40^ Wizz Air Venicemarathon … storie in corsa e curiosità

VENEZIA - La Wizz Air Venicemarathon di domenica 25 ottobre, farà da palcoscenico alle tante belle storie di sport, passione e solidarietà che si intrecceranno lungo i percorsi della 42K, 21K e 10K, arricchendoli di emozioni. Ecco alcune curiosità:

La chef stellata

La maratona accoglierà il debutto sulla distanza della chef stellata Chiara Pavan. Chiara, 41 anni di Verona, assieme allo chef Francesco Brutto gestisce il ristorante stellato Venissa sull’isola di Mazzorbo (Ve) e ha iniziato a correre da circa 2 anni, soprattutto per trovare equilibrio e scaricare lo stress della cucina. Seguita da un coach d’eccezione come l’ex mezzofondista azzurro Andrea Giocondi, Chiara ha già 'assaggiato' i ponti di Venezia a marzo in occasione del Venice Night Trail.

Il giro del mondo in 554 giorni

Potrebbe essere il titolo di un nuovo romanzo di Jules Verne e invece è la straordinaria impresa dell’atleta svizzera Andrea Prais che ha circumnavigato il pianeta di corsa, diventando l'ottava persona al mondo e la terza donna a compiere ufficialmente questa impresa. Andrea è partita da Londra (proprio come Phileas Fogg) nel dicembre del 2024, ha percorso 26.670 chilometri in 554 giorni (48 chilometri al giorno circa) ed è ritornata a Londra il 27 giugno del 2026.La sua impresa è stata verificata e ratificata in tempo reale dalla World Runners Association, che ha monitorato interamente l’intero tragitto. Ha attraversato diversi continenti e nazioni (passando anche per l'Italia, a Trieste), spingendo un piccolo carrellino con l'attrezzatura necessaria. Ex meccanica e infermiera di Zurigo, Andrea Prais ha dedicato questa maratona globale a scopi benefici, per sensibilizzare il pubblico e raccogliere fondi a favore delle cure palliative, promuovere la prevenzione del suicidio e dimostrare che con la giusta determinazione si possono superare grandi limiti. “La Wizz Air Venicemarathon sarà un ottimo allenamento per rimettermi in forma dopo i 554 giorni della mia corsa globale”.

I «fedelissimi» e la scorta rosa

Sono tre gli atleti cosiddetti ‘FEDELISSIMI’ ovvero coloro che hanno corso e portato a termine tutte le edizioni della Venicemarathon, dal 1986 ad oggi. Si tratta del padovano Mauro Trevisan (classe 1957) e dei veneziani Gianfranco Tagliapietra, classe 1951 di Chirignago e tesserato per l’ASD Barizza Sport e di Laudino Mason, classe 1947 di Noale. Un gruppo di atlete della società sportiva per la quale Mason è tesserato, l’Audace Noale, ha deciso di organizzare una sorta di ‘scorta rosa per Laudino’, ovvero faranno da pacer al ‘senatore’ e lo accompagneranno a tagliare il traguardo anche della 40esima edizione. Il gruppo sarà riconoscibile lungo il percorso dalle speciali t-shirt azzurre a lui dedicate.

I veterani

Un plauso speciale va ai due atleti più maturi della maratona che sono Vincenzo Mason (85 anni) tesserato per la società Bergamo Stars e la sempre presente Fiorenza Simion, 83 anni e portacolori della US Primiero, che nel 2024 era in testa alla classifica mondiale di longevità per IUTA Italia. Il titolo di più longevo di tutta la manifestazione se lo aggiudica il giapponese Koichi Kitabatake di 93 anni, al via della 10K.

Messaggi di speranza e solidarietà

Matteo Belgiorno parteciperà alla mezza maratona con due ali bianche sulla schiena: l’obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere fondi per la ricerca della sindrome di Angelman, una malattia genetica rara di cui è affetto suo nipote di 2 anni.

Simone Beretta correrà, invece, la maratona di Venezia per portare la sua personale testimonianza come medico e come atleta: dall'emorragia cerebrale a 20 anni (quando gli dissero che non avrebbe più camminato) fino all'iperfocus della neurodivergenza (Asperger/ADHD) che oggi mette ogni giorno nei suoi studi e nelle sale operatorie, e che ora uso per spingere questi 42 km fino alla fine.

Nel segno di Alex Zanardi

Al via quest’anno nella 42K ci sarà anche Rita Cuccuru, la paratriatleta azzurra di origine sarde che fa parte di Obiettivo3, il progetto di avviamento allo sport per persone con disabilità ideato da Alex Zanardi nel 2017. Rita è paraplegica dall’età di 17 anni in seguito ad un incidente in motorino, ma la sua vita sportiva è ricominciata a 26 anni, quando si trasferì in Emilia-Romagna, prima nell’handbike dove ha vestito la maglia azzurra alle Paralimpiadi di Tokyo e ora nel paratriathlon.

Gli angeli del cronometro

Anche tra i pacer, ci sono molte storie da raccontare. Dei 144 pacer spiaccano alcuni profili di assoluto rilievo nel panorama del pacing internazionale, come l’inglese Jason Walker, uno dei pacer più richiesti a livello mondiale e che vanta collaborazioni con alcune delle più importanti maratone Major internazionali e lo spagnolo Jaime Gutierrez che vanta oltre 170 maratone concluse sotto le tre ore.

Tra i pacer italiani spicca la presenza di Valerio Girotto, che condivide la passione per la corsa con il fratello gemello Cristiano, anch'egli in squadra. Valerio ha completato il circuito delle World Marathon Majors nell'arco di un solo anno, ottenendo risultati di prestigio sia come pacer sia a livello individuale, mantenendo prestazioni costantemente vicine alle 3 ore in maratona. Francesco Perini, originario del Lido di Venezia e pacer delle 3h, è arrivato 2°alla spartathlon ed è detentore del record italiano di ultramaratoneta. Degna di menzione è anche la presenza del triatleta marchigiano Marco Cinquantini e di Giorgio e Nicholas Dobori, padre e figlio romagnoli accomunati dalla stessa passione per la corsa. Entrambi arrivano dall'esperienza condivisa alla 100 km del Passatore, conclusa fianco a fianco fino al traguardo.

Tra i veterani del mestiere, pacer cioè storici e molto esperti, spiccano sicuramente i nomi della fiorentina Ilaria Razzolini, che conta in carriera oltre 500 tra maratone e ultra, di cui 150 solo come pacer; il veneziano Domenico Masiero che ha concluso 316 maratone e la toscana Ilaria Razzolini oltre 200 presenze in maratona come Pacer.