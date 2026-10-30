Maratona di New York, diretta streaming in chiaro su sito e canale YouTube di Corriere dello Sport

Per la prima volta Corriere dello Sport trasmetterà live la TCS New York City Marathon. Appuntamento per domenica 1 novembre dalle ore 14.00
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Pubblicato il 30.10.2026, 10:16

A tutta l’Italia che vuole vivere la maratona di New York, Corriere dello Sport fa il regalo più bello: domenica 1 novembre dalle ore 14.00 sul nostro sito e sul nostro canale YouTube andrà in scena la TCS New York City Marathon, la Regina delle maratone, la più iconica e seguita, capostipite ed esempio da oltre cinquant'anni di un nuovo modo con cui la città e la sua popolazione approcciano l’evento. Le immagini della TCS New York City Marathon saranno in chiaro e su un canale italiano gratuito ed accessibile a tutti via web.

Una prima volta che sa di svolta, di una nuova epoca, che premia l’entusiasmo degli italiani per questo evento e la fedeltà degli appassionati lettori di Corriere dello Sport che ne fa strumento per far crescere ulteriormente l’amore per la distanza regina.

Sarà possibile seguire la Maratona di New York direttamente su questa pagina o sul canale YouTube del Corriere dello Sport.

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