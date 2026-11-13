Inaugurato oggi l’Expo Village della 25^ Eurospin Verona Run Marathon di domenica 15 novembre. Tutti i numeri e le curiosità

L’evento gode del patrocinio di Regione Veneto e del Comune di Verona e della collaborazione di Città Sane, del Comune di San Martino Buon Albergo, dell'Esercito, oltre ad essere un evento Silver Fidal ed inserito nei calendari internazionali Aims e World Athletics.

Presenti al taglio del nastro per l’inaugurazione ufficiale sul palco centrale dell’Expo Village le istituzioni, gli organizzatori e gli sponsor. In particolare, Annamaria Molino, Consigliera Comunale con delega alle Rete Italiana Città Sane – OMS, Stefano Deantoni Marketing Director Infront Italy, Stefano Stanzial Direttore Generale di Gaac 2007 Veronamarathon Asd, Ten. Col. Martino Moriggi 85° Rav. Caserma G. Duca, Lorenzo Benfenati, Senior Manager Infront Italy e Project Manager della maratona di Verona, Luca Burgazzoli, Direttore Marketing Eurospin e Martina Rossetto, Marketing e Comunicazione Joma.

I numeri

Un compleanno speciale, come speciale, anzi straordinario, è il passaggio dei runner di maratona e mezza maratona all’interno dell’Anfiteatro Arena, preceduto dal passaggio all’interno della Caserma Duca, un momento altrettanto solenne che aiuterà i runner ad affrontare con energia ed entusiasmo la fatica degli ultimi chilometri.

Con le iscrizioni ancora aperte e i pettorali in esaurimento, sono quasi 15mila gli iscritti all’evento, come somma totale di tutte le distanze. Le donne contano quasi il 40%, un dato in crescita ed in piena linea con il trend attuale del mondo running.

Migliaia gli stranieri, circa il 35%, che provengono da 121 nazioni, il che significa che il 60% dei Paesi del mondo sarà sulla linea di partenza. La palma d’oro è per la Germania, seguita da Regno Unito e Austria, quasi ex aequo con la Francia. Arrivano da lontanissimo 24 australiani, così come 12 sudafricani e 6 neozelandesi.

L’inno nazionale suona per tutte le regioni italiane, Veneto e Lombardia anticipano Trentino Alto-Adige e Emilia – Romagna che condividono la terza posizione, dati che si riflettono sulle presenze per provincia dove Verona, Padova e Vicenza anticipano Trento e Brescia.

BLS-RUN-TEAM - rianimatorINcorsa

In gara anche il BLS-RUN-TEAM “…rianimatorINcorsa…” che, durante le competizioni, si prefigge l’obiettivo di avere i propri operatori, in grado di intervenire in caso di arresto cardiaco, il più vicino possibile al potenziale.

L’idea ed il progetto “BLS-RUN-TEAM” nascono alla fine del 2013 dalla considerazione di alcuni amici runners sul reale rischio di “MCI” (morte cardiaca improvvisa) negli atleti della corsa soprattutto amatoriale e trova particolare applicazione proprio in questo momento in cui il fenomeno del running è in crescita esponenziale.

Runner formati e certificati BLS-D e/o FULL-D, ovvero operatori certificati in manovre di rianimazione cardiopolmonare precoce, defibrillazione e disostruzione delle vie aeree abilitati alla pratica del massaggio cardiaco, riconoscibili dalla maglia arancione e, a volte, da palloncini rossi a forma di cuore, si impegnano a fermarsi e portare soccorso immediato a chi, sfortunatamente, dovesse essere colpito da problematiche di carattere cardiaco.

Curiosità

Al via 946 squadre, confermata l’egemonia della squadra veronese KM Sport, seguita da Team Sempredicorsa e GAS & DRT.

I più giovani al via sono i 18enni Andrea Cavaletti e Emma Malaman ma gli applausi più calorosi vanno a Ferdinando Geronimi e Daniela Trevisani, rispettivamente 83 e 77 anni.

Al via con il numero 238 l’austriaco Michael Dorfstaetter, amico della Verona Marathon alla quale partecipa con costanza da diversi anni anche come “ambasciatore di buona volontà" della Croce Rossa Austriaca (Österreichisches Rotes Kreuz).

Festeggiano il compleanno insieme alle nozze d’argento dell’evento Juliette Andronaco, Tommaso Angelelli, Giovanni Bagli, Paul Brewster, Donna Brinksman, Stefano Calore, Camila Caparroz, Gabriele Castagnini, Francesco Celeste, Dawn Chadwick, Yassin Chahi, Camilla Corsetti, David Oleh Demyanenko, Alessandro Fabris, Michele Facincani, Andrea Frigerio, James Hili, Meda Gasickaitė, Josu Diaz De Alda Gámiz, Marie Gerardin, Julien Gueydon, Emir Likic, Emma Malaman, Emanuele Maffezzoni, Simona Milano, Alessandro Mondini, Antonia Perez-Bravo, Elia Pontarollo, Mattia Prandini, Cristian Re, Angelina Sarmiento, Monika Skývová, Alex Simpson, Carl Solberg, Matheus Stangherlin, Beatrice Strazzi, Alice Sullo, Patrycja Świerczewska, Alessandro Trapani, Kristina Vanceta, Emma Vanin, Simone Vannozzi, tutti insieme compiranno 1532 anni.

Orari di partenza

Partenza da Piazza Bra – Corso di Porta Nuova alle 8.00 per gli atleti della mezza maratona (21km), alle 9.00 per i maratoneti (42km) e arrivo sul Liston in piazza Bra. La più grande novità di questa edizione è il passaggio, molto emozionante ed atteso, solo per chi correrà la mezza maratona o la maratona, all'interno dell'Anfiteatro Arena nel corso dell'ultimo chilometro, proprio prima di tagliare il traguardo sul Liston in piazza Bra.

Start alle 11.15 sempre da Corso di Porta Nuova per i partecipanti della Family Run con traguardo sito in piazzetta Mura Galieno, dietro Anfiteatro.