Maratona di New York: dalle 14 lo streaming esclusivo e gratuito sul nostro sito!

NEW YORK (STATI UNITI) - Ci siamo. La prima domenica di novembre, per migliaia di runner e appassionati di corsa, ha un significato speciale: è il giorno della Maratona di New York, uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell'anno. Una gara che va ben oltre i 42 chilometri e 195 metri del percorso, trasformandosi in uno spettacolo capace di coinvolgere un'intera città e milioni di spettatori in tutto il mondo. L'edizione 2026, la numero 55, si prepara ad accogliere circa 60mila atleti, con una presenza italiana particolarmente significativa: saranno infatti 2.600 i runner provenienti dall'Italia. Ed è anche per questo che il Corriere dello Sport, per la prima volta, la trasmetterà in streaming gratuitamente. Un esercito di appassionati e professionisti pronto ad attraversare i cinque distretti della metropoli americana, accompagnato dal calore di un pubblico che, anno dopo anno, rende questa maratona un'esperienza unica. A completare lo spettacolo ci sono i newyorkesi, con il loro tifo incessante lungo le strade, e gli appassionati collegati da ogni parte del pianeta. New York è infatti una delle otto grandi maratone del circuito delle Majors, insieme a Boston, Chicago, Londra, Berlino, Tokyo, Sydney e Città del Capo. In queste ore Manhattan vive la classica atmosfera della vigilia: da una parte l'adrenalina di chi sta per affrontare la gara, dall'altra l'entusiasmo di una città che si prepara a diventare il palcoscenico di uno degli eventi podistici più importanti del calendario internazionale.