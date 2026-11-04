MG Sport riceve un Premio Speciale al «Premio Impresa Sostenibile 2026» de Il Sole 24 Ore

MILANO - A Roma il 29 Ottobre 2026, durante il Forum Sostenibilità , si è svolta la cerimonia di premiazione del Premio Impresa Sostenibile 2026 . L’iniziativa è promossa da Il Sole 24 Ore e Piccola Industria di Confindustria e valorizza le imprese italiane che si distinguono per innovazione, responsabilità e crescita sostenibile. Tra le realtà premiate c’è anche MG Sport, la società milanese che organizza gli eventi Follow Your Passion , insignita di un Premio Speciale.

Il premio riconosce un modello in cui lo sport diventa leva di sviluppo sostenibile e inclusivo. MG Sport è Società Benefit dal 2023 e ha ottenuto la certificazione B Corp nel 2025. Mette la sostenibilità al centro di ogni suo evento: promuove la parità di genere e l’emancipazione femminile e lavora per rendere lo sport accessibile a tutti. Destina inoltre parte delle quote d’iscrizione a progetti con Onlus del territorio. Tra queste c’è Sport Senza Frontiere, che garantisce l’accesso all’attività sportiva a minori in condizioni di disagio. Infine si impegna a ridurre sprechi e impronta ambientale.

«Siamo orgogliosi di aver ricevuto questo Premio Speciale, un riconoscimento che accogliamo con grande soddisfazione e che rappresenta un ulteriore stimolo a proseguire il nostro percorso di crescita – dichiara Andrea Trabuio, Direttore Generale di MG Sport –. Continueremo a investire nello sport e nella sua capacità di creare valore, connessioni e nuove opportunità.»

«Un ringraziamento va a Il Sole 24 Ore, con cui portiamo avanti una preziosa collaborazione anche attraverso le media partnership di The Loop, degli eventi RunWayRun e del circuito Follow Your Passion – prosegue Trabuio –. È un traguardo importante, che ci incoraggia a guardare avanti con ancora più motivazione.»

Il Premio Impresa Sostenibile 2026 è realizzato con Intesa Sanpaolo come Top Partner. I Main Partner sono il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Unioncamere, con il finanziamento dell’Unione europea – NextGenerationEU.

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