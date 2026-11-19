La 18ª edizione della AF Motors CagliariRespira , Mezza Maratona Internazionale Città di Cagliari e 17° Memorial Delio Serra , si correrà il prossimo 6 dicembre e, oltre agli agonisti della “21 chilometri”, vedrà al via le migliaia di persone che decideranno di optare per le non competitive KARALIStaffetta e SEIKaralis. Quest’ultima, la sei chilometri non agonistica, è stata oggetto di un restyling che l’ha resa un potente strumento solidale. La grande novità dell’edizione 2026 è la possibilità data dal Cagliari Marathon Club a ogni partecipante di scegliere, al momento dell’iscrizione, a quale delle cinque associazioni - AIL, AIRC, Legambiente, Rotary - End Polio Now e Special Olympics - donare cinque dei quindici euro della quota di iscrizione alla SEIKaralis . Il fare del bene al prossimo e alla comunità diventa così un’ulteriore e fortissima motivazione, che assieme all’importanza dell’attività fisica e al desiderio di trascorrere una giornata di festa e di condivisione nelle vie del cuore di Cagliari, rende ancora più valida e significativa la scelta di partecipare alla sei chilometri non competitiva. Le iscrizioni alla corsa e camminata solidale SEIKaralis scadranno online alle 23.59 del 4 dicembre. Si potrà comunque effettuare l’iscrizione alla Fiera di Cagliari, quartier generale della manifestazione, dalle 10 alle 20 di sabato 5 dicembre e dalle 8 alle 9 di domenica 6.

Lo scorso sabato 14 novembre, ospiti a Sestu del title sponsor AF Motors che ha accolto i presenti coi saluti della Ceo Clementina Fodde, gli organizzatori del Cagliari Marathon Club hanno voluto dedicare un’intera mattinata alla presentazione della nuova SEIKaralis e delle cinque associazioni coinvolte. L’appuntamento è stato anche un momento di riflessione e di divulgazione scientifica grazie a una prima sessione incentrata sul tema “Lo sport come strumento per la prevenzione e il supporto alle cure di alcune patologie”. Un panel a cui hanno preso parte Paolo Serra, dirigente medico specialista in Allergologia e Immunologia Clinica nella Azienda Ospedaliero-Universitaria (Aou) di Cagliari, Amedeo Columbano, professore ordinario di Patologia Generale nell’Università degli Studi di Cagliari, e Filippo Tocco, medico dello sport e professore associato in Metodi e Didattiche delle Attività Sportive nell’Università degli Studi di Cagliari. Gli esperti hanno sottolineato - studi alla mano - l’importanza di uno stile di vita corretto e della regolare pratica sportiva per ridurre il rischio di gravi patologie e anche per affrontare al meglio il periodo di remissione e cura e ridurre il rischio di recidiva. Particolare attenzione è stata dedicata all’asma, alle patologie tumorali e al recupero post infortunio/malattia.

La mattinata è proseguita con la presentazione delle cinque associazioni che hanno aderito all’iniziativa benefica, collegata alla SEIKaralis, promossa dal Cagliari Marathon Club. Per l’AIL (Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma), presente Renzo Pili, presidente della sezione Cagliari-Medio Campidano-Sulcis Iglesiente; per l’AIRC (Associazione Italiana Ricerca sul Cancro), Amedeo Columbano, vice presidente del Comitato Sardegna; per Legambiente, Marta Battaglia, presidente di Legambiente Sardegna; per Special Olympics, Chiara Anziani, istruttrice e psicologa del Team Sardegna; per il Rotary Cagliari Est, il presidente Antonio Maria Corda. Tutti hanno speso parole significative, raccontato gli scopi e i progetti di ciascuna associazione e sottolineato quanto sia gradita, apprezzata e importante l’iniziativa legata alla CagliariRespira.

Nell’ultima parte della giornata, voce ai run club, associazioni nate per avvicinare le persone alla corsa. Realtà anche molto diverse tra loro ma in grado di ottenere eccellenti risultati, come testimoniato da Alberto Fenu, fondatore di Sportikon, Manfredi Giovanni Seu e Stefano Meleddu, fondatori di SunCity e Corrado Melis, referente del punto Run Challenge Cagliari Poetto.

Paolo Serra, presidente del Cagliari Marathon Club e responsabile organizzativo della manifestazione, ha dichiarato: “La CagliariRespira diventa maggiorenne e abbiamo pensato a un restyling della SEIKaralis, corsa e passeggiata di 6 km per la quale ogni partecipante, con la quota di iscrizione, potrà scegliere a quale associazione destinare cinque euro della stessa, attraverso il Cagliari Marathon Club, ad una delle cinque associazioni beneficiarie: il Rotary Club Cagliari Est a favore del progetto End Polio Now del Rotary International per la lotta all’eradicazione della polio, l’AIL Associazione Italiana Leucemie che promuove e sostiene la ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma, l’AIRC impegnata nella ricerca in campo oncologico, Special Olympics con la sua attività di inclusione di persone con disabilità psicofisica mediante lo sport e Legambiente in prima fila a favore dell’ambiente e contro l’inquinamento. Abbiamo intrapreso questo percorso per dare speranza ai pazienti e all’ambiente e dare, conseguentemente, un’opportunità alla società di risparmiare in termini economici”.

La manifestazione

La AF Motors CagliariRespira è organizzata dal Cagliari Marathon Club con il patrocinio di Sport e Salute, dell’Amministrazione Comunale di Cagliari, dell’Assessorato allo Sport, Patrimonio e Tributi del Comune di Cagliari, della Presidenza Regione Autonoma della Sardegna, dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, della Città Metropolitana di Cagliari, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, dell’Ordine dei Medici della Provincia di Cagliari, dell’Ente Parco Molentargius-Saline, del Centro Servizi per le Imprese e sotto l’egida e approvazione tecnica del Coni e del Comitato Regionale Sardo Fidal. Il Gruppo Editoriale L’Unione Sarda sarà media partner della manifestazione. Maggiori dettagli su iscrizioni, tariffe e regolamenti sul sito ufficiale www.cagliarirespira.it e sulle pagine Facebook e Instagram della CagliariRespira.