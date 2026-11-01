Crippa, impresa da urlo a New York: secondo nella maratona. Boom per la diretta esclusiva del Corriere dello Sport-Stadio

Una giornata da ricordare per l'atletica italiana e per il Corriere dello Sport-Stadio , che ha raccontato in diretta esclusiva le emozioni della Maratona di New York. Protagonista assoluto Yeman Crippa , autore di una prestazione straordinaria sulle strade della Grande Mela, dove ha conquistato un secondo posto storico chiudendo in 2h06'14", a soli 13 secondi dal vincitore Andreas Almgren. Lo svedese, al debutto assoluto sulla distanza dei 42,195 chilometri, ha piazzato l'accelerazione decisiva nell'ultimo miglio, staccando l'azzurro delle Fiamme Oro e tagliando il traguardo in 2h06'01". Terzo posto per Kamohelo Mofolo, capace di precedere il campione uscente Benson Kipruto. Per Crippa si tratta del miglior piazzamento di un italiano alla Maratona di New York negli ultimi 30 anni. Un risultato che lo fa entrare ulteriormente nella storia della corsa più famosa del mondo: è il settimo atleta italiano a salire sul podio della Grande Mela, per l'undicesimo podio complessivo azzurro.

Maratona di New York, boom per la diretta esclusiva del Corriere dello Sport-Stadio

L'impresa di Crippa è stata accompagnata anche da uno straordinario successo di pubblico per la diretta esclusiva del Corriere dello Sport-Stadio, che ha permesso agli appassionati di seguire tutte le emozioni della maratona. La nostra trasmissione ha raggiunto circa 29mila spettatori collegati contemporaneamente, un risultato importante che testimonia il grande interesse per l'evento e per la prestazione dell'azzurro. Una giornata di grande sport, vissuta e raccontata in tempo reale, culminata con uno dei risultati più prestigiosi degli ultimi decenni per la maratona italiana. Nella gara femminile, invece, successo della kenyana Sheila Chepkirui, che ha conquistato la sua seconda vittoria a New York dopo quella del 2024, chiudendo in 2h24'36". Alle sue spalle la statunitense Jessica McClain e Hellen Obiri. Per l'Italia, undicesimo posto di Giovanna Epis con il primato stagionale di 2h28'55".