Nasce MilaNapoli, l’unione tra Coelmo Napoli City Half Marathon e Powerade Milano Half Marathon

NAPOLI – La passione per la corsa, l’energia di due grandi eventi, l’esperienza di due compagini organizzative che fanno della qualità degli eventi un marchio, la forza dell’unione, Napoli e Milano più vicine che mai con il progetto MilaNapoli, un gemellaggio tra Coelmo Napoli City Half Marathon e Powerade Milano Half Marathon, due mezze maratone leader della classifica italiana e di assoluto livello internazionale.

MilaNapoli

E’ stato annunciato martedì 10 novembre, in occasione della conferenza di presentazione della Powerade Milano Half Marathon il nuovo progetto MilaNapoli che vede Milano e Napoli unirsi nel segno di due mezze maratone di queste grandi città.

Un programma che avrà il via con la Coelmo Napoli City Half Marathon di domenica 21 febbraio 2027 e che prevede il completamento della partecipazione ad entrambe le gare, con la prima occasione utile alla Milano Half Marathon di domenica 28 novembre 2027.

Un progetto semplice che ha l’obiettivo di unire queste due grandi città attraverso un’esperienza condivisa che ha nel DNA l’energia, la passione e i valori dello sport, puntando a creare community, ed offrendo un riconoscimento esclusivo.

Tutti i finisher che avranno tagliato il traguardo di entrambe le manifestazioni, nell’ordine in cui lo preferiscono, purché entro tre anni dalla partecipazione alla prima delle due, riceveranno una speciale medaglia al completamento della seconda gara. Un progetto semplice, che non richiede alcuna speciale iscrizione, saranno gli organizzatori ad incrociare i dati per identificare i runner che hanno conquistato la medaglia finisher che potranno ritirare presso un apposito stand posto al traguardo di ciascuna delle due gare.

“MilaNapoli è un nuovo grande progetto che coinvolge il movimento del running che è in grande espansione – il commento di Carlo Capalbo, Presidente di Napoli Running – “Come organizzatori di grandi eventi, abbiamo il dovere di interpretare l’evoluzione del mondo running e sviluppare nuove idee perché la corsa su strada sia sempre più parte di una esperienza più ampia, capace di allargare i confini – anche geografici – e di generare sempre maggiore impatto sul territorio nel quale l’evento va in scena” – ha aggiunto. “Unire Napoli e Milano è frutto del fatto che i due eventi sono paragonabili sotto molti aspetti, è un’occasione per gli atleti di allargare i propri orizzonti, fare community, vivere due città sempre più vicine al mondo del running. Ringrazio Andrea Trabuio per aver condiviso questa sfida contemporanea, vi aspetto alla Coelmo Napoli City Half Marathon di domenica 21 febbraio 2027, sono onorato di dare il via al progetto” – ha concluso.

“Ringrazio Carlo Capalbo e Napoli Running per aver pensato insieme a noi un progetto che unisce due città così diverse e così vicine nella passione per la corsa. Milano e Napoli ospitano due mezze maratone di livello internazionale, con percorsi veloci, scenari unici e una partecipazione dall’estero sempre più forte. Con MilaNapoli vogliamo dare ai runner un motivo in più per scoprirle entrambe e premiare chi sceglie di vivere questa doppia esperienza con una medaglia esclusiva. È un modo nuovo di fare rete tra grandi eventi, che mette al centro la community e il valore dello sport come occasione di incontro e di viaggio”, dichiara Andrea Trabuio, Direttore Generale di MG Sport.

Coelmo Napoli City Half Marathon

Al via domenica 21 febbraio 2027, Coelmo Napoli City Half Marathon ha il primato unico di detenere il record maschile, per due volte consecutive, e femminile italiani di mezza maratona, grazie alle straordinarie prestazioni di ‘Yeman’ Crippa (Fiamme Oro), nel 2026 vincitore della gara con 59:01, e dell'azzurra Sofiia Yaremchuk (GS Fiamme Azzurre) che nel 2024 ha fermato il cronometro in 1:08:27.

Coelmo Napoli City Half Marathon ha di recente annunciato che sarà anche la prima tappa del nuovo circuito SuperHalfs Europe con Varsavia, Belgrado, Vienna, Riga e Stoccolma un a cui i runner potranno partecipare completandole in qualsiasi ordine e al proprio ritmo.

Powerade Milano Half Marathon

Domenica 22 novembre al via la Powerade Milano Half Marathon che si prepara a far vivere a Milano una grande giornata all’insegna di corsa, benessere, solidarietà, innovazione e turismo.

Organizzata da MG Sport, la manifestazione gode del patrocinio di Comune di Milano e Confcommercio Milano, oltre che del contributo di Regione Lombardia. Attese 20mila presenze complessive tra i runner impegnati nella mezza maratona (21,097 km), nella 10 km competitiva FIDAL e nella 10 km non competitiva. Un successo al quale contribuisce una forte presenza internazionale: oltre la metà degli iscritti, il 51%, arriva dall’estero, insieme a runner provenienti da tutte le regioni d’Italia.

La prossima edizione dell’evento, al via domenica 28 novembre 2027 sposa la Coelmo Napoli City Half Marathon dando vita a «MilaNapoli».

Gli altri eventi della Coelmo Napoli City Half Marathon

Domenica 21 febbraio torna anche la Napoli Relay, staffetta non competitiva che unisce sport e solidarietà.

Confermato il progetto “We Run Again”, realizzato in collaborazione con Sport e Salute, e il coinvolgimento delle organizzazioni no profit: i pettorali saranno disponibili esclusivamente tramite le ONP aderenti. Il sabato 20 febbraio sarà invece dedicato alle famiglie con la Family Run&Friends e tutte le attività dell’Expo Village.