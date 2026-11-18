Ultima chiamata per la Generali Prague Half Marathon di sabato 3 aprile 2027, manifestazione che, all’apertura delle iscrizioni con il sistema del ballottaggio, ha fatto immediatamente registrare un super sold out, avendo ricevuto richieste sei volte superiori alla capienza massima.

42mila km di solidarietà

RunCzech, società organizzatrice dell’evento, ha raccolto le esigenze dei runner e le ha trasformate in un’occasione di solidarietà, mettendo a disposizione ulteriori 2mila pettorali che, da oggi, mercoledì 18 ottobre, possono essere acquistati attraverso una delle undici organizzazioni no profit incluse nel programma di solidarietà della Generali Prague Half Marathon di sabato 3 aprile 2027.

I numeri del record di partecipazione

La Generali Half Marathon Prague è una delle gare su strada più ambite al mondo. Vanta il prestigioso marchio di qualità World Athletics Elite Label ed è anche una delle gare fondatrici del circuito SuperHalfs Originals, la popolare serie europea di mezze maratone nata a Praga e che ancora oggi ha qui la propria sede. Proprio a causa della straordinaria richiesta a livello mondiale, RunCzech ha introdotto un’importante innovazione per l’edizione del 2027, sostituendo il precedente sistema di iscrizione, in cui era determinante la velocità di clic, con un sorteggio casuale più equo, che è lo standard in tutte le gare più importanti del mondo.

Durante il periodo di iscrizione di tre settimane, dal 21 luglio alla mezzanotte tra l’11 e il 12 agosto 2026, il sistema ha ricevuto oltre 70.mila richieste provenienti da 161 paesi di tutto il mondo, un numero sei volte superiore alla capienza della gara. Per decine di migliaia di corridori non selezionati, le iscrizioni di beneficenza rimangono quindi l’ultima possibilità per raggiungere la linea di partenza nel centro della capitale ceca.

Oltre tre decenni di corsa al servizio della comunità

Per RunCzech, in qualità di principale organizzatore di eventi podistici nella Repubblica Ceca e leader mondiale per numero di prestigiosi riconoscimenti assegnati dalla World Athletics, l’aspetto solidale dell’evento è parte della propria identità.

Da oltre 30 anni, l’azienda abbraccia attivamente la responsabilità sociale e ambientale e da tempo affronta, in occasione dei propri eventi, tematiche relative alla cura della salute fisica e mentale, motivando il pubblico a praticare un’attività fisica regolare e coniugando la gioia dello sport con un aiuto mirato a chi ne ha bisogno, nonché con la tutela della natura.

«La corsa ha sempre avuto un’enorme dimensione di solidarietà, e i corridori che arrivano alle nostre gare da ogni parte del mondo la percepiscono esattamente allo stesso modo. L’incredibile interesse dimostrato quest’anno da oltre settantamila persone per la mezza maratona di Praga ci ha mostrato quanta forte emozione Praga susciti nel mondo della corsa. Sono ancora più felice che gli ultimi duemila posti alla partenza serviranno alla migliore causa possibile e aiuteranno persone che stanno affrontando gare molto più dure di quelle sul percorso”, afferma Carlo Capalbo, presidente del comitato organizzatore di RunCzech.

In virtù di questa considerazione e per venire incontro alle tante richieste di runner che non hanno avuto la fortuna di essere sorteggiati, la capienza dell’evento è stata ampliata di 2mila iscrizioni, una cifra significativa pari a oltre il 10% della capienza massima di corridori per questa manifestazione.

2026 anno record: quasi 250.000 € devoluti in beneficenza

L’impegno a lungo termine degli organizzatori e la generosità degli stessi corridori hanno portato alla raccolta di fondi più alta di sempre nella stagione 2026. Già al termine della primavera del 2026, la somma raccolta aveva raggiunto i 192.411 €, mentre per l’intero anno è stato infine raccolto un importo record di 248.734 € a favore delle organizzazioni benefiche.

L’importo totale deriva da una combinazione di contributi volontari da parte degli stessi partecipanti, destinazioni dirette delle quote di iscrizione e proventi delle iscrizioni benefiche. Grazie ai contributi finanziari, le organizzazioni benefiche hanno anche un’occasione di visibilità delle loro attività, aspetto che esse stesse valutano spesso come più importante del semplice contributo economico. L’ampio portafoglio di gare di RunCzech consente di sostenere una vasta gamma di progetti con un impatto su tutta la società: nel 2026, ad esempio, gli aiuti finanziari hanno sostenuto l’organizzazione Světluška, che aiuta i non vedenti e gli ipovedenti nel loro percorso verso l’indipendenza, «Dobré víly dětem», che aiuta i bambini provenienti da case famiglia, la Fondazione Pink Bubble a sostegno dei giovani sottoposti a trattamenti oncologici, la Fondazione Vodafone nello sviluppo dell’app salvavita «Záchranka» e la Ronald McDonald House, che offre alloggio alle famiglie dei pazienti ospedalizzati, oppure il progetto “Running for Trees”, promosso dalla Partnership Foundation, che finanzia la piantumazione di nuove aree verdi nel territorio ceco. Ogni contributo e ogni pettorale acquistato contribuiscono così direttamente a migliorare la vita delle persone, anche ben oltre il traguardo.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte sul sito fino ad esaurimento.