dell’amministrazione comunale di Monza non posso che essere fiera di questa bellissima manifestazione, ogni anno sono sorpresa dal vedere sempre più atleti, una marea colorata che cresce di edizione in edizione e anima il nostro Tempio della Velocità ed il nostro bellissimo Parco. Buona gara a tutti”.

La soddisfazione è alta anche da parte del direttore generale MG Sport Andrea Trabuio: “Una giornata assolutamente magnifica con il record di 10mila partecipanti e una logistica che ha funzionato alla perfezione. Correre qui in Autodromo Nazionale Monza è sempre affascinante e vedo tanti sorrisi da parte di tutti. L’appuntamento con le gare FollowYourPassion è ora per il 22 novembre con la Milano Half Marathon e senz’altro il prossimo anno con una edizione ancora più strabiliante. Un profondo ringraziamento va a tutte le Istituzioni, ai partner e ai volontari che sono l’anima della manifestazione”.

I risultati della 30 km

Il primo al traguardo è Nicolò Petrin (Venicemarathon SSD) che chiude le sue fatiche in 1h46’29”, davanti a Giacomo Marchesi (Atl. Piacenza), secondo in 1h48’27” e Floriano Macchione (Runaway Milano) che chiude il podio in 1h50’23”.

Il commento del vincitore Nicolò Petrin: "La gara è andata bene, era un test in vista della Venicemarathon di domenica 25 ottobre, sono tesserato con loro e quest'anno sarà il 40esimo anno della maratona. Ho tenuto un ritmo costante, non è una 30km banale, anche se non sembra un pochino di dislivello c'è, ma è molto allenante. Partire dalla pista dell'Autodromo è fantastico, il parco è spettacolare, un grande evento"

Vince senza rivali Elisa Viora (Torino Road Runners Asd) che si presenta al traguardo in 1h58’45”. “Sono molto soddisfatta di questo risultato che è in linea con la preparazione di una maratona che correrò in autunno, anche se non so ancora quale. Domani partirò ancora più felice per due settimane di vacanza a Bali”, ha dichiarato Elisa Viora.

La piazza d’onore è per la sempreverde Claudia Gelsomino (Atl. Casone Noceto) in 2h06’03” davanti a Lucia Cozzi (GS Fulgor Prato Sesia) che chiude il podio con il crono di 2h06’19”.

I risultati della 21 km

Vittoria di Luca Cantoni (Atl. Valli Bergamasche Leffe) in 1h07’51”. “E’ stata una gara bellissima, sono soddisfatto”, ha dichiarato il vincitore. La piazza d’onore è per Alex Lamera (Runcard) in 1h09’47” e Federico Casati (DK Runners) che chiude il podio con 1h10’01”.

Netta la vittoria di Elena Cazzanti (Vanotti Running Team) che chiude la sua prova in 1h17’50” migliorando di quasi 3 minuti il suo miglior crono sulla distanza. “Sono felicissima, ho migliorato di tanto il mio personal best”, il commento della vincitrice.

Medaglia d’argento per Vittoria Di Dato (N. Atl. Varese) in 1h20’21”, a circa due minuti dal suo personale sulla specialità, mentre è terza Estella Kaiser (Runcard) in 1h22'51".

I risultati della 10 km

Nella 10 km si afferma Nicola Mostacchetti (Atl. Valle Brembana) che taglia il traguardo in 31’13”, migliorando il suo primato personale di 3 secondi, anticipando Lorenzo Barbieri (Atl. VCA Milano), secondo in 31’26”, anche per lui primato personale migliorato di 13 secondi. Podio completato da Riccardo Goglio (Atl. Valle Brembana) che sgretola il suo personal best di oltre 2 minuti chiudendo le sue fatiche in 32’01”.

Al femminile, pronostico rispettato con Roberta Vignati (Atl. Brescia 1950) che conduce la gara in solitaria tagliando il traguardo in 35’22”, con 11 secondi di anticipo sul suo miglior tempo. “Per me oggi questo risultato non era scontato, sono contentissima, è una gara bellissima, faccio i complimenti agli organizzatori e allo staff volontario”, il commento di Roberta Vignati. La piazza d’onore è della tedesca Natalie Rauh, al traguardo in 36’20”, a 18 secondi dal suo primato di specialità e Rebecca Boniotti (Gs Sellero Novelle ASD) in 37’28” a 40 secondi dal suo precedente primato.

Running Series

FollowYourPassion dà appuntamento alla Milano Half Marathon di domenica 22 novembre, terza ed ultima tappa delle Running Series 2026 di FollowYourPassion, il percorso che unisce tre differenti esperienze di corsa in tre città simbolo.

Dopo Bergamo21, disputata a febbraio, il circuito è approdato oggi, domenica 4 ottobre, nel Tempio della Velocità per proseguire il 22 novembre con la Powerade Milano Half Marathon.

Chi completa tutte e tre le tappe conquista la medaglia speciale Running Series 2026. Per i runner che partecipano alla distanza della mezza maratona in tutti e tre gli eventi è prevista anche una t-shirt celebrativa dedicata.

Tre città, tre esperienze differenti e un unico percorso che accompagna la community FollowYourPassion lungo l’intera stagione.