Cambia data la 16^ Jesolo Moonlight Half Marathon & 10K, si correrà sabato 15 maggio 2027
VENEZIA - La 16^ Jesolo Moonlight Half Marathon & 10K, inizialmente in programma sabato 22 maggio, si disputerà sabato 15 maggio 2027.
La celebre gara internazionale di corsa su strada organizzata da Venicemarathon deve necessariamente anticipare di una settimana la sua collocazione in calendario, su indicazioni della Città di Jesolo, per motivi logistico-organizzativi.
Tutte le iscrizioni finora già pervenute verranno ovviamente tenute valide, mentre proseguono regolarmente le nuove iscrizioni sul sito moonlighthalfmarathon.it
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