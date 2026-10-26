Si è svolta The Loop Milano: a CityLife ben 150 staffette in corsa per sport e solidarietà

MILANO – Centinaia di partecipanti, 150 squadre e un traguardo da conquistare insieme. A CityLife si è svolta la quarta edizione di The Loop , la staffetta che unisce il mondo corporate attraverso lo sport, trasformando la corsa in un’esperienza di team building e condivisione. Un appuntamento in crescita, con una forte vocazione solidale grazie alla collaborazione continuativa con Sport Senza Frontiere ETS . A firmare l’organizzazione MG Sport, con il patrocinio di Confcommercio – Imprese per l’Italia (Milano-Lodi-Monza e Brianza). Fondamentali la collaborazione dei media partner Il Sole 24 Ore e Runner’s World e il supporto dei partner Nexi, On, BPER e Subbyx.

Domenica 25 ottobre, il Parco CityLife di Milano ha fatto da cornice a una giornata di sport e divertimento, con il Village in Piazza Burri come punto di riferimento per partecipanti e aziende. Uno spazio in cui ritrovarsi prima della partenza, sostenere i compagni lungo il percorso e condividere le emozioni dopo l’arrivo.

L’evento

Ben 150 team sono andati a caccia di chilometri ed emozioni, guidati dallo spirito di squadra. La formula: quattro frazionisti, due giri da 2,5 chilometri a testa, per un totale di 5 chilometri ciascuno e 20 chilometri complessivi. Il passaggio del testimone ha trasformato la corsa individuale in un risultato collettivo, offrendo ai partecipanti un’occasione per rafforzare i legami, migliorare la comunicazione e divertirsi insieme, fuori dal contesto lavorativo. Accanto alle staffette, tanti camminatori hanno preso parte all’evento su un percorso di 10 chilometri, condividendo lo stesso entusiasmo e la stessa finalità solidale.

I risultati sportivi

Accanto al clima di festa, non è mancata la sana sfida sportiva che, pur nel contesto di una manifestazione non competitiva, ha premiato le migliori squadre. Hanno partecipato: EssilorLuxottica, Il Sole 24 Ore, Nexi, BPER, SYSDIG, CII3 SRL, Sviluppo Immobiliare Corio, 6PIU, Deloitte, Dils, Rödl, NXP, Lefebvre Giuffrè, Subbyx, Kone, Koenig & Bauer, Relatech, Mosaicoelearning, Wise, Edison, Tesa SPA, Olsa, Wolters Kluwer, TNB Project, Ecosolaritalia, EOS Solutions, Autostrade, Unipol, Zegna, Domus Academy e Castello SGR.

A conquistare il miglior tempo assoluto è stata la staffetta mista Run&Pay, che ha completato i 20 chilometri in 1h17’34”. Prima formazione maschile e seconda nella classifica generale, Zegna 3, al traguardo in 1h17’57”. Tra le squadre interamente femminili, il primo gradino del podio è andato a Zegna 1, che ha concluso in 1h40’33”.

Premiata anche Nexi, l’azienda con il maggior numero di squadre al via, che ha dimostrato con un’ampia partecipazione di credere nel valore dello sport come strumento di benessere e team building.

Sport e solidarietà

Al centro di The Loop Milano, la collaborazione con Sport Senza Frontiere ETS, l’associazione nata a Roma che promuove, attraverso la pratica sportiva, l’inclusione di bambini e adolescenti in condizioni di fragilità e a rischio di emarginazione sociale. Le aziende partecipanti hanno contribuito a “Back to Sport” Milano, il programma dedicato al reinserimento dei più giovani nei corsi sportivi dopo la pausa estiva. Un impegno concreto che dà valore a ogni frazione percorsa e porta lo spirito di squadra oltre il traguardo.