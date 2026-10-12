Passerà in Arena la 25^ Eurospin Verona Run Marathon di domenica 15 novembre

VERONA – Domenica 15 novembre ci sarà la più importante maratona mai corsa nella città di Verona. Sembra che i pianeti si stiano allineando, tutto sembra convergere verso un successo mai visto.

Per la Eurospin Verona Run Marathon 42K/21K e Family Run ci sarà l'attesissimo compleanno della 25^ edizione, le nozze d'argento tra la romantica città scaligera e i mitici 42,195km e per l'occasione gli organizzatori di Gaac 2007 Veronamarathon Asd, da quest'anno insieme all'Official Advisor Infront Italy, stanno preparando qualcosa di grandioso.

Eurospin Verona Run Marathon gode del patrocinio di Regione Veneto e del Comune di Verona e della collaborazione di Città Sane, del Comune di San Martino Buon Albergo, dell'Esercito, oltre ad essere un evento Silver Fidal ed inserito nei calendari internazionali Aims e World Athletics.

Un evento altamente inclusivo e che grazie alle sue diverse distanze previste farà correre a Verona 15mila persone provenienti da 100 nazioni del mondo. Per l'occasione si stima un indotto economico complessivo generato sul territorio a favore del comparto turistico di oltre 10milioni di euro.

Il passaggio in Arena

A un mese dal via arriva una notizia tanto attesa, i partecipanti alla maratona e alla mezza maratona della 25^ Eurospin Verona Run Marathon godranno della bellezza e maestosità di poter entrare e attraversare l'Anfiteatro Arena nel corso dell'ultimo chilometro di gara prima di andare a tagliare il traguardo sul Liston in Piazza Bra. Una grande ritorno e una grande notizia che farà parlare della città di Verona e della sua maratona in tutto il mondo.

Inoltre per festeggiare al meglio questa 25esima edizione si torna in centro, nel cuore della città. Il via sarà da Piazza Bra - Corso di Porta Nuova e come sempre si snoderà su un percorso che attraverserà le piazze e le vie più belle e rinomate del centro storico come piazza Erbe, dichiarato Patrimonio Unesco.

Ponte di Castelvecchio e Porta Vescovo

Si attraverserà tutta Verona, sia nella parte ovest con il Lungadige e non solo, sia nella parte est andando fino al Comune di San Martino Buon Albergo. Confermatissimo il passaggio, atteso ed emozionante, all'interno della Caserma G. Duca dell'Esercito sede dell'85° Reggimento Addestramento Volontari. Nuovi e affascinanti saranno il passaggio per la prima volta sul Ponte di Castelvecchio intorno al 18° chilometro e poi all'interno di Porta Vescovo al 40° chilometro.

Maratona di Verona che entrerà nel cuore e nei ricordi di migliaia di atleti, più di sempre sarà, dunque, un viaggio speciale e unico lungo 42,195km, dove turismo, cultura, storia, luoghi simbolo della città, si uniranno definitivamente all’agonismo, al benessere e alla forte ed irrefrenabile passione per la corsa.

La presentazione al Circolo Unificato dell’Esercito in Castelvecchio

L'occasione per lanciare questa grande notizia del passaggio in Arena è stata la presentazione avvenuta pochi giorni fa presso il Circolo Unificato dell’Esercito in Castelvecchio, alla quale hanno partecipato le più importanti autorità istituzionali, gli sponsor e i media.

A testimoniare la solidità del progetto c'è il supporto di grandi marchi: dal rinnovo del title sponsor Eurospin al ritorno di Joma, fino all'ingresso di nuovi compagni di viaggio come Avvera. La Maratona si inserisce in un legame profondo tra Infront e la città, che ci vede già al fianco di eccellenze come l'Hellas Verona, la Fondazione Arena di Verona per l'ospitalità corporate dell'Opera Festival, e Veronafiere. Questa rete strategica ci permette di valorizzare non solo la gara principale, ma l'intero programma di eventi — inclusa la Stracittadina — per coinvolgere tutta la comunità e generare un impatto economico positivo su tutto il territorio”.”.

Eurospin Verona Run Marathon per l’ambiente

Tra le novità di quest’anno messe in campo dalla Eurospin Verona Run Marathon anche l'attenzione per l'ambiente. Grazie ad Amia e Acque Veronesi Partner per la Sostenibilità, saranno previsti presso i punti di ristoro lungo il percorso e all’arrivo postazioni per la distribuzione agli atleti di acqua prelevata direttamente dalla rete idrica e l’impiego di bicchieri di carta riutilizzabili al posto delle abituali bottigliette usa e getta in plastica. Un’azione concreta a vantaggio dell’ambiente e della comunità.

Eurospin Title sponsor Verona Run Marathon

Eurospin lega il proprio nome alla maratona di Verona ormai da quattro anni e ancora in futuro il cammino sarà insieme.

La T-shirt ufficiale Joma

Presentate anche le maglie ufficiali della Eurospin Verona Run Marathon firmate dal nuovo sponsor tecnico Joma, dove è rappresentata sul fronte una stilizzazione dell’Arena, accompagnata dai loghi dei partner di gara.

La base blu, di tonalità diverse, accompagna il color porpora per la t-shirt della 42k, Colori che danno luce proprio all’icona dell’Arena. Un simbolismo che rafforza il legame con il territorio, raccontando che grandi monumenti abbiano fondamenta storiche, così come i grandi atleti fondano la propria forza nel coraggio. "Dalle fondamenta storiche nascono grandi monumenti Dalle fondamenta del coraggio nascono grandi atleti"

Maratona di Verona è con Hellas Verona Foundation

Come già avvenuto lo scorso febbraio in occasione della Romeo&Giulietta Run Half Marathon, Hellas Verona corre insieme alla Eurospin Verona Run Marathon e ha attivato l'Hellas Verona Championship e riserva a tutti i tifosi gialloblù delle tariffe agevolate e benefit esclusivi per partecipare alla maratona, alla mezza maratona o alla Family Run.

Tutti i partecipanti e gli iscritti all’Hellas Verona Championship faranno anche del bene. Una parte del ricavato delle iscrizioni sarà infatti devoluto all’Hellas Verona Foundation e ai progetti Caritas al suo interno.

Un fine settimana speciale in cui sport, passione ed emozione si fonderanno insieme, facendo battere ancora più forte il cuore di tutti i partecipanti alla manifestazione e della città intera. Chi sceglierà di donare avrà speciali benefit dedicati, una t-shirt in omaggio e due biglietti per una partita casalinga dell’Hellas Verona offerti da Hellas Verona Foundation

Verona Volley

Anche il grande volley veronese è vicino alla maratona, presente anche Stefano Fanini Presidente Rana Verona Volley.

La medaglia

A Verona arriveranno maratoneti da tutto il mondo, pronti a tagliare il traguardo e correre nella storia. Ma anche a scrivere la loro storia. ​A Verona non si vince solo una medaglia, ma una grande opera viva fatta di due mondi: la città e il battito del proprio viaggio.

Una medaglia che è l'occhio di ogni maratoneta, delle sue emozioni e della sua forza. Una medaglia da mettersi al collo e poi da avvicinare all'occhio, guardare attraverso di essa la bellezza della città e scattare una foto con l'anima che rimarrà per sempre. In quella foto sarà racchiusa la vera storia e le emozioni più grandi della corsa di ognuno. Un traguardo da vivere, ammirare e custodire per sempre.

A Verona arriva Rome is Woman

Con Infront Italy già organizzatore da sei anni di Run Rome The Marathon, arriva a Verona il progetto “Rome is woman” che si pone l’obiettivo di accompagnare le donne a poter cullare il proprio sogno sportivo iniziando da qui a prendersi cura di sé stesse.

Dal pensiero all’azione, in questi anni continuativi sono stati gli appuntamenti nella Capitale dedicati alle donne, incontri altamente inclusivi, pensati e personalizzati per tutte le donne, per chi non ha mai corso ma vuole iniziare, per chi già corre e vuole farlo in compagnia o vuole migliorare, per chi alterna corsa e camminata.

Una tappa di Rome is woman verrà svolta nel fine settimana della Eurospin Verona Run Marathon A coordinare questo spazio sarà Lucilla Andreucci, ex maratoneta e mezzofondista, nel suo palmares cinque titoli di campionessa italiana in pista e su strada, una dei quali, nel 1996, a Verona in occasione di una mezza maratona valida per il Campionato Italiano., 13 maglie azzurre, cinque vittorie sulla distanza di maratona. Dopo la carriera agonistica, Lucilla Andreucci, ha portato la sua esperienza di atleta, e i valori che lo sport insegna, nell’impegno educativo di Libera la rete nazionale antimafia per il contrasto ad ogni forma di illegalità. Lucilla Andreucci ha condotto anche una serie di video interviste a donne con una storia particolare da raccontare, donne che sono state d’esempio e ispirazione per tante.

VeronaRun tour by ArcheoRunning

Corsa, storia, cultura, turismo si concretizzeranno grazie a Verona Run Tour by Archeorunning, progetto nato dalla collaborazione con la guida turistica storica dell'arte e runner Isabella Calidonna fondatrice di ArcheoRunning che darà la possibilità di partecipare a diverse sessioni di running o visite in modalità walking lungo il centro storico di Verona.

Gli atleti-turisti, correranno circa 5km con diverse soste fermandosi per ascoltare nozioni storico-culturali. Previsto il passaggio nei punti più iconici della città scaligera. Partenza e arrivo da Piazza Bra, per ammirare l’anfiteatro Arena, Porta Leoni, la Casa di Giulietta, Piazza delle Erbe, Torre Lamberti, Piazza dei Signori, Arche Scaligere, la Basilica di Santa Anastasia, Ponte di Pietra, poi attraverso la pista ciclabile lungo l'Adige si andrà verso il Ponte della Vittoria, Porta Borsari, Arco dei Gavi e Castelvecchio prima di rientrare all’arrivo in Piazza Bra dove si condividerà un rinfresco finale.

In sala anche i più forti atleti italiani delle ultime edizioni della Eurospin Verona Run Marathon, senza farli salire ma citandoli e ringraziandoli della presenza quali Alessia Tuccitto 1^ nel 2025 in 2h37'41" che ha partecipato anche in maglia azzurra in maratona agli ultimi Campionati Europei di atletica quest'anno a Birmingham e Francesco Agostini vincitore nel 2023 dove sulle strade di Verona si è laureato Campione Italiano di Maratona

Palinsesto gare

Al via domenica 15 novembre la 25^ Eurospin Verona Run Marathon 42K da Piazza Bra - Corso di Porta Nuova e la Eurospin Verona Run Marathon 21 k, certificate Fidal. Confermata anche la Eurospin Verona Family Run, senza obbligo di tesseramento e certificato medico agonistico, di circa 5 km tutta nel centro storico, che permetterà a tutti, famiglie, bambini, adulti di ogni età, di essere protagonisti in una Verona vestita a festa.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte sul sito fino alle 23:59 di mercoledì 11 novembre. Sarà possibile iscriversi anche nella giornata di venerdì 13 e sabato 14 Novembre presso l'area EXPO (AGSM FORUM - Piazzale Atleti Azzurri D'Italia), salvo chiusura anticipata in caso di esaurimento pettorali. Non si effettuano iscrizioni nella giornata di domenica 15 novembre.