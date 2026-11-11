Presentata la XXI Maratona di Palermo, in 3300 al via

Palermo. Ci sono città che ospitano una maratona e altre che riescono a darle un carattere riconoscibile. Palermo appartiene a queste ultime. La XXXI edizione della Maratona di Palermo, è stata presentata oggi presso la sede Unicredit di via Magliocco del capoluogo siciliano. Presenti, tra gli altri, il regional manager Sicilia di UniCredit, Salvatore Malandrino, l’assessore regionale al turismo, sport e spettacolo Elvira Amata, l’assessore allo sport del Comune di Palermo, Alessandro Anello, il direttore generale dell’ASP Palermo, Prof. Alberto Firenze, il direttore tecnico della manifestazione, Salvatore Gebbia e il responsabile marketing e comunicazione della Maratona di Palermo, Vincenzo Alaimo.

Corrono in 3.300 per 67 nazioni alla Maratona di Palermo

Dai 1.808 iscritti del 2023 ai circa 3.300 della 31ª edizione. In tre anni la Maratona di Palermo ha visto crescere le iscrizioni di oltre l’82 per cento. E quest’anno, a confermare la dimensione internazionale della manifestazione organizzata dall’ASD Media@, sono le 67 nazioni rappresentate, Italia compresa. Polonia, Germania, Gran Bretagna, Francia, Belgio, Olanda, figurano tra i paesi stranieri con il maggior numero di atleti al via. In tutto 67 nazioni presenti, record storico per la Maratona di Palermo. Alla Maratona di Palermo, sono rappresentate tutte e nove le province siciliane. Il capoluogo conta 886 iscritti, quasi due su tre del contingente isolano, seguito da Trapani (168) e Agrigento (93). Sono invece 537 gli atleti iscritti da fuori Sicilia, provenienti da 76 province italiane. Milano è in testa con 94 iscritti, seguita da Roma (49) e Bergamo (28).

Domenica 15 novembre saranno circa mille i maratoneti impegnati sui 42,195 chilometri, poco più di duemila gli atleti al via della mezza maratona. Sono 224 le staffette iscritte, incrementate rispetto lo scorso anno di circa il 40%.

Tre distanze, si corre nel cuore del patrimonio Unesco

Tre distanze, un'unica grande occasione per vivere una giornata di sport e festa. La Maratona (42,195 km) porterà gli atleti ad attraversare la città per due volte, lungo un percorso ormai simbolo della manifestazione.

La Mezza Maratona (21,097 km) offre invece l'opportunità di vivere il fascino dello stesso tracciato, affrontando un solo giro. A completare il programma la Staffetta 4×10,5 km, una formula che valorizza lo spirito di squadra e la condivisione, permettendo a quattro partecipanti di alternarsi lungo il percorso.

A rendere suggestivo il tracciato, il passaggio accanto ad alcuni dei monumenti simbolo di Palermo, il Teatro Massimo, la Palazzina Cinese, i Quattro Canti, San Domenico, la Cattedrale e il Palazzo dei Normanni, dove all’uscita gli atleti saranno accompagnati dalle voci del Coro di Danisinni che, nato alla fine del 2017 nell'ambito del progetto OperaCity della Fondazione Teatro Massimo, è composto da abitanti del quartiere di tutte le età e diretto dal maestro Manlio Messina. Da incorniciare anche il passaggio all'interno del Parco della Favorita, polmone verde della città. Un itinerario tra storia, arte e architettura che valorizza anche il patrimonio arabo-normanno della città, riconosciuto dall'UNESCO nel 2015.

Dalla partenza al Parco della Favorita (start ore 8.30)

Viale della Libertà – piazza Vittorio Veneto – via dell’Artigliere – viale Diana (ingresso al Parco della Favorita) – via della Favorita, in direzione Fiera (giro di boa) – viale Diana, in direzione Mondello – via Margherita di Savoia (giro di boa 100 metri prima dell’incrocio con via Mater Dolorosa).

Il rientro verso il centro

Via Margherita di Savoia – viale Ercole, con passaggio davanti alla Palazzina Cinese – cortile Niscemi – viale Niscemi – viale Ercole – viale Diana – via dell’Artigliere – piazza Vittorio Veneto – viale della Libertà – via Dante – piazza Ruggero Settimo – via Ruggero Settimo – via Cavour – via Roma.

Dal Cassaro al Palazzo Reale

Corso Vittorio Emanuele, in direzione Porta Nuova – piazza Villena (Quattro Canti) – corso Vittorio Emanuele – via Simone di Bologna – piazza Sett’Angeli – via Incoronazione – via Matteo Bonello – corso Vittorio Emanuele, in direzione Porta Nuova – Porta Nuova – corso Calatafimi – piazza Indipendenza – ingresso al Palazzo Reale (passaggio interno ARS).

Il ritorno a piazza Ruggero Settimo

Piazza del Parlamento – piazza della Vittoria – corso Vittorio Emanuele, in direzione di piazza Villena (Quattro Canti) – via Maqueda – via Trieste – via Roma – piazza Don Sturzo – via Domenico Scinà – via Filippo Turati – piazza Ruggero Settimo.

La staffetta 4×10,5 km condividerà il medesimo tracciato, con tre zone di cambio: la prima e la terza al Piazzale dei Matrimoni, in viale Ercole 35, all'interno del Parco della Favorita, e la seconda in via della Libertà, all'altezza del Giardino Inglese.

Maratona di Palermo sempre più in veste internazionale

La Maratona di Palermo rafforza il proprio percorso di internazionalizzazione grazie a un accordo commerciale pluriennale con TUI, tra i principali gruppi turistici al mondo. La partnership punta a promuovere l'evento sui mercati esteri, favorendo l'arrivo di runner e accompagnatori attraverso iniziative dedicate e pacchetti turistici. TUI sarà Platinum Sponsor in occasione di quest’anno e Title Sponsor a partire dal prossimo anno.

La collaborazione, tra l’altro, darà ulteriore impulso alla Mediterranean Marathon League, il circuito internazionale che riunisce quattro maratone: Palma di Maiorca (disputata lo scorso 18 ottobre), Cipro-Paphos (27-28 febbraio 2027) e Rodi (18 aprile 2027) e Maratona di Palermo.

Gli atleti che completeranno tutte e quattro le tappe riceveranno la Grand Slam Medal, indipendentemente dalla distanza scelta e dall'anno di partecipazione.

Maratona di Palermo pedala per la sicurezza dei ciclisti sulle strade

L’iniziativa rientra nella mobilitazione nazionale promossa dalla Federazione Ciclistica Italiana per la Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada. Domenica 15 novembre i ciclisti amatoriali partiranno dopo il via della XXXI Maratona di Palermo. La pedalata si concluderà davanti alla Prefettura, dove è previsto un sit-in. I partecipanti chiederanno interventi concreti per la sicurezza di ciclisti, pedoni e di tutti gli utenti più vulnerabili della strada.

La maglia tecnica e la medaglia raccontano Palermo

Lo skyline di Palermo accomuna la maglia tecnica e la medaglia della 31ª Maratona di Palermo. Sulla maglia ufficiale firmata Joma, cupole e profili monumentali si stagliano sulle sfumature dal rosso-arancio al blu, accanto al numero 31. Sulla medaglia, i monumenti della città sono raffigurati in rilievo, con Monte Pellegrino sullo sfondo. La finitura color bronzo si abbina al nastro arancione con il logo di UniCredit, partner storico della manifestazione.

Expo Maratona di Palermo, tra sport, incontri e intrattenimento

La 31ª Maratona di Palermo vivrà uno dei suoi momenti più importanti nell'Expo, punto di riferimento per atleti, accompagnatori, operatori dell'informazione e appassionati nei tre giorni che accompagneranno la manifestazione. Ad ospitarlo sarà, come da tradizione, piazza Castelnuovo, nell'area pedonale adiacente al Palchetto della Musica, nel cuore della città. Uno spazio dedicato non soltanto alla consegna dei pettorali, ma anche alla presentazione dei top runner, all'incontro con sponsor e partner e alle iniziative collaterali che arricchiranno il programma dell'evento.

Ad animare le giornate di venerdì e sabato contribuirà l’A.S.C., con un programma di attività aperte al pubblico che comprenderà esibizioni di danza moderna, masterclass di zumba, danze caraibiche, aikido, fitness e winning. Nel pomeriggio di venerdì il Village della Maratona di Palermo ospiterà anche Di Sana Pianta APS, associazione attiva nel capoluogo siciliano sul fronte dell'accoglienza e del sostegno alle persone in condizioni di fragilità.

L'Expo della Maratona di Palermo sarà aperto secondo il seguente calendario:

• Venerdì 13 novembre 2026: dalle 10.00 alle 19.30

• Sabato 14 novembre 2026: dalle 10.00 alle 19.30

• Domenica 15 novembre 2026: dalle 6.00 alle 14.30

Sarà possibile ritirare il pettorale di gara, presso l’expo maratona di piazza Castelnuovo, venerdì 13 dalle ore 10.00 alle ore 19.30 e sabato 14 dalle ore 10.00 alle ore 19.30

La prevenzione corre con la Maratona: il 13 e 14 novembre l’Influ Day

La Maratona di Palermo diventa anche un’occasione per prendersi cura della propria salute. In occasione della manifestazione, l’ASP di Palermo sarà presente venerdì 13 e sabato 14 novembre a piazza Castelnuovo, all’interno dell’Expo della Maratona, con un punto dedicato alla prevenzione e ai servizi sanitari. Dalle ore 10 alle 16 i cittadini potranno accedere gratuitamente a diverse attività, senza necessità di prenotazione.

In primo piano l'Influday, l'iniziativa dedicata alla campagna di vaccinazione antinfluenzale. Per entrambe le giornate sarà possibile ricevere gratuitamente la somministrazione del vaccino.

Spazio anche alla prevenzione oncologica, con la distribuzione del SOF Test, il kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito dello screening del tumore del colon-retto.

Accanto alle attività sanitarie, sarà attivo anche uno sportello amministrativo, attraverso il quale gli utenti potranno ricevere assistenza per operazioni come il cambio del medico di medicina generale o le pratiche relative all’esenzione dal ticket.

L’intelligenza artificiale incontra lo sport: un convegno tra innovazione e nuove prospettive

L’intelligenza artificiale e le sue applicazioni nel mondo dello sport saranno al centro di uno degli appuntamenti che accompagneranno la 31ª Maratona di Palermo. Venerdì 13 novembre, a partire dalle ore 9.30, la sede del CEIPES, in via Francesco M. Alias 20, ospiterà il convegno “AI nello sport e per lo sport”, inserito nel progetto nazionale ANSMES 2026. L’incontro offrirà l’occasione per approfondire le nuove frontiere dell’innovazione tecnologica applicata allo sport, dall’analisi delle prestazioni al monitoraggio degli atleti, dallo scouting alle strategie di gioco, fino alla comunicazione, all’organizzazione e all’inclusione. A conclusione dei lavori, è prevista la consegna della Targa “Gabriele Cuccione”.

Metropolitree e Maratona di Palermo, nuovi alberi lungo il percorso di gara

Si rinnova la collaborazione tra Metropolitree e la Maratona di Palermo, nata con la messa a dimora di nuovi alberi lungo il percorso di gara. Sabato 7 novembre Metropolitree ha piantato in via Roma un brachichiton alto quasi tre metri, in un punto attraversato dagli atleti.

Per la mattina di sabato 14 novembre, in attesa dell’autorizzazione, è prevista la messa a dimora di un arancio amaro in via Emerico Amari, all’altezza del Politeama, a pochi passi dalla partenza. Le targhette dei nuovi alberi riporteranno il logo della manifestazione.

Con la Maratona di Palermo il turismo a novembre "corre"

La 31ª Maratona di Palermo sostiene la domanda turistica in un periodo di bassa stagione. Secondo le stime di Federalberghi Palermo, dal 10 al 14 novembre l’occupazione media delle strutture ricettive cittadine si attesterà intorno al 55%. “Dopo il ponte di Ognissanti, a novembre l’occupazione può scendere fino al 25%. La stima del 55% nei giorni che precedono la gara è quindi un segnale più che incoraggiante”, sottolinea Rosa Di Stefano, presidente di Federalberghi Palermo. “Circa il 30% dei partecipanti viaggia con la famiglia e la permanenza media può arrivare a due notti, rispetto alle 1,4 abituali. A beneficiarne sono anche ristoranti, bar, negozi e servizi. È un turismo attento al rapporto qualità-prezzo, che si orienta soprattutto verso gli alberghi a tre stelle, i quattro stelle più accessibili e le strutture extralberghiere”.

I pacer della Maratona di Palermo: i tempi di riferimento

Anche quest’anno i partecipanti alla Maratona di Palermo potranno contare sul supporto dei pacer, atleti esperti che manterranno un ritmo regolare durante la gara, aiutando i podisti a raggiungere il traguardo nel tempo desiderato. Cinque le fasce di riferimento: 3h10’, 3h30’, 3h45’, 4h00’ e 4h15’. I pacer saranno facilmente riconoscibili grazie a palloncini di colore diverso, che permetteranno ai partecipanti di individuare il gruppo corrispondente al proprio obiettivo cronometrico.

UniCredit e Maratona di Palermo, un sodalizio lungo 19 anni

Una collaborazione avviata nel 2008 e cresciuta nel tempo, che va oltre la sponsorizzazione e testimonia la condivisione di valori e obiettivi legati allo sport e al territorio. Anche quest'anno l'istituto di credito sarà protagonista della manifestazione con una nutrita rappresentanza degli Uni-Maratoneti. Trentadue in tutto i podisti del gruppo formato dai dipendenti UniCredit che domenica 15 novembre prenderanno parte alle gare, privilegiando mezza e staffette. Nell'ambito della competizione si disputerà il Trofeo Maurizio Fragale e Giuseppe Battaglia, intitolato alla memoria dei due colleghi, entrambi grandi appassionati di sport, prematuramente scomparsi.

80 anni e torna a Palermo per correre la sua ultima maratona in carriera

Ha scelto Palermo per correre l’ultima maratona della sua lunga carriera. Luciano Scienza, ottanta anni compiuti nel gennaio di quest'anno, sarà al via della 31ª edizione per un appuntamento che ha un significato speciale. Figura storica del podismo piemontese e del canavese, tra i pilastri della Podistica Bairese, Scienza ha affiancato all’attività agonistica l’impegno nella società e nella preparazione dei più giovani. Il 15 novembre tornerà su strade che lo hanno già visto protagonista, per chiudere il suo percorso sulla distanza dei 42,195 chilometri: l'ultimo traguardo da maratoneta, dopo una vita dedicata alla corsa.

Le società podistiche al fianco dei maratoneti

Il sostegno agli atleti lungo il percorso passerà anche dall’impegno delle società podistiche palermitane, che metteranno a disposizione i propri tesserati per la gestione dei ristori e degli spugnaggi. Ai punti ristoro saranno presenti Equilibria Running Team, Marathon Monreale, Amatori Palermo e il gruppo Park Run. Gli spugnaggi saranno invece curati da Corleone Marathon, Park Run, Pegaso e Sicilia Running Team.

La corsa solidale dell’8xmille avventista fa tappa a Palermo

Alla Maratona di Palermo saranno al via due staffette sotto l’insegna dell’8xmille della Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno. La partecipazione rientra in un progetto di podismo solidale che coinvolge giovani, membri della comunità e scout dell’AISA, l’Associazione Italiana Scout Avventista, unendo la corsa all’impegno per l’inclusione e il sostegno a iniziative sociali. Già presente in grandi appuntamenti come la Milano Marathon e la Run Rome The Marathon, il gruppo promuove attraverso lo sport raccolte fondi dedicate a progetti sociali, all’inclusione giovanile e al supporto psicologico.

Le voci che racconteranno la Maratona di Palermo

Folto e qualificato il numero di speaker che, attimo dopo attimo racconteranno la manifestazione in ogni suo aspetto. Da Michele Marescalchi e Flavia Bisaro (new entry dell'edizione 31) in zona partenza e arrivo a Mimmo Piombo, Massimo Vento e Michele Gruttadauria che animeranno atleti e pubblico lungo il percorso di gara.

L'ultima volta è finita così

Maratona nel segno del Kenia e dell'Italia, lo scorso anno nell'edizione del trentennale, con le vittorie di Martin Cheruiyot tra gli uomini e la veneta Eleonora Zecchinato tra le donne. Nella mezza maratona successi di Soumaila Diakite che ha firmato il poker di successi (2022, 2023 , 2024, 2025) e di Cristina Garcia Conde.

La Maratona di Palermo su Rai Sport

La XXXI Maratona di Palermo approda anche quest'anno su Rai Sport: lunedì 16 novembre, alle ore 18.45, andrà in onda una differita di 70 minuti dedicata alla manifestazione.