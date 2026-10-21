X Val Bregaglia Trail, i Campioni Italiani di Staffetta di Corsa in Montagna

Chiavenna - È stata una gara ricca di colpi di scena che ha confermato come giusta l’intuizione di portare al X Val Bregaglia Trail i Campionati Italiani Assoluti , Juniores e Master di staffette di corsa in montagna FIDAL , ma soprattutto di ritrovare un formato in linea per le staffette - e non a circuito come negli ultimi anni - e portare così strategie e movimenti inaspettati all’interno del percorso in tre frazioni tra la Svizzera e l’Italia su cui si sono confrontati i migliori atleti italiani della categoria.

Si riconfermano regine al femminile e salgono anche quest’anno sul primo gradino del podio la coppia di atlete de La Recastello, che chiudono in testa con un tempo di 1h15’33”; alla partenza da San Barnaba di Villa di Chiavenna, Beatrice Bianchi al lancio corre veloce e arriva per prima al cambio passando il testimone alla compagna, la pluricampionessa Alice Gaggi, che taglia il traguardo per prima in Piazza Bertacchi. Ma è dietro di loro che si scatena la vera lotta per il secondo posto tanto da far giudicare la posizione al fotofinish. Solo una manciata di centesimi le divide, per la precisione 10 centesimi, e al secondo posto salgono Noemi Bogiatto e Noemi Bouchard dell’Atletica Saluzzo con 1h16’14”. Terze per quel soffio le ragazze dell’Unione Sportiva Aldo Moro Arianna Del Pino e Sara Nait.

Lato maschile è sorpresa per la defaillance della squadra neroverde, campioni in carica, dove sia Luciano Rota che Isacco Costa non riescono a performare al loro massimo, decimo e quinto nelle rispettive frazioni, e lasciano il titolo italiano alla squadra formata dal terzetto Alberto Vender, Luca Merli e Marco Filosi della S.A. Valchiese, argento italiano lo scorso anno a Casnigo. Dopo una partenza da Promontogno velocissima, Vender arriva primo al cambio con tutti alle sue spalle. A stretto giro lo seguono Aymonod (U.S. Malonno), reduce dalla vittoria di sabato del Kilometro Verticale, Mattio (A.S.D. Podistica Vairata), Moia (Gemonatletica), Luca Cagnati (Atl. Valli Bergamasche). In una battagliata seconda frazione gli atleti della Valchiese perdono posizioni, Merli è terzo a Palazzo Vertemate Franchi dietro a Giacomotti (Sport Project VCO) e Simonetti (Gemonatletica), ma rimontano in terza frazione con Filosi che riprende sull’ultima salita Adamini (Sport Project VCO) e Fadi (Gemonatletica), per poi lanciarsi, dare il massimo nella discesa verso Chiavenna e chiudere con un tempo di 1h 37’14”. Dedicano la loro vittoria a Martina, segretaria della società sportiva trentina appena mancata. Secondo posto con 1h 37’ 59” per i tre atleti della Sport Project VCO Thomas Floriani, Roberto Giacomotti e Simone Adamini e sette secondi dopo di loro è bronzo per Tiziano Moia, Giulio Simonetti e Andrea Fadi della Gemonatletica.

Per gli Juniores primi sul podio gli atleti della S.A. Valchiese con Virginia Rizzon ed Emma Zanetti in 1h31’ 23” e l’U.S. Malonno con Matteo Bonetti e Filippo Bertazzini 1h06’02”.

Organizzazione complessa e molto ben riuscita ad opera dell’ASD Amici Madonna della Neve Lagunc per questa edizione del Val Bregaglia Trail, che festeggia il suo decimo appuntamento tra il plauso dei partecipanti e dei tifosi accorsi in Valchiavenna per un week end da ricordare. Porta a casa l’oro del trail di confine il lecchese Andrea Elia de La Recastello con 1h55’24”, non pago del secondo posto di ieri al Kilometro Verticale, ed Elisa Desco dell’Atl. Alta Valtellina in 2h09’10”. Completano il podio femminile la scozzese Catronia Macdonald e Nina Zoller (Alpen Challenge), mentre quello maschile si completa con Iain Best e Stefano Radaelli (A.S.D. Pegarun).

Si aggiudicano la vittoria per la Combo, ovvero chi ha partecipato e concluso entrambe le gare, Andrea Elia e Nina Zoller.