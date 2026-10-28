Maratona di New York, cinque vittorie italiane, Pizzolato era…PizzoWhat?

La New York City Marathon 2026 sarà trasmessa in esclusiva in chiaro domenica 1° novembre, dalle ore 14, su Corrieredellosport.it e sul canale YouTube ufficiale del Corriere dello Sport, con la telecronaca di Carlo Cantales e il commento tecnico dell'ex azzurro di maratona Migidio Bourifa.

«Pizzo What?». Pizzo chi? È il 1984 e un cronista americano della NBC non riesce a pronunciare il cognome dello sconosciuto italiano che sta vincendo la Maratona di New York. Si chiama Orlando Pizzolato. Il caldo è soffocante, lui si ferma più volte negli ultimi chilometri, ma arriva primo. L'anno dopo torna e rivince. Non è più una sorpresa e il suo nome ormai risuona nella leggenda.

Gli italiani che hanno vinto la Maratona di New York

Cinque vittorie nella maratona a piedi, quattro atleti. E un'altra impresa nella categoria handbike. Ecco l'albo d'oro tricolore:

• 1984 – Orlando Pizzolato, 2h14'53"

• 1985 – Orlando Pizzolato, 2h11'34"

• 1986 – Gianni Poli, 2h11'06"

• 1996 – Giacomo Leone, 2h09'54"

• 1998 – Franca Fiacconi, 2h25'17"

• 2011 – Alex Zanardi (handbike), 1h13'58"

Nel 1986 Gianni Poli completa uno straordinario tris italiano, con Orlando Pizzolato ancora terzo. Nel 1987 il trentino Gianni Demadonna è 2°. Nel 1996 ancora Italia: Giacomo Leone conquista New York dopo aver saltato le Olimpiadi di Atlanta per infortunio. Nel 1998 tocca a Franca Fiacconi, unica vincitrice italiana della gara femminile.

Alex Zanardi, una vittoria indimenticabile in handbike

Nel 2011 Alex Zanardi firma un'altra impresa azzurra: vince la Maratona di New York in handbike, stabilendo il record del percorso in 1h13'58". A 500 metri dal traguardo gli cade la catena. Riesce a sistemarla, riparte e supera in volata Rafał Wilk per appena due secondi. Una vittoria che sembra scritta per il cinema.

Laura Fogli, sei podi senza una vittoria

Laura Fogli sfiora il successo ben sei volte: seconda nel 1983 e nel 1988, terza nel 1984, 1985, 1986 e 1989. Sei podi senza mai conquistare il gradino più alto. Un'altra pagina straordinaria della storia italiana a New York.

Gli altri azzurri protagonisti a New York

Stefano Baldini, oro olimpico ad Atene 2004, fu terzo nel 1997. Sul podio anche Salvatore Bettiol, Gianni Demadonna, Gelindo Bordin ed Eyob Faniel. Tra le donne ricordiamo Bruna Genovese, Valeria Straneo, Anna Incerti, Sara Dossena e Rosaria Console.

Nel 2026 continua la sfida italiana. Il sogno è riaprire un albo d'oro fermo al 1998.

Scopri chi conquisterà New York. Domenica 1° novembre, dalle ore 14, segui la New York City Marathon 2026 in esclusiva in chiaro su Corrieredellosport.it e sul canale YouTube ufficiale del Corriere dello Sport. Telecronaca di Carlo Cantales e commento tecnico dell'ex azzurro di maratona Migidio Bourifa. Un appuntamento imperdibile.

