Premio vittoria: quanto guadagna il vincitore della maratona di New York

Per New York si è passati dai premi dei mercatini nel 1970 ai 100mila dollari per i vincitori dell'edizione 2026.



La maratona di New York sarà trasmessa questa domenica 1 novembre 2026 dalle ore 14 diretta in esclusiva e in chiaro su corrieredellosport.it e sul canale youtube sempre di Corriere dello Sport. Commento di Carlo Cantales e dell'ex azzurro di maratona Migidio Bourifa.





Nel 1970, alla prima Maratona di New York, i premi sembravano usciti dalla bottega di un rigattiere. Trofei usati, orologi di poco valore e un budget complessivo di appena mille dollari. Con 127 iscritti e soltanto 55 arrivati, nessuno immaginava che quella corsa intorno a Central Park sarebbe diventata una delle maratone più famose del mondo.

Poi arrivarono il percorso attraverso i cinque distretti, i grandi campioni, gli sponsor e il professionismo. Anche i premi cambiarono volto: dai riconoscimenti simbolici agli assegni per i migliori atleti, fino al montepremi milionario di oggi.

Quanto guadagna chi vince la Maratona di New York 2026?

100mila dollari, sia per il vincitore sia per la vincitrice. Una cifra che racconta quanto sia cambiata la corsa rispetto alle sue origini. Ma il premio più ricco non è riservato soltanto a chi taglia per primo il traguardo. Al secondo classificato spettano 60mila dollari, al terzo 40mila. Si scende poi a 25mila per il quarto, 15mila per il quinto, fino ai 2mila dollari del decimo posto. La classifica premia dunque i primi dieci atleti, sia tra gli uomini sia tra le donne. E per chi punta alla vittoria, il traguardo di Central Park può valere ancora di più.

Premi e bonus della New York City Marathon 2026

Chi vince stabilendo il nuovo record del percorso riceve un bonus di 50mila dollari, portando il premio a 150mila. Per gli atleti statunitensi è prevista una classifica dedicata, con 25mila dollari al primo, cumulabili con quelli della classifica assoluta. Nella categoria wheelchair, riservata agli atleti in carrozzina, la vittoria vale 50mila dollari, più un eventuale bonus di altri 50mila per il record.

Dai trofei recuperati nei mercatini agli assegni a sei cifre. In 56 anni è cambiato quasi tutto. Non il desiderio di arrivare per primi a Central Park.



