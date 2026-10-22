FIAT Torino City Half Marathon: il nuovo arrivo pensando ai podisti

TORINO – Ascoltare i podisti, farli sentire accolti dall’inizio alla fine e superare le criticità logistiche del passato e di un evento che sta crescendo in modo esponenziale di anno in anno. È questa la filosofia che guida anche questa edizione della FIAT Torino City Marathon e, in modo particolare, della FIAT Torino City Half Marathon , che si correranno domenica 29 novembre 2026. Se nelle edizioni scorse la distanza tra partenza e arrivo aveva generato qualche malumore per la sensazione di isolamento al via o al traguardo, quest’anno il comitato organizzatore ribalta la prospettiva con una scelta pensata su misura per chi corre: l’arrivo con un’accoglienza completa presso il Centro Commerciale I VIALI a Nichelino, unita a un piano di trasporti fluido e integrato in collaborazione con GTT.

Piazza Vittorio Veneto: lo spettacolo della partenza unica

La mezza maratona prenderà il via in contemporanea con la maratona, dando vita a un’unica, imponente onda di atleti pronta a muovere i primi passi nell’atmosfera carica di energia delle grandi occasioni sportive. A fare da sfondo a questo momento sarà la grandiosità di piazza Vittorio Veneto, una delle piazze porticate più grandi d’Europa: uno spazio monumentale che si apre verso il Po e la collina, dominato dalla vista della Gran Madre.

Un tracciato velocissimo tra storia, industria e residenze reali

Dopo il via da piazza Vittorio Veneto, il percorso attraversa il cuore nobile di Torino sfiorando anche la maestosità di piazza Castello, prima di abbandonare gradualmente il centro cittadino. Lasciare il centro storico non significa comunque allontanarsi dall’identità torinese: i podisti sfileranno lungo un itinerario studiato per essere scorrevole e velocissimo, che ricongiunge la memoria industriale degli stabilimenti della FIAT alle atmosfere scenografiche della Palazzina di Caccia di Stupinigi. Un tracciato ideato per spingere sul ritmo senza rinunciare a un colpo d’occhio straordinario.

Infrastrutture e servizi a I VIALI: la centralità del runner

Una volta raggiunto il traguardo presso il centro commerciale I VIALI di Nichelino, i partecipanti troveranno una vera e propria cittadella di servizi allestita per eliminare ogni stress post-gara.



Per chi deciderà di lasciare l’auto al mattino nel grandissimo parcheggio sotterraneo gratuito del centro saranno attive navette GTT dedicate per raggiungere la partenza in centro. Allo stesso modo, dopo l’arrivo, i mezzi di rientro consentiranno a tutti di tornare in centro per assistere alle fasi finali della maratona.

Anche la gestione del materiale personale sarà molto semplice: le sacche ufficiali, omaggio di Battaglio, storico partner della maratona di Torino, e consegnate insieme al pettorale, verranno prese in carico da appositi bilici nella zona di partenza per poi essere portate direttamente all’arrivo.



La zona traguardo sarà inoltre dotata di spogliatoi maschili e femminili, ristori finali con acqua e cibi solidi, il tè caldo offerto dal centro I VIALI, oltre a un palco con musica, intrattenimento continuo e cerimonie di premiazione.

Iscritti in costante crescita

Questa attenzione alla qualità sta trovando un chiaro riscontro nella risposta degli appassionati. Gli iscritti continuano a crescere su tutte e due le distanze: la FIAT Torino City Marathon conta già circa 3700 partecipanti, la FIAT Torino City Half Marathon ha raggiunto quota 4000.

Per assicurarsi un posto in griglia ed evitare il cambio di quota, sarà possibile iscriversi direttamente sul sito ufficiale della manifestazione entro il 30 ottobre.

Media partner e il rituale della prima maratona

A raccontare le storie e l’energia dell’evento, quest’anno, saranno i media partner Radio RDS e La Stampa.

In questa edizione, inoltre, all’arrivo ci sarà una torretta con un “first marathon buzzer”. Ogni debuttante sulla distanza dei 42,195 km potrà suonarlo al momento del traguardo per condividere la gioia della sua impresa.



Legato a questo speciale rito, il quotidiano ha istituito il “Gran Premio LA STAMPA”, riservato al primo o alla prima atleta che taglierà il traguardo completando la sua primissima maratona. L’esordiente più veloce salirà sul palco per ricevere il trofeo ufficiale e l’omaggio speciale dedicato.

Tutte le informazioni su torinocitymarathon.it

