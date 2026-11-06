XV SPORTWAY Lago Maggiore Marathon di domenica 8 novembre, oltre 4mila al via

I numeri

Seguendo il trend di crescita delle iscrizioni, nelle scorse settimane gli organizzatori avevano ampliato i numeri di partecipazione, fino a superare la quota di 4mila. Sold-out già annunciato per le distanze di mezza maratona e 10 km, mentre resta qualche possibilità di iscriversi presso l’expo village alle distanze più lunghe.

Tanti gli stranieri che hanno scelto la XV Lago Maggiore Marathon per vivere un weekend di sport in un contesto paesaggistico straordinario, ben 45% dei partecipanti proviene da 75 nazioni, un dato frutto del lavoro svolto da Sport PRO-MOTION e che va di pari passo con la crescita del turismo sportivo, con grande impatto economico sul territorio. Francia, Germania e Regno Unito salgono sul podio ma sono degne di nota la presenza di 32 atleti dagli USA, 20 dal Brasile e da paesi lontanissimi, come da Australia e Nuova Zelanda.

L’Italia c’è tutta e a guidare la classifica non è la padrona di casa, il Piemonte, che occupa il secondo posto, ma la vicina Lombardia mentre al terzo posto è consolidata l’Emilia-Romagna. Guardando alle province, il gradino più alto del podio è per Milano seguita da Verbania e al terzo posto sono ex aequo Novara e Varese mentre è ottava la prima provincia dell’Emilia-Romagna, Modena.

In linea con l’attuale andamento anche le fasce di età più rappresentate, che vedono una sempre maggiore partecipazione di giovani, dai 25 ai 35 anni troviamo oltre il 30% dei partecipanti. Cresce anche la quota rosa che sfiora il 40%.

In gara 413 squadre, curiosamente, la più numerosa è ASD Free Runners Trieste.

Sulla linea di partenza

Tra i nomi di rilievo spicca quello dell’ex azzurra di maratona e corsa in montagna Emma Linda Quaglia (Team 42195) che porta in dote il personale di 1h12’37” (Milano 2013) sulla mezza maratona, distanza sulla quale la vedremo in gara.

Saranno in gara Giovanni Morandi e Luca Forcina, rispettivamente Sindaco e Assessore allo Sport Comune di Gravellona Toce.

Al via anche la 32enne Chiara Bonolis, atleta in e-jolette, laureata in Giurisprudenza e amante delle attività sportive in natura, tra cui zip-line, parapendio, bicicletta, gite in montagna e sci. Chiara torna con un nutrito gruppo di amici dopo aver già partecipato alla Lago Maggiore Half Marathon della scorsa primavera.

Curiosità

I più giovani al via sono i 18enni Nicole Sofia Minoggio e Nicolas Maroudias ma gli applausi più calorosi vanno a Jane Miners e Alfonso De Giorgis, per i loro 80 e 87 anni, rispettivamente.

A proposito di candeline, c’è chi festeggerà il compleanno durante la gara. Gli auguri vanno a Francesco Alberti, Meir Bar, Antoine Berthe, Anna Brunecker, Danilo Denaro, Julia Ferreira Drummond, Luca Falabella, Patrick Hermann, Elisa Iorio, Chloé Lamothe, Wendy Lundy, Desiree Rita Mele, Igla Musollari, Kafa Nadine, Mhabel Oblero, Filippo Palamini, Andrea Poma, Emma Proto, Shay Shamay, Giovanni Sorbo, Robyn York, tutti insieme compiranno 853 anni.

Riepilogo gare

Al via domenica 8 novembre le consuete quattro distanze, 42,195km, 21,097 km e 10 km, a cui si aggiunge la 33 km, tutte sia in forma competitiva che non competitiva, un lavoro, da parte degli organizzatori, che permette di Partenza da Arona, alle 9.00 per maratona e mezza maratona e alle 9.30 per la 33 km. L’ arrivo è a Stresa solo per la 21 KM, a Verbania per tutte le altre distanze.

Partenza alle 11.30 da Fondotoce – Piano Grande per gli iscritti alla 10 km che procederanno in direzione di Verbania dove condivideranno l’arrivo con gli atleti di maratona e 33 km.

L’impegno per l’ambiente

Sport PRO-MOTION A.S.D. ha da sempre grande attenzione per l’ambiente, come dimostra la certificazione ISO 20121. Un riconoscimento prezioso, commisurato ad alta qualità organizzativa, volontà di creare ricadute economiche sul territorio, attenzione alla sostenibilità, impegno per l’educazione al rispetto dell’ambiente e nel promuovere lo sport come strumento di salute. Sul sito dell’evento sono riportati il percorso ed il report di sostenibilità.

L’impegno per il territorio

Creare eventi che valorizzino il territorio con ricadute economiche sullo stesso è tra gli obiettivi di Sport PRO-MOTION A.S.D. che mira ad accogliere tutti i partecipanti e i loro accompagnatori in modo da lasciare un ricordo speciale, creando un’eco che fa da amplificatore per la promozione dell’evento e della regione in cui si svolge.

Sul sito dell’evento sono attive le sezioni HOSPITALITY PARTNERS GUIDA SPETTATORI ed una pratica guida per COME RAGGIUNGERCI. Domenica 8 novembre, il comitato organizzatore metterà a disposizione di partecipanti e accompagnatori dei battelli che collegheranno l’Area Arrivo di Verbania Pallanza con l’area Partenza di Arona – INFO e ORARI sul sito.

Programma evento

L’apertura dell’expo village situato in Largo Pietro Vidale, sul Lungolago di Arona, avverrà venerdì 6 novembre quando dalle 15.00 alle 19.00 sarà possibile ritirare il proprio kit gara. Le attività di consegna pettorali proseguiranno sabato 7 novembre dalle 10.00 alle 19.00 e domenica 8 novembre dalle 7.00 alle 9.30.

Le partenze delle gare si susseguiranno dal Lungolago di Arona domenica 8 novembre dalle 9.00, per maratona e mezza maratona, alle 9.30 per la 33 km mentre da Fondotoce alle 11.30 per la 10 km. Gli arrivi sono per tutte le gare a Verbania – Pallanza, ad eccezione della mezza maratona che terminerà sul Lungolago di Stresa.

Iscrizioni

Le iscrizioni online sono chiuse. Sarà possibile iscriversi alle sole distanze di maratona e mezza maratona presso l’expo village di Arona, venerdì 6 novembre dalle 15.00 alle 19.00, sabato 7 novembre dalle 10.00 alle 19.00.

Tutte le informazioni sulla LMM sono reperibili sul sito lagomaggioremarathon.it