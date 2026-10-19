10^ Corsa dei Castelli, Godana da record, Mattagliano al bis. Nella International u.23 sono d'oro la squadra italiana e la Svizzera al femminile 

TRIESTE – E' il solito stupendo viaggio, il decimo per l'esattezza, quei magici 10 chilometri che portano dal Castello di Miramare al cuore di Trieste , in una piazza Unità che ha accolto gli oltre 5mila partecipanti della 10^ Corsa dei Castelli e, appena pochi minuti prima, la 4^ International Road Race under 23 .

Ancora una volta superlativo il lavoro della società organizzatrice Asd Promorun in coorganizzazione del Comune di Trieste e Regione Friuli Venezia Giulia, che confermano questo evento tra i più importanti nel livello internazionale grazie anche ai performanti atleti che in questa edizione hanno fatto grandi prestazioni. 10^ Corsa dei Castelli dedicata alla memoria dell’Assessore Giorgio Rossi che ne è stato l’ideatore.

Anche senza partecipare alla gara per i postumi di una brutta influenza della scorsa settimana, grande protagonista è stata l'azzurra Nadia Battocletti presente per due giorni qui a Trieste in qualità di testimonial. Richiestissima per foto e autografi dai tantissimi tifosi ha premiato i vincitori della 4^ International Road Race u23. Nel parterre delle premiazioni anche Elisa Lodi, Assessore allo Sport del Comune di Trieste, Fabio Scoccimarro Assessore all'ambiente ed energia della Regione Friuli Venezia Giulia, Angela Forlani, direttrice regionale INAIL per il Friuli Venezia Giulia, Giovanni Piccoli Direttore Reti presso AcegasApsAmga e Ernesto Mari Delegato Provinciale Trieste del Coni e il Presidente Fidal Friuli Venezia Giulia Massimo Patriarca.

Silvia Gianardi Presidente Asd Promorun: "Ringrazio tutte le Istituzioni intervenute, i nostri partner e i centinaia di volontari che ci aiutano in maniera formidabile, tanti di questi sono giovanissimi. E' stato il decennale che attendevamo, che abbiamo sognato e che abbiamo cercato di plasmare e costruire al meglio. Penso che ci siamo riusciti, oggi a Trieste è stata una grande giornata, con una crescita molto ampia degli iscritti, un evento che porta ad essere protagonisti le famiglie, i bambini, gli amatori e gli appassionati di running, i grandi campioni e le Nazionali per la gara internazionale dove ogni anno ci credono sempre di più e portano atleti sempre più forti. Confermo ciò che ho ripetuto negli ultimi giorni, ci sono eventi che si costruiscono nel corso degli anni perché si pensa che ne valga davvero la pena. Abbiamo l'obiettivo di dare valore all'intera manifestazione. La Corsa dei Castelli lo fa creando legame con la città e con il territorio, l'International Road Race lo fa portando oltre i confine la bellezza di Trieste, del Friuli Venezia Giulia e dell'Italia. Non è solo una corsa e un cronometro e una posizione in classifica, è tanto di più per la nostra città".

A Michele Gamba direttore tecnico di gara il bilancio tecnico finale dell'evento: "Il bilancio della 10^ Corsa dei Castelli e della ^ International Road Race Running Match u.23 è senz'altro molto positivo. Abbiamo visto lo svizzero Nino Freitag vincere in 28'22" che è una prestazione importante per la categoria under 23 e abbiamo visto crescere in maniera esponenziale la Corsa dei Castelli non solo dal punto di vista numerico partecipativo con un aumento di oltre 2mila persone rispetto all'anno scorso, portandoci a circa 5500 iscritti, ma anche a livello tecnico con le prestazioni dell'etiope Godana e dell'ugandese Cheptoyek che hanno corso molto forte, in 27'47" e 27'48", scendendo entrambi sotto il precedente record della gara".

I risultati della 4^ International Road Race Running Match u.23

Bella e combattuta la 4^ International Road Race Running Match u.23, si è corso e si è vinto sul filo dei secondi, minimi i distacchi per salire sul podio. Alla fine in piazza Unità è stato doppio successo per la Svizzera a livello individuale grazie a Nino Freitag e alla bravissima Fabienne Müller, mentre per la classifica a squadre è l'Italia a trionfare ancora una volta con la compagine maschile, mentre sono le ragazze della Svizzera a cantare vittoria tra le donne.

Gara maschile nella quale si è affermato con soli due secondi di vantaggio lo svizzero Nino Freitag, riscattandosi dal terzo posto dello scorso anno. Freitag ha tagliato il traguardo in 28’22”, un tempo di assoluto livello internazionale, precedendo il francese Gaston Rohmer, secondo in 28’24”. Terzo ed in rimonta nel finale di gara il primo portacolori nazionale Amorin Gerbeti (Atl. Casone Noceto), vincitore dell’edizione 2025 e qui al traguardo in 28’57”.

Quasi una fotocopia la gara femminile con la svizzera Fabienne Müller che con il crono di 33’36” precede la francese Capucine Rolin, per lei la piazza d’onore con il crono di 33’40”, a sua volta con due secondi di vantaggio sulla svizzera Vera Schubert che completa il podio fermando il cronometro a 33’42”. E' quinta la prima delle italiane, Laura Ribigini (Atl. Arcs- CUS Perugia), al traguardo in 34’01” autrice di una valida gara e vicinissima al suo primato personale.

I risultati di squadra - uomini

E’ ancora oro per l’Italia a squadre maschile con 14 punti, risultato frutto delle prestazioni di Amorin Gerbeti (Atl. Casone Noceto), terzo assoluto in 28’57” con il suo compagno di squadra Abrham Angino Carson Gotti Asado (Atl. Casone Noceto), quinto assoluto in 29’21” e Stefano Benzoni (Atl. Valle Brembana), sesto in 29’23”.

La medaglia d’argento è della Francia con 19 punti con Gaston Rohmer, Louis Michel e Mael Henric mentre il gradino più basso del podio è per l’Inghilterra che realizza 27 punti con Abdimajid Darood, Joseph English e Mark Ruby.

I risultati di squadra - donne

La medaglia più preziosa è per la Svizzera che totalizza 18 punti grazie all’impegno di Fabienne Müller, prima assoluta in 33’36”, Vera Schubert, terza in 33’42” e Sofia Chételat, 14esima in 35’04”. L’Italia morde la medaglia di argento con 22 punti grazie alla triade Laura Ribigini (Atl. Arcs- CUS Perugia), Chiara Munaretto ((Futuratletica Piemonte) e Sara Arrigoni (Calcestruzzi Corradini Excelsior). Bronzo per l’Inghilterra a 25 punti con Rebecca Flaherty, Faye O’Hare e Isabel Holt.

"Ottimo riscontro da parte della Federazione Italiana di atletica leggera perché abbiamo conquistato la vittoria con il team maschile e il secondo posto con quello femminile. Sintomo che il lavoro svolto dalla Federazione e dai tecnici ha dato un ottimo riscontro, siamo molto soddisfatti per il risultato a squadre ma anche per il terzo posto individuale maschile di Amorin Gerbeti" il commento di Matteo Redolfi, Capo delegazione della Nazionale Italiana under 23.

I risultati della 10^ Corsa dei Castelli

Brillantissima la prestazione dell’etiope Baneta Gemechu Godana che sgretola il proprio primato personale di oltre un minuto e migliora quello di gara di ben tre secondi, fermando il cronometro a 27’47” con un solo secondo di vantaggio sul giovanissimo ugandese Thomas Cheptoyek, che ha mantenuto la promessa di sorprendere all’esordio di questa specialità, tagliando il traguardo in volata con Godana in 27’48”. Il duo ha fatto il vuoto, a quasi un minuto il terzo arrivato, il keniano Andrew Kiptoo che termina le sue fatiche in 28’40”. Primo portabandiera nazionale è Marco Burello (Atl. Monfalcone), sesto assoluto con il crono di 31’37”.

Non parla inglese ma solo oromo, la lingua più parlata d'Etiopia, il vincitore Godana che aveva già trionfato in Friuli Venezia Giulia nel 2025 in occasione della 1^ Friuli Doc Run, gara sempre organizzata da Promorun Asd: "Una gara stupenda e velocissima. Sono davvero contento di questo tempo e di aver segnato il mio nuovo primato personale".

Gara femminile con Joyce Mattagliano (Atl. Brugnera PN Friulintagli), qui già vincitrice nel 2019 e seconda lo scorso anno. Oggi è stata senza rivali, andando a conquistare Piazza Unità in 34’15” con grande margine su Aurora Tocccaceli (ASD Francesco Francia), seconda in 35’32”, a sua volta in netto vantaggio su Lucrezia Cesca (Pol. Triveneto Trieste) che ha completato il podio in 37’09”.

"Sono contenta di questa gara anche perché arrivavo da una settimana un po' difficile – fa sapere la vincitrice Joyce Mattagliano -, dopo i Campionati Italiani 10km di Grado di domenica 4 ottobre avevo preso una settimana di pausa e poi appena ripreso non sono stata bene. Ci tenevo comunque a esserci essendo triestina, ci tengo in maniera sentita e particolare. Sono stata contenta anche che Nadia Battocletti fosse qui con noi, è sempre un grande onore averla qui con noi a Trieste".