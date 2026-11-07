Coelmo Napoli City Half Marathon entra nelle SuperHalfs Europa, il nuovo circuito di sei mezze maratone

Napoli entra nel gotha internazionale della corsa su strada, la Coelmo Napoli City Half Marathon di domenica 21 febbraio 2027 sarà tra le protagoniste di SuperHalfs Europa, il nuovo circuito internazionale delle mezze maratone che amplia la propria dimensione, raddoppiando le opportunità per i runner di tutto il mondo. L'annuncio è stato presentato il 6 novembre a Porto, in occasione dell'evento internazionale dedicato al settore. Un riconoscimento che premia la crescita della manifestazione organizzata da Napoli Running, con il patrocinio del Comune di Napoli, e conferma il ruolo sempre più centrale della città nel panorama mondiale del running.

SuperHalfs Europa

SuperHalfs Europa è il nuovo circuito internazionale che include le mezze maratone di Napoli, Varsavia, Belgrado, Vienna, Riga e Stoccolma. Nato dal successo dell’originale circuito SuperHalfs, d’ora in poi denominato SuperHalfs Originals e che include Lisbona, Praga, Berlino, Copenaghen, Cardiff e Valencia, prevede una SuperMedal distintiva. SuperHalfs Europa e SuperHalfs Originals possono essere perfettamente integrati, i runner potranno partecipare a entrambe le serie in parallelo, completandole in qualsiasi ordine e al proprio ritmo.

12 gare. Due running series. Due viaggi. Due SuperPassaporti. Due SuperMedaglie.

“L’ingresso della Coelmo Napoli City Half Marathon nel circuito SuperHalfs Europa conferma la crescente internazionalizzazione della nostra città. Napoli è sempre più protagonista dello sport mondiale, capace di attrarre atleti, visitatori e grandi eventi internazionali. Dalla Coppa America, alla pallavolo, al running, solo per citare alcune discipline che ci hanno visto protagonisti nell'organizzazione di grandi eventi mondiali, stiamo costruendo un percorso che rafforza la nostra reputazione nel mondo e genera opportunità di sviluppo turistico ed economico. Vogliamo che Napoli si affermi sempre più come una capitale mondiale dello sport”, ha commentato il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

“L’ingresso della Coelmo Napoli City Half Marathon nel circuito SuperHalfs Europa conferma la crescente internazionalizzazione della nostra città. Napoli è sempre più protagonista dello sport mondiale, capace di attrarre atleti, visitatori e grandi eventi internazionali. Dalla Coppa America, alla pallavolo, al running, solo per citare alcune discipline che ci hanno visto protagonisti nell'organizzazione di grandi eventi mondiali, stiamo costruendo un percorso che rafforza la nostra reputazione nel mondo e genera opportunità di sviluppo turistico ed economico. Vogliamo che Napoli si affermi sempre più come una capitale mondiale dello sport”, fa sapere Emanuela Ferrante, Assessora allo sport del Comune di Napoli.

«L'ingresso in SuperHalfs Europa rappresenta il coronamento di un percorso partito da lontano e costruito con il lavoro, la passione e la credibilità conquistata sul campo», sottolinea Carlo Capalbo, presidente di Napoli Running. «È uno step ulteriore di crescita e la dimostrazione che Napoli non è soltanto entrata nella Champions League delle mezze maratone, ma può guardare da pari a pari manifestazioni più antiche e strutturate. È un riconoscimento per tutta la città, per chi lavora all'organizzazione e per i runner che hanno creduto in questa gara, contribuendo a renderla un appuntamento internazionale».

“SuperHalfs è sempre stato molto più che correre sei mezze maratone. Si tratta di offrire ai corridori un obiettivo da sognare, luoghi da scoprire e un percorso da rendere proprio. Con SuperHalfs Europa, gentilmente sostenuto da Generali, stiamo aprendo un nuovo capitolo rimanendo fedeli allo spirito e agli standard che definiscono SuperHalfs”, ha affermato Sasho Belovski, amministratore delegato di SuperHalfs.

Oltre lo sport

SuperHalfs è molto più di un calendario di appuntamenti. È un progetto che mette insieme organizzazioni di alto livello, standard comuni, promozione internazionale e un'esperienza pensata per accompagnare i runner in un viaggio attraverso alcune delle città più attrattive del continente. La forza del marchio, la comunità internazionale che si riconosce nel circuito e la capacità di trasformare una gara in un'esperienza da vivere e condividere hanno alimentato una crescita importante, con un bacino potenziale che supera i 500mila iscritti. Una platea che può tradursi in una domanda elevata di pettorali e in iscrizioni destinate a esaurirsi rapidamente.

Coelmo Napoli City Half Marathon

Per Napoli l'ingresso rappresenta un salto di qualità e, allo stesso tempo, la conferma di una strada costruita nel tempo. La città non è più soltanto una piazza emergente, ma una destinazione ambita dai runner internazionali, attratti dalla qualità organizzativa, dalla bellezza del percorso e dalla possibilità di unire la competizione alla scoperta del territorio. La Coelmo Napoli City Half Marathon, che già vanta la Label Road Races di World Athletics, richiama partecipanti da circa 90 Paesi e vede arrivare da fuori regione il 60% dei podisti. Con 10mila partecipanti è inoltre uno degli eventi sportivi più partecipati della città, con ricadute significative sull'economia turistica.

A rendere unica la gara è anche il suo profilo tecnico. Napoli detiene un record unico, la contemporaneità dei primati italiani maschile e femminile di mezza maratona: Yeman Crippa (GS Fiamme Oro Padova) ha corso in 59'01" nel 2025, mentre Sofiia Yaremchuk (GS Fiamme Azzurre) ha eguagliato il primato femminile in 1h08'27" nel 2024. Numeri che raccontano le potenzialità di un tracciato veloce, capace di mettere i runner nelle condizioni di inseguire i propri limiti. I dati certificati dell'organizzazione indicano che un partecipante su tre realizza il proprio personal best: un risultato che valorizza il percorso, ma anche la cura dei servizi, la gestione della gara e l'esperienza complessiva offerta agli atleti.

La prima tappa del circuito SuperHalfs Europa

Il prossimo obiettivo è già fissato: domenica 21 febbraio 2027, quando la Coelmo Napoli City Half Marathon tornerà in strada per la sua quattordicesima edizione, con un traguardo ambizioso di 12mila partecipanti e iscrizioni già in crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Dalla Mostra d'Oltremare al lungomare, passando per alcuni dei luoghi simbolo della città, Napoli si prepara a correre ancora più lontano. Con un posto nella nuova mappa europea del running e una sfida che, adesso, si gioca anche sul terreno della reputazione internazionale.

La prima stagione di SuperHalfs Europa è prevista per il 2027 e il sito web di SuperHalfs offre già ulteriori dettagli sulla serie e sulle opportunità di partecipazione.

Iscrizioni

Le iscrizioni alla Coelmo Napoli City Half Marathon sono aperte sul sito fino al raggiungimento del numero limite massimo di 12mila partecipanti.