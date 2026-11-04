MG Sport riceve un Premio Speciale al «Premio Impresa Sostenibile 2026» de Il Sole 24 Ore
MILANO - A Roma il 29 Ottobre 2026, durante il Forum Sostenibilità, si è svolta la cerimonia di premiazione del Premio Impresa Sostenibile 2026. L’iniziativa è promossa da Il Sole 24 Ore e Piccola Industria di Confindustria e valorizza le imprese italiane che si distinguono per innovazione, responsabilità e crescita sostenibile. Tra le realtà premiate c’è anche MG Sport, la società milanese che organizza gli eventi Follow Your Passion, insignita di un Premio Speciale.
Il premio riconosce un modello in cui lo sport diventa leva di sviluppo sostenibile e inclusivo. MG Sport è Società Benefit dal 2023 e ha ottenuto la certificazione B Corp nel 2025. Mette la sostenibilità al centro di ogni suo evento: promuove la parità di genere e l’emancipazione femminile e lavora per rendere lo sport accessibile a tutti. Destina inoltre parte delle quote d’iscrizione a progetti con Onlus del territorio. Tra queste c’è Sport Senza Frontiere, che garantisce l’accesso all’attività sportiva a minori in condizioni di disagio. Infine si impegna a ridurre sprechi e impronta ambientale.
«Siamo orgogliosi di aver ricevuto questo Premio Speciale, un riconoscimento che accogliamo con grande soddisfazione e che rappresenta un ulteriore stimolo a proseguire il nostro percorso di crescita – dichiara Andrea Trabuio, Direttore Generale di MG Sport –. Continueremo a investire nello sport e nella sua capacità di creare valore, connessioni e nuove opportunità.»
«Un ringraziamento va a Il Sole 24 Ore, con cui portiamo avanti una preziosa collaborazione anche attraverso le media partnership di The Loop, degli eventi RunWayRun e del circuito Follow Your Passion – prosegue Trabuio –. È un traguardo importante, che ci incoraggia a guardare avanti con ancora più motivazione.»
Il Premio Impresa Sostenibile 2026 è realizzato con Intesa Sanpaolo come Top Partner. I Main Partner sono il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Unioncamere, con il finanziamento dell’Unione europea – NextGenerationEU.
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