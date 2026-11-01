Yeman Crippa secondo alla New York City Marathon. Vittoria di Almgren e Chepkirui
Lo svedese Andreas Almgren e la keniana Sheila Chepkirui sono i vincitori della TCS New York City Marathon 2026. Starordinaria prestazione dell'azzurro Yeman Crippa, che chiude in 2:06:14 a soli 13 secondi da Almgren, primo in 2:06:01. Terzo posto per il sorprendente Kamohelo Mofolo in 2:06:26.
Tra le donne grande prova di Sheila Chepkirui che conquista il successo al termine di una lunghissima volata con la Obiri che sul finale viene sorpassata dalla statunitense Jessica McClaini. La keniana taglia il traguardo in 2:24:36, appena sei secondi prima di McClain, seconda in 2:24:42, e sette davanti a Obiri, terza in 2:24:43.
L'Itala delle donne porta il nome di Giovanna Epis, capace di rimontare fino all'11ª posizione e di concludere in 2:28:55.
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