Maratona di New York: dalle 14 lo streaming esclusivo e gratuito sul nostro sito!
NEW YORK (STATI UNITI) - Ci siamo. La prima domenica di novembre, per migliaia di runner e appassionati di corsa, ha un significato speciale: è il giorno della Maratona di New York, uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell'anno. Una gara che va ben oltre i 42 chilometri e 195 metri del percorso, trasformandosi in uno spettacolo capace di coinvolgere un'intera città e milioni di spettatori in tutto il mondo. L'edizione 2026, la numero 55, si prepara ad accogliere circa 60mila atleti, con una presenza italiana particolarmente significativa: saranno infatti 2.600 i runner provenienti dall'Italia. Ed è anche per questo che il Corriere dello Sport, per la prima volta, la trasmetterà in streaming gratuitamente. Un esercito di appassionati e professionisti pronto ad attraversare i cinque distretti della metropoli americana, accompagnato dal calore di un pubblico che, anno dopo anno, rende questa maratona un'esperienza unica. A completare lo spettacolo ci sono i newyorkesi, con il loro tifo incessante lungo le strade, e gli appassionati collegati da ogni parte del pianeta. New York è infatti una delle otto grandi maratone del circuito delle Majors, insieme a Boston, Chicago, Londra, Berlino, Tokyo, Sydney e Città del Capo. In queste ore Manhattan vive la classica atmosfera della vigilia: da una parte l'adrenalina di chi sta per affrontare la gara, dall'altra l'entusiasmo di una città che si prepara a diventare il palcoscenico di uno degli eventi podistici più importanti del calendario internazionale.
Maratona di New York, orari e partenze: tutti i dettagli
La partenza della maratona è fissata a Staten Island, ma gli atleti non scatteranno tutti contemporaneamente. Come da tradizione, la gara prevede diverse finestre di partenza, distribuite nell'arco della mattinata newyorkese. Per le professioniste donne il via è previsto alle 14.35 ora italiana (le 8.35 a New York), mentre gli uomini élite partiranno alle 15.05 (le 9.05 locali). Pochi minuti dopo toccherà alla grande massa dei partecipanti: dalle 15.10 ora italiana inizieranno le partenze a ondate, che proseguiranno fino a quando tutti i circa 60mila runner avranno lasciato la linea di partenza. L'ultima partenza è prevista intorno alle 17, corrispondenti alle 11 del mattino a New York. Tra i protagonisti più attesi ci sono i keniani Benson Kipruto e Hellen Obiri, vincitori della passata edizione, ma gli occhi degli appassionati italiani saranno soprattutto puntati su Yeman Crippa. Il mezzofondista azzurro arriva a New York con ambizioni importanti e non nasconde di voler essere protagonista, puntando a un risultato di prestigio.
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