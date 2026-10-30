Maratona di New York, diretta streaming in chiaro su sito e canale YouTube di Corriere dello Sport
A tutta l’Italia che vuole vivere la maratona di New York, Corriere dello Sport fa il regalo più bello: domenica 1 novembre dalle ore 14.00 sul nostro sito e sul nostro canale YouTube andrà in scena la TCS New York City Marathon, la Regina delle maratone, la più iconica e seguita, capostipite ed esempio da oltre cinquant'anni di un nuovo modo con cui la città e la sua popolazione approcciano l’evento. Le immagini della TCS New York City Marathon saranno in chiaro e su un canale italiano gratuito ed accessibile a tutti via web.
Sarà possibile seguire la Maratona di New York direttamente su questa pagina o sul canale YouTube del Corriere dello Sport.
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