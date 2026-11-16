Cosa mangiare dopo la corsa per recuperare al meglio

Si parla spesso della colazione prima della gara o del menu della settimana che precede una maratona, molto meno di quello che succede quando si torna a casa con le scarpe ancora sporche di fango. Eppure è proprio nelle ore successive all’allenamento che il corpo ripara le fibre muscolari, ricostituisce le riserve di energia e reintegra i liquidi persi con il sudore. Sapere cosa mangiare dopo la corsa non riguarda solo chi prepara una mezza maratona: anche chi esce tre volte a settimana può recuperare meglio e arrivare all’allenamento successivo con più energia.

Quante proteine servono dopo la corsa e quando assumerle

Ogni chilometro lascia il segno sui muscoli, soprattutto in discesa e nei lavori veloci, che provocano piccole microlesioni delle fibre. Per ripararle servono proteine di qualità, e le indicazioni della nutrizione sportiva suggeriscono una porzione di 20-25 grammi nelle ore successive all’allenamento, da ripetere poi nei pasti della giornata. La famosa “finestra anabolica” è meno rigida di quanto si credesse: conta soprattutto il fabbisogno proteico giornaliero, che per un runner si colloca tra 1,2 e 1,6 grammi per chilo di peso corporeo, ma una dose dopo la seduta resta un’ottima abitudine.

Le fonti migliori sono quelle di tutti i giorni: yogurt greco, latte, uova, ricotta, pesce, carne bianca o legumi. Quando però si rientra di corsa al lavoro o non si ha appetito subito dopo lo sforzo, uno shake resta la soluzione più pratica. Nutripure, per esempio, propone proteine in polvere a base di latte e siero con circa 24 grammi di proteine per dose, da sciogliere in acqua o latte e da accompagnare con un frutto per aggiungere i carboidrati necessari.

Carboidrati e liquidi per ricaricare le scorte

Durante la corsa il principale carburante è il glicogeno muscolare, e dopo un’uscita lunga o un allenamento intenso le scorte sono in buona parte esaurite. Per ricostituirle servono carboidrati, in quantità maggiori quando il prossimo allenamento è a meno di 24 ore: in questi casi si consiglia di assumerne circa 1-1,2 grammi per chilo di peso corporeo ogni ora, nelle prime ore dopo la seduta. Pane, riso, pasta, patate, cereali e frutta sono alleati preziosi, e abbinati alle proteine rendono il recupero più efficace. Poi c’è l’idratazione. Un metodo semplice è pesarsi prima e dopo l’allenamento: per ogni chilo perso andrebbero reintegrati circa 1,5 litri di liquidi nelle ore successive, insieme ai sali minerali come sodio e potassio persi con il sudore.

Cosa cambia tra un’uscita breve e un lungo

Non tutte le corse richiedono la stessa attenzione. Dopo un lento di 30-40 minuti basta il pasto successivo, purché equilibrato. Dopo ripetute, lunghi o una gara, invece, conviene muoversi in due tempi: uno spuntino entro un’ora dalla fine, come uno yogurt con frutta e cereali, una tazza di latte con pane e marmellata o un frullato, e poi un pasto completo con una fonte di carboidrati, una di proteine e la verdura, ad esempio pasta al tonno, riso con pollo o una frittata con patate. È lo stesso schema che seguono gli atleti di vertice dopo le sedute più impegnative, semplicemente adattato ai ritmi di chi corre per passione.

Il recupero comincia a tavola

Allenarsi bene è solo metà del lavoro. Il resto si costruisce con il sonno, con una dieta varia e con piccole abitudini quotidiane che, chilometro dopo chilometro, fanno la differenza. Per molti amatori migliorare non significa correre di più ma recuperare meglio, e il primo passo è spesso proprio il piatto che si prepara al rientro dall’allenamento.