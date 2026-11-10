Presentata la Powerade Milano Half Marathon di FollowYourPassion, in programma domenica 22 novembre

MILANO – L’entusiasmo è alle stelle: la Powerade Milano Half Marathon di domenica 22 novembre si prepara a far vivere a Milano una grande giornata all’insegna di corsa, benessere, solidarietà, innovazione e turismo.

Organizzata da MG Sport, la manifestazione è stata presentata presso la Sala Castiglioni di Palazzo Bovara, storico palazzo sede di Confcommercio Milano, che ha concesso il proprio patrocinio, così come il Comune di Milano. La Powerade Milano Half Marathon gode inoltre del contributo di Regione Lombardia.

La linea di partenza è già caldissima: sono attese 20mila presenze complessive tra i runner impegnati nella mezza maratona (21,097 km), nella 10 km competitiva FIDAL e nella 10 km non competitiva. Un successo al quale contribuisce una forte presenza internazionale: oltre la metà degli iscritti, il 51%, arriva dall’estero, insieme a runner provenienti da tutte le regioni d’Italia.

La Powerade Milano Half Marathon è anche la quarta e ultima tappa delle Running Series di FollowYourPassion, circuito di eventi che ha registrato un 2026 eccezionale per partecipazione, entusiasmo e welfare.

Sono intervenuti:

Simonpaolo Buongiardino, Vicepresidente Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza: "Secondo una tradizione consolidata si è svolta nella nostra sede Confcommercio di Milano Corso Venezia 47 la conferenza stampa di presentazione del prossimo evento sportivo che attraverserà la nostra città. Come Vicepresidente di Confcommercio Milano ho avuto il piacere di portare il saluto della nostra Organizzazione e di tutto il sistema imprenditoriale milanese.

Eventi di questo tipo, in cui si sono iscritti 20.000 partecipanti, confermano sia la dimensione internazionale, sia la vocazione sportiva della nostra città, grazie anche all’onda lunga della Olimpiade Invernale svoltasi quest’anno e come sportivo praticante non posso che compiacermene; questo sarà un evento un po' impattante sulla viabilità cittadina, che i cittadini milanesi accetteranno di buon grado.

Auspichiamo sempre che questo confermato interesse sportivo della nostra città sia accompagnato da una sempre maggiore disponibilità di impianti sportivi".

Federica Picchi, Sottosegretario di Regione Lombardia con delega allo Sport e ai Giovani: “La Powerade Milano Half Marathon rappresenta un appuntamento di grande valore per il capoluogo di Lombardia, capace di richiamare maratoneti e appassionati da ogni parte del mondo e promuovere, attraverso la corsa, i valori dello sport. Il traguardo dei 20.000 iscritti testimonia la crescente attrattività internazionale della manifestazione. Regione Lombardia investe nei Grandi Eventi Sportivi come questo e sostiene la diffusione della pratica sportiva con strumenti e iniziative rivolti a cittadini di tutte le età. La corsa, in particolare, incarna al meglio i valori universali dello sport: è una disciplina accessibile e inclusiva, capace di unire generazioni diverse e promuovere benessere, partecipazione e senso di comunità”.

Martina Riva, Assessora allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano:“La Powerade Milano Half Marathon conferma la straordinaria crescita del running nella nostra città. I 20mila partecipanti attesi, di cui oltre la metà provenienti dall’estero, testimoniano quanto Milano sia diventata un punto di riferimento internazionale per chi ama correre. Un risultato che si inserisce in un calendario sempre più ricco di appuntamenti, capaci di valorizzare la città, attrarre visitatori e promuovere la pratica sportiva".

Giampiero Schiavo, Presidente di MG Sport: “Il 2026 è stato un anno straordinario per MG Sport e per il circuito FollowYourPassion. Oggi organizziamo oltre 15 eventi l’anno e coinvolgiamo più di 50mila partecipanti: un percorso di crescita che ha portato Bergamo21 e la Monza Half Marathon dai mille runner delle prime edizioni a oltre 10mila, e la Powerade Milano Half Marathon a 20mila presenze. È stato anche l’anno della New Shapers Run, inserita nel programma olimpico di Milano Cortina 2026, e del Premio Speciale al Premio Impresa Sostenibile de Il Sole 24 Ore, che si aggiunge alla certificazione B Corp. Sono riconoscimenti che ci confermano che si può crescere restando fedeli ai nostri valori: inclusione, trasparenza e rispetto per le persone e per i territori che ci ospitano.”

“La Powerade Milano Half Marathon continua a crescere: dopo il sold out con 15mila iscritti dello scorso anno, quest’anno porteremo in strada 20mila runner, più della metà dei quali in arrivo dall’estero. È la prova che Milano è ormai una capitale internazionale del running. Ma per noi crescere significa anche assumersi delle responsabilità. Per questo abbiamo scelto di sostenere il lancio di ChangeToRun, mettendo la nostra community al servizio di un tema urgente come la sicurezza delle donne che corrono in città. Con i nostri partner e con progetti come MilaNapoli e la collaborazione con RiminiWellness vogliamo che la corsa sia sempre di più un’esperienza da vivere tutto l’anno, capace di unire territori e persone”, dichiara Andrea Trabuio, Direttore Generale di MG Sport.

Antonio La Torre, Commissario Tecnico Nazionale Italiana di Atletica Leggera - FIDAL: “Il mondo dell’atletica e della corsa su strada sta vivendo un cambiamento culturale profondo, perché sempre più spesso correre diventa un’occasione per unire outdoor e fare community, allontanandosi un attimo dalla realtà virtuale. Dobbiamo ancora lavorare molto per far capire quanto sia importante muovere il proprio corpo partendo dal partecipare alle attività anche da spettatori, se guardiamo alla recente maratona di New York, infatti, ci accorgiamo che manca ancora la gente che fa il tifo. Complimenti agli organizzatori per questa grande realtà.”

S.E. Zhang Chenggang Console Generale della Repubblica Popolare Cinese a Milano: “Vorrei innanzitutto ringraziare di cuore il Comitato Organizzatore, a MG Sport per il gentile invito e rivolgere un cordiale saluto a Regione Lombardia, al Comune di Milano, a SNZO Travel, Ganten e Honor e a tutti gli amici che da tempo sostengono gli scambi sportivi tra Cina e Italia.

La Powerade Milano Half Marathon è un importante appuntamento sportivo, ed è anche un'occasione per incontrarsi, condividere una passione e stringere nuove amicizie, coinvolgendo cittadini milanesi e appassionati di corsa provenienti da tutto il mondo.

La bellezza dello sport sta proprio nella sua capacità di superare le differenze di lingua, cultura e nazionalità, riunendo persone di Paesi, età e ambienti diversi intorno a una passione comune. Lo sport trasmette valori come la solidarietà, l'amicizia e l'inclusione, valori di cui il mondo di oggi ha particolarmente bisogno.

Più di cento anni fa, il Presidente Mao Zedong scriveva, in un suo saggio dedicato allo sport: «Civilizzare la mente e rendere selvaggio il corpo». Una frase che esprime in modo efficace l'importanza di coltivare lo spirito e, allo stesso tempo, sviluppare un corpo forte.

L'amicizia tra i nostri popoli è da sempre una componente fondamentale delle relazioni tra Cina e Italia. Mi fa molto piacere vedere che anche la comunità cinese in Italia partecipa attivamente alla maratona, contribuendo a creare un ponte tra comunità diverse. Anch'io sono un appassionato di corsa e cerco di correre ogni mattina. Mi auguro quindi di poter condividere questa passione con sempre più amici, scoprendo insieme, passo dopo passo, il fascino di Milano e rafforzando la conoscenza e l'amicizia reciproche. Concludo augurando alla Powerade Milano Half Marathon un grandissimo successo!”

Il percorso della Powerade Milano Half Marathon

Chi vuole centrare un nuovo personal best potrà provarci alla Powerade Milano Half Marathon: al percorso scorrevole, con soli 40 m di dislivello positivo complessivo, si aggiungono condizioni climatiche favorevoli, con una temperatura media stagionale di circa 10 °C. A questo si aggiunge il clima di festa e l’energia contagiosa di 20mila atleti.

Partenza e arrivo in viale Eginardo, lungo un percorso che attraversa luoghi iconici della città: corso Sempione, parco Sempione, piazza del Cannone e il Castello Sforzesco, per poi passare a Porta Volta, Porta Venezia, le centralissime via Senato, via Manzoni e piazza della Scala. Poco dopo metà gara si transiterà in piazza San Babila e nuovamente verso Porta Venezia, per proseguire lungo la circonvallazione interna. Al 13° chilometro si attraverserà piazza Tricolore, per poi raggiungere piazza Cinque Giornate, Porta Romana, Porta Lodovica, Porta Ticinese, la Darsena e Porta Vercellina, al 18° chilometro, prima di tornare verso la zona d’arrivo.

Con HONOR, i robot corrono a Milano

A correre al fianco della Milano Half Marathon sarà anche HONOR, Official Sponsor dell’evento, con un progetto che unisce sport, innovazione e tecnologia. Innovazione, energia e determinazione sono infatti i valori che accomunano il brand al mondo della corsa e a una community che ogni giorno sceglie di mettersi alla prova e puntare a nuovi traguardi. In occasione della manifestazione, HONOR porterà inoltre a Milano una testimonianza del proprio percorso di innovazione nel campo dell’intelligenza artificiale e della robotica, attraverso la presenza di robot umanoidi che contribuiranno a raccontare in modo concreto e immediato l’evoluzione tecnologica dell’azienda.

«La corsa rappresenta perfettamente alcuni dei valori che guidano HONOR: la volontà di migliorarsi continuamente, la determinazione nel raggiungere nuovi obiettivi e la capacità di guardare sempre al traguardo successivo. Essere al fianco della Milano Half Marathon significa per noi condividere questi valori con una community dinamica e appassionata e, allo stesso tempo, mostrare come l’innovazione possa aprire possibilità sempre nuove nel rapporto tra tecnologia e movimento», commenta Piergiorgio Furcas, Deputy General Manager di HONOR Italia.

T-shirt tecnica e medaglia finisher

Si rinnova il sodalizio con gli studenti del corso di Visual Design di Raffles Milano, la scuola di moda e design con sedi in tutto il mondo. Ai giovani designer è stato affidato il compito di dare un’anima ai luoghi simbolo della Milano Half Marathon, trasformandoli in un’identità grafica per la T-shirt tecnica dell’evento.

È un capo tecnico a manica lunga, caratterizzato da un design unico e da colori intensi, che accompagnerà gli atleti in gara e negli allenamenti durante la stagione più fredda.

Piccola ma carica di significato, la medaglia finisher racconta il percorso che ha portato ciascun runner al traguardo. Le emozioni della gara sono racchiuse in una medaglia ottagonale, con al centro il Duomo di Milano e colori coordinati a quelli della T-shirt.

Rockin’1000

Dopo il successo della scorsa edizione, Powerade Milano Half Marathon si correrà di nuovo al ritmo di Rockin’1000, la multiband Official Music Partner, The Biggest Rock Band on Earth, è il frutto dell’amore per un’idea folle e di un video virale con 1000 musicisti che suonano all’unisono. L’obiettivo iniziale era convincere i Foo Fighters a suonare a Cesena, in Italia. Ha funzionato, la band ha accettato l’invito e da allora i ROCKIN’1000 sono cresciuti come band e come Community, fino a diventare un’intrepida tribù globale che conta 100mila appassionati di musica provenienti da tutto il mondo. Oggi i ROCKIN’1000 portano il rock negli stadi di tutto il pianeta, attraverso un’esperienza unica che abbatte la distanza tra musicisti e spettatori, celebrando la Musica come linguaggio universale e scrivendo un nuovo capitolo nella Storia del Rock.

Fabio Zaffagnini, ideatore e founder: “Lo scorso anno è stata una esperienza molto positiva, abbiamo già ricevuto centinaia di adesioni, i vari runner verranno incoraggiati dalla nostra musica, un connubio speciale quello tra sport e musica. Suoneremo per chi arriva primo ma anche per chi arriva ultimo, grazie di questa opportunità.”

Running Series

Con la Powerade Milano Half Marathon si completano le Running Series 2026 di FollowYourPassion, il percorso che unisce tre differenti esperienze di corsa in tre città simbolo.

Dopo Bergamo21, disputata a febbraio, il circuito è approdato il 4 ottobre nel Tempio della Velocità con Monza Half Marathon e si chiuderà domenica 22 novembre a Milano.

Chi completa tutte e tre le tappe conquista la medaglia speciale Running Series 2026. Per i runner che partecipano alla distanza della mezza maratona in tutti e tre gli eventi è prevista anche una t-shirt celebrativa dedicata.

Tre città, tre esperienze differenti e un unico percorso che accompagna la community FollowYourPassion lungo l’intera stagione.

Milano Half Marathon, Always a Good Idea: la passione da indossare

In occasione della Milano Half Marathon, FollowYourPassion presenta “Milano Half Marathon, Always a Good Idea”, una t-shirt in edizione limitata che celebra il legame tra la corsa e la città di Milano. Un capo pensato per essere indossato non solo durante gli allenamenti, ma anche nella vita di tutti i giorni, portando con sé lo spirito e l'identità della community running.

La t-shirt sarà disponibile in vendita esclusivamente on site, dal 20 al 22 novembre, durante il weekend dell'evento.

Un'iniziativa che racconta l'evoluzione di FollowYourPassion: non soltanto un calendario di gare, ma un brand che attraverso una collezione lifestyle vuole accompagnare gli atleti anche fuori dai percorsi di gara, nella quotidianità. Perché la passione per lo sport non si esaurisce al traguardo, ma continua a essere parte di ciò che siamo, ogni giorno.

Programma evento

Sarà l’Allianz MiCo - Fiera Milano Congressi a ospitare l’Expo Village di Powerade Milano Half Marathon. Un’area coperta che aprirà le sue porte al pubblico dal Gate 7 (Viale Ludovico Scarampo, 20149, Milano) venerdì 20 novembre, dalle 10.00 alle 19.00, e sabato 21 novembre, dalle 9.00 alle 19.00.

Presso l’Expo Village sarà possibile ritirare pettorale e pacco gara e scoprire le novità delle aziende del settore.

Come da consuetudine degli ultimi anni, non sarà possibile ritirare il pettorale la domenica di gara. L’Expo Village sarà aperto domenica 22 novembre dalle 7.15 alle 8.30, per consentire il deposito borse e permettere ai partecipanti di prepararsi alla gara in un luogo coperto e riscaldato. Sarà inoltre accessibile dopo la gara, fino alle ore 13.00.

After Party

Dalle 10.00 alle 13.00 il piano 0 dell’Allianz MiCo ospiterà l’After Party, aperto a tutti, con musica e intrattenimento. Qui i runner troveranno anche alcuni dei servizi post gara e potranno chiudere la giornata insieme, a ritmo di musica.

Powerade title sponsor

Title Sponsor della Powerade Milano Half Marathon, Powerade è il brand di sport drink di The Coca-Cola Company dedicato agli sportivi. Grazie alla propria expertise nell’idratazione, accompagna gli atleti in uno degli aspetti fondamentali della performance, contribuendo a ridurre stanchezza e affaticamento durante l’attività fisica grazie alla presenza di carboidrati, elettroliti e vitamina B6.

In linea con la propria vocazione, Powerade vuole essere al fianco di chi si mette alla prova, dai professionisti agli amatori, offrendo un supporto funzionale e promuovendo al tempo stesso lo sport come strumento di benessere e crescita personale.

“Ogni runner affronta la propria sfida con obiettivi e motivazioni diverse, ma l’idratazione è un elemento fondamentale per tutti. Con Powerade vogliamo accompagnare gli atleti lungo tutto il percorso, dalla preparazione alla gara fino al recupero. La Powerade Milano Half Marathon è un’occasione importante per essere ancora più vicini alla community del running in Italia” dichiara Paola Donelli, Direttore Marketing Coca-Cola Italia.

BPER Banca

BPER Banca conferma il proprio impegno a sostegno dello sport e delle comunità locali, partecipando anche quest’anno come Main Sponsor agli eventi running di MG Sport in programma nell’autunno 2026. Rinnova così il proprio sostegno a manifestazioni che promuovono benessere, inclusione e spirito di squadra, valori che la banca condivide e mette al centro delle proprie iniziative di vicinanza ai territori. Conferma inoltre la volontà di incoraggiare uno stile di vita sano e di contribuire a rendere sempre più accessibili occasioni di incontro, divertimento e sport.

Camilla Pedraglio, Responsabile Servizio External Relations di BPER: "I numeri della Powerade Milano Half Marathon 2026, la forte presenza internazionale e l’affluenza di runner provenienti da tutta Italia confermano la crescente attrattività di un evento capace di coniugare sport, coinvolgimento e senso di comunità. Siamo orgogliosi di sostenere il circuito Follow Your Passion, che ogni anno coinvolge decine di migliaia di persone accomunate dalla voglia di mettersi alla prova e vivere esperienze di condivisione. Lo sport ha la capacità di diffondere valori universali come l’impegno, il rispetto e lo spirito di squadra. Principi che condividiamo e che guidano ogni giorno il nostro modo di essere una banca vicina alle persone e ai territori, al fianco di iniziative capaci di generare valore".

On e FollowYourPassion

Continua la collaborazione con On, sponsor tecnico del circuito FollowYourPassion. Il brand svizzero, protagonista internazionale nel performance running, accompagna la community durante la stagione attraverso eventi e iniziative dedicate ai runner, condividendo con MG Sport una visione che mette al centro il movimento, l’innovazione e l’esperienza dell’atleta.

Il pensiero di Naisi Macchiavello Brand Activation Specialist di On: “Siamo entusiasti di essere al via della Milano Half Marathon per il gran finale del circuito, celebrando il successo del secondo anno di partnership insieme ai nostri atleti, partner e a tutta la community.

Un percorso condiviso con Right To Run, che culminerà sabato mattina con la nostra Shakeout Run: un momento pensato per vivere insieme l'attesa della gara, condividere energie ed emozioni e ribadire l'impegno concreto di On nel promuovere l'inclusione e il diritto allo sport per tutti.

Milano sarà inoltre il palcoscenico ideale per presentare per la prima volta in Italia LightSpray™, la nostra innovazione più rivoluzionaria, già protagonista sui podi di alcune delle maratone più prestigiose al mondo. All'Expo racconteremo questa tecnologia e offriremo a tutti l'opportunità di scoprirla e provarla all'interno del nostro Brand Hub.

Domenica saremo al fianco di ogni runner, mettendo a disposizione il nostro servizio di shoe testing e accompagnando gli atleti lungo il percorso con i nostri Pacer ufficiali e due Cheering Point, pronti a trasmettere energia e motivazione fino al traguardo.

A tutti gli appassionati e alla città di Milano: vi aspettiamo per celebrare insieme la performance, la passione e la forza di una community che corre nella stessa direzione".

Barilla Protein+

Prosegue per il secondo anno consecutivo la collaborazione tra Barilla Protein+ e FollowYourPassion, confermandosi Official Sponsor anche in occasione della Powerade Milano Half Marathon, la gara che chiude ufficialmente il calendario running 2026. Barilla Protein+ è la pasta realizzata con semola di grano duro selezionata e proteine di piselli che offre 20 grammi di proteine per 100 grammi di prodotto, unendo il gusto della pasta di sempre a un maggiore apporto proteico. Una presenza che incontra naturalmente una community dinamica e attenta a movimento, alimentazione e stile di vita attivo.

Annalisa Achilli, Pasta Barilla & Emiliane Marketing Associate Director: “Siamo orgogliosi di rinnovare anche quest’anno la partnership con FollowYourPassion, confermando la nostra presenza alla Powerade Milano Half Marathon, la quarta e ultima tappa delle Running Series 2026. Dopo il successo delle tappe precedenti, questo evento rappresenta un'importante occasione per celebrare un percorso condiviso e riaffermare l'impegno di Barilla nel promuovere i valori della corsa, dello sport e il piacere di stare insieme. Da sempre, infatti, Barilla accompagna le passioni delle persone con prodotti pensati per interpretare stili di vita diversi, senza mai rinunciare a gusto e convivialità. Un impegno che trova la sua massima espressione in Barilla Protein+, la nostra risposta alle nuove esigenze dei consumatori nel segno del benessere e della bontà”.

Contributo WPP Media

WPP Media Sports & Entertainment è la unit di WPP Media Italy dedicata allo sport e all'entertainment, che supporta aziende e brand nello sviluppo di progetti di sport marketing, sponsorship, live communication, branded content e attivazione delle community. Attraverso la collaborazione con FollowYourPassion, la unit Sports & Entertainment di WPP Media Italy unisce competenze strategiche, consulenziali e media alla capacità di MG Sport di creare eventi ed esperienze capaci di coinvolgere community sportive ampie e altamente coinvolte. L'obiettivo è sviluppare progetti integrati che trasformino la passione per lo sport in valore concreto per i brand, le persone e i territori.

Con ChangeTheGame per uno sport più sicuro

Anche FollowYourPassion aderisce a ChangeToRun, il progetto nato nel solco dell'impegno di Fondazione Salomon e dell'associazione ChangeTheGame per uno sport sempre più inclusivo: un'applicazione sviluppata per proteggere da ogni forma di violenza tutte le donne che praticano la corsa nelle aree metropolitane. Facile da usare, sarà disponibile gratuitamente nei prossimi mesi su tutte le principali piattaforme ed è stata progettata per tutelare la libertà delle runner. Al centro del progetto c’è una community attiva e solidale, chiamata a contribuire attraverso segnalazioni di pericoli e situazioni che possono compromettere la sicurezza lungo i percorsi urbani.

In occasione della Powerade Milano Half Marathon sarà lanciata l'app ChangeToRun. FollowYourPassion mette così a disposizione del progetto la propria community, tra le più ampie del panorama running italiano, per amplificarne la portata e sensibilizzare il pubblico sul tema.

La rilevanza dell'iniziativa trova conferma anche negli esiti di un sondaggio condotto da ChangeToRun tra le runner che, nel corso dell’anno, hanno risposto durante le principali maratone italiane al questionario elaborato dalla Sapienza Università di Roma: dall'indagine emerge che il 58,7% delle intervistate riferisce di aver subìto molestie durante la corsa outdoor, mentre il 70% ha dichiarato di aver modificato le proprie abitudini per sentirsi più sicure.

Attraverso la raccolta di dati e il coinvolgimento della community, ChangeToRun punta a favorire una maggiore consapevolezza sul tema della sicurezza negli spazi pubblici e a supportare il dialogo con istituzioni e amministrazioni locali.

Sport Senza Frontiere ETS

Da oltre 15 anni Sport Senza Frontiere ETS si occupa di inclusione sociale, contrasto alla povertà educativa e benessere attraverso lo sport, aiutando bambine, bambini e adolescenti in gravi condizioni di disagio socioeconomico e a rischio di esclusione sociale, insieme ai loro nuclei familiari. All’interno della manifestazione trova spazio anche la partnership con Sport Senza Frontiere ETS, a sostegno di progetti di inclusione sociale attraverso lo sport.

MilaNapoli con una medaglia speciale

Presentato anche il nuovo progetto MilaNapoli, che unisce Milano e Napoli nel segno delle rispettive mezze maratone di livello internazionale.

Il programma prenderà il via con la Coelmo Napoli City Half Marathon di domenica 21 febbraio 2027 e prevede la partecipazione a entrambe le gare, con la prima occasione utile per correre la Milano Half Marathon domenica 28 novembre 2027.

Il progetto unisce le due città attraverso un’esperienza condivisa, fondata sull’energia, sulla passione e sui valori dello sport, con l’obiettivo di creare una community e offrire un riconoscimento esclusivo.

Tutti i finisher che taglieranno il traguardo di entrambe le manifestazioni, nell’ordine che preferiscono ed entro tre anni dalla partecipazione alla prima, riceveranno una medaglia speciale al completamento della seconda gara.

Partecipare a MilaNapoli è semplice: non è richiesta alcuna iscrizione specifica. Saranno gli organizzatori a incrociare i dati per identificare i runner che avranno conquistato la medaglia finisher, ritirabile presso un apposito stand al traguardo di ciascuna delle due gare.

“MilaNapoli è un nuovo grande progetto che coinvolge il movimento del running che è in grande espansione – il commento di Carlo Capalbo, Presidente di Napoli Running – “Come organizzatori di grandi eventi, abbiamo il dovere di interpretare l’evoluzione del mondo running e sviluppare nuove idee perché la corsa su strada sia sempre più parte di una esperienza più ampia, capace di allargare i confini – anche geografici – e di generare sempre maggiore impatto sul territorio nel quale l’evento va in scena” – ha aggiunto. “Unire Napoli e Milano è frutto del fatto che i due eventi sono paragonabili sotto molti aspetti, è un’occasione per gli atleti di allargare i propri orizzonti, fare community, vivere due città sempre più vicine al mondo del running. Ringrazio Andrea Trabuio per aver condiviso questa sfida contemporanea, vi aspetto alla Coelmo Napoli City Half Marathon di domenica 21 febbraio 2027, sono onorato di dare il via al progetto” – ha concluso.

RiminiWellness 2027: lo sport va oltre la fiera con la Road to RiminiWellness e RiminiWellness OFF

RiminiWellness amplia il proprio raggio d’azione e rafforza il dialogo con la community dello sport attraverso la Road to RiminiWellness 2027, il progetto che porta lo spirito della manifestazione in un calendario di appuntamenti distribuiti durante l’anno, in collaborazione con partner italiani e internazionali.

Un percorso che nasce dalla volontà di ridurre l’attesa dell’evento e continuare a coinvolgere gli appassionati attraverso esperienze capaci di unire sport, condivisione e partecipazione. In questa prospettiva si inserisce la partnership con MG Sport, che contribuirà a valorizzare il legame con le community del running e degli sport outdoor e a promuovere RiminiWellness OFF, il progetto che porta la manifestazione fuori dai padiglioni fieristici, con un programma di attività ed esperienze dedicato proprio agli sport outdoor e al coinvolgimento degli appassionati sul territorio.

Un’evoluzione che conferma la vocazione di RiminiWellness a essere non soltanto un appuntamento di riferimento per il settore, ma una piattaforma di esperienze e connessioni capace di vivere tutto l’anno.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte sul sito fino alle 23:59 di giovedì 19 novembre 2026 oppure fino al raggiungimento del numero massimo di iscritti.

È possibile iscriversi a entrambe le distanze di gara con il pacchetto VIP, che include: corsia preferenziale per il ritiro del pettorale, spogliatoi e deposito borse dedicati, accesso all’Area Hospitality post-arrivo, possibilità di riservare la taglia della t-shirt, gadget esclusivi, servizi igienici riservati. I posti sono limitati.