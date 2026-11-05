Yeman Crippa, così è arrivato secondo alla maratona di New York: i dati a sorpresa e il ruolo del vento

L'italiano Yeman Crippa ha conquistato il secondo posto alla Maratona di New York con un tempo di 2:06:14. L'evento, trasmesso sul nostro sito e sul canale YouTube del Corriere dello Sport-Stadio, ha avuto un grandissimo successo . Secondo i dati registrati dal suo Amazfit Cheetah 2 Pro, il suo passo medio è stato di poco superiore a 2:59 min/km, con una frequenza cardiaca media di 152bpm (a fronte di una frequenza cardiaca massima di 190 bpm), una lunghezza media della falcata di 176cm e una cadenza e potenza di corsa medie rispettivamente di 191 passi al minuto e 349W.

Crippa ha tagliato il traguardo a soli 13 secondi dal vincitore e a meno di un minuto dal suo record personale, stabilito proprio quest'anno con la vittoria alla Maratona di Parigi.

Sebbene il percorso di New York presenti un dislivello positivo complessivo simile a quello parigino, risulta più impegnativo a causa della distribuzione delle salite e del maggior numero di curve. Prima della gara, Crippa aveva inoltre indicato il vento come uno dei fattori da tenere particolarmente sotto controllo. Prepararsi a una maratona impegnativa come quella di New York ha richiesto una solida base atletica, costruita attraverso un elevato volume di corse lunghe, senza però spingersi sempre alla massima intensità. Anche l'esperienza e la sicurezza acquisite a Parigi si sono rivelate fondamentali e hanno dato i loro frutti a New York», racconta Yeman Crippa. E aggiunge: “Anche la strategia ha giocato un ruolo chiave nella gara di domenica, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del percorso di New York e del suo profilo altimetrico”.

Cinque Major Challenges

Il percorso della Maratona di New York presenta un dislivello positivo complessivo di quasi 300 metri. Le cinque salite più impegnative rappresentano la sfida più grande per i runner.

La prima arriva subito dopo la partenza, quando gli atleti attraversano il Verrazzano-Narrows Bridge, affrontando un dislivello di quasi 50 metri. Altre salite si incontrano intorno a metà gara e, pochi chilometri più avanti, sul Queensboro Bridge, dove gli 800 metri del ponte presentano un dislivello positivo di 30 metri.

La vera prova, però, arriva nelle fasi finali dei 42,195 km. Tra il 35° e il 37° chilometro, quando le gambe sono ormai affaticate e le riserve di energia iniziano a scarseggiare, i runner devono affrontare un'altra salita. Lungo il tratto di circa 1,5 km della Fifth Avenue, sono chiamati a superare ulteriori 30 metri di dislivello. E tutto questo proprio prima di entrare a Central Park, dove attendono i maratoneti ancora diverse salite più brevi. Partire con un ritmo molto, molto prudente.

Yeman Crippa ha adattato alla perfezione la propria strategia di gara alle caratteristiche del percorso della Maratona di New York. Non è entrato nella Zona 4, corrispondente alla zona anaerobica della frequenza cardiaca, per un periodo prolungato fino al 32° chilometro. Fino a quel momento, ha mantenuto uno sforzo entro livelli controllati.

Anche il ritmo iniziale è stato volutamente prudente. Ha percorso i primi due chilometri, che attraversano il già citato Verrazzano-Narrows Bridge, in 6 minuti e 32 secondi, pari a un passo di 3:16 min/km: ben 17 secondi al chilometro più lento rispetto alla sua media sull'intera gara.

Crippa non ha aumentato sensibilmente il ritmo fino all'11° chilometro. Da quel momento ha percorso i successivi dieci chilometri a un passo medio vicino ai 2:58 min/km, mantenendo la frequenza cardiaca in Zona 3.

Il tratto tra il 21° e il 30° chilometro ha richiesto uno sforzo leggermente maggiore. Il passo medio è aumentato, raggiungendo i 2:55 min/km, così come la frequenza cardiaca, anche se questo incremento è stato dovuto principalmente alle salite dei ponti Pulaski e Queensboro.

Durante queste due salite, la frequenza cardiaca ha raggiunto rispettivamente picchi di 163 e 160 bpm, per poi tornare abbastanza rapidamente in Zona 3.

Il momento decisivo

Questo andamento è proseguito fino al 31° chilometro, quando Yeman Crippa ha iniziato ad aumentare gradualmente il ritmo. Al 32° e al 33° chilometro ha registrato rispettivamente un passo di 2:56 e 2:54 min/km, mentre la frequenza cardiaca è salita a 158 bpm.

In questa fase, il gruppo di testa era ancora molto compatto. Le distanze tra i runner d'élite hanno iniziato ad aumentare soltanto lungo la Fifth Avenue, dove gli atleti hanno dovuto affrontare la salita di quasi 1,5 km conosciuta come Long Climb. Yeman Crippa è stato tra coloro che sono riusciti a rimanere in corsa per le prime posizioni.

L'atleta italiano ha percorso il 37° chilometro a un ritmo di 2:48 min/km. Dopo un breve rallentamento al 38° chilometro, quando il passo è sceso a 2:55 min/km, ha dato il via a un decisivo allungo finale.

Secondo i dati registrati dall'Amazfit Cheetah 2 Pro, la sua frequenza cardiaca è rimasta sopra i 160 bpm, raggiungendo il valore massimo di 167 bpm proprio al 42° chilometro.

KM Passo medio Frequenza cardiaca media 39. 2:51/km 165 bpm 40. 2:44/km 162 bpm 41. 2:46/km 165 bpm 42. 2:50/km 167 bpm Ostatnie 195 m 2:46/km 166 bpm

Data recorded by the Amazfit Cheetah 2 Pro.

Subito dopo aver tagliato il traguardo, Yeman Crippa ha valutato lo sforzo percepito con un punteggio di 5 sulla scala RPE (Rating of Perceived Exertion), classificando la gara come impegnativa.