Corriere dello Sport – Stadio un successo senza precedenti la diretta live in chiaro della TCS New York City Marathon

ROMA – Corriere dello Sport – Stadio con la diretta live e in chiaro della TCS New York Marathon ha registrato un autentico successo. Nel pomeriggio di domenica 1 novembre per la prima volta nella sua centenaria storia, il giornale sportivo romano ha trasmesso in esclusiva per l'Italia la mitica maratona della Grande Mela, registrando numeri di contatti, visualizzazioni e commenti straordinari.

Corriere dello Sport – Stadio, già organizzatore insieme a Infront Italy di Run Rome The Marathon, conferma tutto il suo amore ma soprattutto il suo impegno a raccontare lo sport ed in particolare il movimento running, con azioni vere e concrete.

E' stata una domenica pomeriggio esaltante, Corriere dello Sport – Stadio grazie anche al competente e appassionato commento al microfono di due profondi conoscitori dell'atletica leggera e delle maratone come Carlo Cantales e l'ex maratoneta azzurro Migidio Bourifa, ha regalato ai tantissimi tifosi italiani la possibilità di ammirare nella sua completezza e straordinarietà la maratona di New York, ma anche di gioire, godere e tifare l'azzurro Yeman Crippa.

L'atleta trentino ha conquistato uno storico secondo posto giungendo sul traguardo in Central Park in 2h06'14", a soli 13" dal vincitore svedese Andreas Almgren. Più che valido anche l'11esimo piazzamento in 2h28''55" di Giovanna Epis, l'atleta italiana più forte in gara. Crippa ha esaltato i tifosi, tenendoli incollati allo schermo, per poco non è entrato nella storia e nell'albo d'oro di New York come i vari Pizzolato, Poli, Leone e Fiacconi, senz'altro ci riproverà in futuro.

I dati

Per la pagina Youtube di Corriere dello Sport - Stadio si sono registrate oltre 200.000 visualizzazioni, per un totale di 55mila ore di visualizzazione, un picco massimo di 30.000 spettatori in simultanea, ben 7000 messaggi e reazioni in chat durante la live e, ulteriore dato, il 50% dei tifosi l'hanno vista collegandosi da tv. La durata e media della visualizzazione è stata di 35 minuti.

Presente e futuro

La 'live' della maratona di New York è stato un esperimento voluto e cercato tanto da acquisire per l'Italia i diritti di trasmissione in chiaro. Una prova positiva, che conferma Corriere dello Sport – Stadio come media di riferimento oltre che per calcio, Formula 1, tennis anche per il running. L'obiettivo è sempre di più diventare il centro del running italiano e l'organizzazione della maratona di Roma ne è già grande prova. Da anni ogni giorno su corrieredellosport.it/running vengono raccontate storie, approfondimenti, notizie in genere su questo 'mondo' che coinvolge milioni di appassionati. La 'live' della Maratona di New York potrebbe dunque essere solo l'inizio e in futuro potrebbero esserci altre importanti occasioni per raccontare le gesta di grandi campioni e dell'immenso e fondamentale popolo degli amatori.