Maratona di New York 2026, Crippa ed Epis sognano il colpo grosso: chi sono e perché possono stupire

Domenica 1° novembre, dalle ore 14, la New York City Marathon 2026 sarà trasmessa in esclusiva in chiaro su Corrieredellosport.it e sul canale YouTube ufficiale del Corriere dello Sport con telecronaca di Carlo Cantales , commento tecnico dell'ex azzurro Migidio Bourifa .

Due azzurri, due campioni, un unico sogno: destinazione Central Park. Yemaneberhan Crippa e Giovanna Epis saranno i protagonisti italiani della Maratona di New York 2026. Lui arriva da una vittoria prestigiosa, lei porta l'esperienza di oltre venti maratone. Entrambi affrontano per la prima volta i cinque distretti della Grande Mela, dove il cronometro conta meno della capacità di resistere, cambiare ritmo e trovare le energie decisive nel finale.

Yeman Crippa, il talento azzurro che ha conquistato Parigi

Nato in Etiopia nel 1996 e cresciuto in Trentino, Yeman Crippa, allenato dall'ex mezzofondista azzurro Massimo Pegoretti, è uno dei più grandi interpreti italiani del mezzofondo e della corsa su strada. Nel 2022 conquista agli Europei di Monaco l'oro nei 10.000 metri e il bronzo nei 5.000. Nel 2024 vince anche il titolo europeo di mezza maratona a Roma.

Il salto definitivo sulla distanza regina arriva nell'aprile 2026: vince la Maratona di Parigi in 2h05'18", suo primato personale. Un successo che lo proietta tra i protagonisti internazionali dei 42 chilometri. In questo 2026 fissa alla Napoli City Half Marathon anche il nuovo record italiano di mezza maratona con 59'01" con una grande gara.

A New York non cerca un altro record. Cerca una grande gara. I ponti, i saliscendi e l'assenza di lepri rendono la maratona americana una sfida tattica. Crippa vuole restare con i migliori, risparmiare energie e giocarsi tutto negli ultimi chilometri.

Ha già studiato il finale di Central Park, provandolo due volte. E ha chiesto consiglio a Eyob Faniel, terzo a New York nel 2021. Il sogno dichiarato è vincere o salire sul podio, pur sapendo di affrontare avversari come Benson Kipruto, Deresa Geleta e Abdi Nageeye.

Giovanna Epis, esperienza e determinazione tra due ali di folla a New York

Per Giovanna Epis, veneziana classe 1988, New York sarà la 23ª maratona della carriera. Allenata da Giorgio Rondelli, l'azzurra dei Carabinieri ha costruito la propria storia sulla costanza e sulla capacità di competere ai massimi livelli.

Il suo primato personale è 2h23'46", ottenuto ad Amburgo nel 2023. Nel palmarès figurano un oro ai Giochi del Mediterraneo e tre titoli italiani, oltre a numerose presenze in Nazionale.

Nel 2026 ha conquistato l'argento a squadre agli Europei di Birmingham. A New York troverà un campo partenti di altissimo livello, guidato da Hellen Obiri, vincitrice nel 2023 e nel 2025, e Sheila Chepkirui, prima nel 2024.

Per Epis il sogno di un grande piazzamento passa da una gara intelligente: esperienza, gestione delle energie e capacità di affrontare le difficoltà del percorso.

Perché proprio New York? La sfida che vale più del tempo

New York non è una maratona come le altre. Si parte da Staten Island, si attraversano cinque distretti e altrettanti ponti, si affrontano le salite di Manhattan e si arriva a Central Park, sospinti da una folla che trasforma la gara in uno spettacolo.

Per Crippa è l'occasione di misurarsi con i più forti in una corsa dove non basta essere veloci. Per Epis è un nuovo capitolo di una lunga carriera internazionale, su uno dei palcoscenici più prestigiosi dell'atletica.

L'Italia ha già vinto cinque volte la prova élite, grazie a Orlando Pizzolato, Gianni Poli, Giacomo Leone e Franca Fiacconi. Crippa ed Epis proveranno a scrivere una nuova pagina azzurra.

Scopri chi conquisterà New York. La New York City Marathon 2026 sarà trasmessa in esclusiva in chiaro domenica 1° novembre, dalle ore 14,su Corrieredellosport.it e sul canale YouTube ufficiale del Corriere dello Sport con telecronaca di Carlo Cantales, commento tecnico dell'ex azzurro Migidio Bourifa.. Un appuntamento imperdibile.